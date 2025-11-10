Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.0 комментариев
«Марш зонтиков» решили провести в Брюсселе против реформ в здравоохранении
Бельгийский профсоюз поставщиков медицинских услуг (UBPS) проведет в воскресенье, 16 ноября, в Брюсселе «марш зонтиков» в знак протеста против реформ в области здравоохранения.
В Брюсселе в воскресенье, 16 ноября, состоится «Марш зонтиков» против реформ в здравоохранении, сообщает РИА «Новости».
Акцию организует бельгийский профсоюз поставщиков медицинских услуг (UBPS), представители которого опасаются, что предлагаемые изменения ухудшат условия работы медиков и снизят уровень медицинской помощи для пациентов.
В профсоюзе подчеркивают: «Мы выступаем против мер, которые могут привести к централизованной и бюрократизированной государственной системе здравоохранения, потере автономии врачей и ослаблению отношений между пациентом и поставщиком медицинских услуг. Это также приведет к утечке мозгов в другие страны и, в конечном итоге, выльется в снижение качества медицинской помощи для всего населения». Организация требует провести консультации с медиками, внедрять профилактику, защищать свободу врачебной практики и оплаты труда, уменьшить бюрократию, поддержать больницы и обеспечить постоянный доступ к ключевым лекарствам.
Марш начнется в 11.00 по местному времени (13.00 мск) от Центрального вокзала Брюсселя и завершится у здания министерства здравоохранения. Участники планируют вручить коллективное письмо министру Франку Ванденбруку.
Организаторы ожидают минимум тысячу человек и приглашают всех желающих присоединиться к акции, прихватив с собой зонтик как символ защиты системы здравоохранения от негативных реформ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Грузии выявили новую схему финансирования протестных акций Евросоюзом
Еврокомиссия отреклась от обвинений в причастности к организации протестов в Сербии.