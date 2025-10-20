В Грузии раскрыта новая схема финансирования протестов Евросоюзом

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

По данным телекомпании, денежные средства поступают в грузинскую НПО «Центр психосоциальной и медицинской реабилитации жертв пыток» через проект Брюсселя на «неотложную помощь в деле защиты прав человека в Грузии».

Отмечается, что объем двух транзакций в мае и августе составил около миллиона евро, а затем эти средства были распределены на 11 неправительственных организаций, которые заняты подготовкой акций протестов, поддержкой и адвокатированием их участников.

Как отмечает телекомпания «Имеди», все это известно и изучается Службой государственной безопасности Грузии.

Ранее «Имеди» рассказывала, что внешние и внутренние спонсоры грузинских протестов делают акцент не на радикальных политиков, а на молодежный протест. Телекомпания называла несколько вузов, где особенно активно рекрутируются студенты для радикальных акций протеста – это Университет Ильи, Театральный университет, Академия художеств, Грузинский институт публичных отношений, а также Грузинский университет («Сакартвелос университети»), который принадлежит матери экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания.

По данным телекомпании, курирует подготовку акций вице-президент американской неправительственной организации Atlas Network Томас Палмер, ранее в том числе работавший на Украине. Среди его контактов в Грузии – один из идеологов «Революции роз-2003» Леван Рамишвили, в то время отвечавший за создание молодежных организаций и их связь с сербским движением «Отпор!». В Грузии одним из первых проектов Atlas Network стал «Клуб Франклина», «проводящий тренинги для молодежи с конкретными политическими целями», отметила телекомпания. Также «Имеди» называет имя Георгия Меладзе, который курирует прибытие в страну технологов «цветных революций» из Сербии для обучения противостоянию правоохранительным органам на акциях протеста.