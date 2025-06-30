  • Новость часаЗахарова заявила об отказе Азербайджана допустить дипломатов к журналистам в Баку
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    Эксперт объяснил важность взятия первого населенного пункта в Днепропетровской области
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    Главы офиса президента Украины Андрей Ермак, чувствуя потерю своего политического влияния, старается ослабить другие «придворные группировки» в ЗЕ-команде, чтобы удержать власть.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как превратить национальный мессенджер в суперсервис

    Россия – не первая страна, идущая по пути интеграции цифровых сервисов под крылом государства. Пожалуй, самый яркий пример госмессенджера, ставшего суперприложением – китайский WeChat.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Медийные конструкты заслоняют от нас будущее

    Любой современный вооруженный конфликт можно трактовать как преддверие третьей мировой, и торговцы военно-политическим кликбейтом этим умеют пользоваться.

    3 комментария
    30 июня 2025, 14:54 • Новости дня

    Еврокомиссия отвергла обвинения в организации протестов в Сербии

    Tекст: Вера Басилая

    Брюссель не имеет отношения к организации массовых протестов в Сербии или других странах, заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью.

    Еврокомиссия полностью отвергла обвинения в причастности к организации массовых протестов в Сербии, передает ТАСС.

    Представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что ЕК отрицает организацию массовых протестов в Сербии или где-либо еще в мире.

    В Кремле заявили, что на Сербию оказывается беспрецедентное давление, способное привести к попыткам дестабилизации страны с использованием известных технологий.

    В несанкционированной акции в субботу приняли участие около 36 тыс. человек, в результате столкновений пострадали 48 сотрудников полиции, задержали 77 человек, включая одного несовершеннолетнего.

    Эксперт Екатерина Энтина назвала единственную возможность президента Вучича остановить протесты в Сербии.

    28 июня 2025, 16:23 • Новости дня
    На Украине заявили о рисках изоляции Киева из-за заявлений Сибиги

    Депутат Рады заявил, что призывы Сибиги к санкциям оттолкнут нейтральные страны

    На Украине заявили о рисках изоляции Киева из-за заявлений Сибиги
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о необходимости санкций против стран, приобретающих российскую нефть, может привести к дипломатической изоляции Киева, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

    По словам Дубинского, заявление Сибиги о санкциях против стран, приобретающих российскую нефть, может оттолкнуть от Киева те государства, которые до сих пор сохраняли нейтралитет, передает РИА «Новости» .

    Он заявил, что Украина готова «бить не только по союзникам Кремля, но и по странам Глобального Юга, транзитным хабам и даже европейским переработчикам, которые сохраняли нейтральную позицию.

    Дубинский отмечает, что подобная риторика может привести к ухудшению отношений Киева с рядом нейтральных государств и потенциально снизить поддержку Украины на международной арене.

    Ранее Андрей Сибига заявил, что нефть, газ и другие энергетические продукты продолжают приносить России значительные доходы, а также поступают на европейские рынки, несмотря на текущие ограничения.

    Ранее Украина призвала ЕС и США установить ценовой потолок на российскую нефть в 30 долларов за баррель.

    ЕС не смог добиться утверждения 18-го пакета ограничительных мер против России.

    Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил отказ ЕС от российских энергоресурсов с выстрелом в колено.

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    28 июня 2025, 22:53 • Новости дня
    В Сети обратили внимание на странное поведение Мелони на саммите НАТО

    Пользователи Сети высмеяли странное поведение Мелони на саммите НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подверглась насмешкам пользователей соцсетей после появления видео с ее странной мимикой на саммите НАТО в Гааге.

    Пользователи соцсети X ( бывший Twitter, заблокирован в России) активно обсуждают поведение Джорджи Мелони на саммите НАТО в Гааге, передает РИА «Новости».

    Поводом для многочисленных насмешливых комментариев стало видео, на котором премьер-министр Италии выпучивает глаза, шмыгает носом, поджимает губы и делает странные выражения лица.

    В обсуждениях пользователи высказывали разные версии и предположения:

    «Она получила «порошок» от Зеленского», – написал один комментатор. Другой пользователь отметил, что то, как она поджимает губы, говорит о большом количестве лжи и проглоченной правды.

    Некоторые участники обсуждения назвали мимику Мелони «глупой гримасой» и выразили сомнение в адекватности европейских лидеров.

    Один из комментаторов предположил, что Мелони может быть «целью кампании разрушения», организованной влиятельными структурами в Брюсселе.

    Ранее Мелони закатила глаза после слов президента Франции Эммануэля Макрона на встрече лидеров «Большой семерки».

    Между тем, другой участник саммита НАТО Эммануэль Макрон приехал на саммит Евросоюза в растрепанном виде и с опозданием на полтора часа.

    Напомним, во время поездки Мерца, Макрона и премьера Британии Кира Стармера на Украину журналисты вошли в купе поезда раньше времени и сняли, как Мерц и Макрон поспешно убрали со стола какие-то предметы.

    По официальной версии, они убрали салфетку и шпажку для закусок или ложечку для сахара. Однако популярность приобрела версия, что Мерц и Макрон прятали запрещенные вещества и приспособления для их употребления.

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    29 июня 2025, 13:25 • Видео
    За что судят премьера Израиля

    В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

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    29 июня 2025, 02:41 • Новости дня
    Спикер парламента Сербии ужаснулась финальным репликам митингующих в Белграде

    Спикер парламента Сербии Брнабич ужаснулась финальным репликам митингующих

    Спикер парламента Сербии ужаснулась финальным репликам митингующих в Белграде
    @ Александр Дзюба/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Чудовищный призыв к «убийству Сербии» услышала в финальных репликах митингующих в Белграде спикер сербского парламента Ана Брнабич, о чем она сообщила в соцсети Х, приложив видео бушующей днем толпы на улицах столицы республики.

    «Митингующие не закончили свое выступление на Видовдан (главный национальный праздник Серби – прим. ВЗГЛЯД) словами «Да здравствует Сербия». Они закончили ужасным призывом к убийству Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне. Сербия, помни», – призвала Брнабич в соцсети Х.

    Напомним, в субботу толпа в центре Белграда скандировала «Мы хотим выборов!», заполнив центральную площадь Славии и несколько кварталов вокруг нее.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, требования досрочных парламентских выборов в Сербии объединили около 36 тыс. протестующих, заблокировавших центр Белграда.

    Там несколько тысяч студентов и оппозиционеров собрались на митинг с требованием проведения досрочных выборов и ликвидации палаточного лагеря сторонников президента Александра Вучича.

    Со временем между полицией и протестующими начались столкновения, против митингующих применили слезоточивый газ.

    Президент Сербии Александр Вучич появился перед гражданами в Пионерском парке и призвал всех к миру, отметив, что государство сильно и выполнит свою работу, что бы ни происходило.

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    28 июня 2025, 02:55 • Новости дня
    Фидан заявил о понимании Европой «невыносимых последствий» конфликта на Украине
    Фидан заявил о понимании Европой «невыносимых последствий» конфликта на Украине
    @ Turkish Foreign Affairs apaima/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите НАТО в Гааге у европейских политиков было заметно понимание «невыносимых последствий» в случае продолжения конфликта на Украине, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    Фидан отметил, что большая часть государств Европы ранее придерживалась жесткой линии, выступая против немедленного прекращения огня как в секторе Газа, так и на Украине. «И теперь они видят, что ситуация достигла уровня невыносимых последствий», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция выразила готовность принять в Стамбуле третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Фидан допустил, что делегации России и Украины могут «прийти к середине» по меморандумам, представленным друг другу. Он также отметил, что проекты меморандумов сторон прямо противоположны, однако это, по его словам, неудивительно.

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    28 июня 2025, 04:10 • Новости дня
    Фицо оценил новые санкции против России словами «весьма «секси» для всех»
    Фицо оценил новые санкции против России словами «весьма «секси» для всех»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Новый пакет санкций ЕС против России «выглядит весьма «секси» для всех», но реального эффекта не будет, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «18-й пакет санкций выглядит весьма «секси» для всех. О нем говорят повсюду. Он кажется значимым», – приводит слова Фицо РИА «Новости».

    Фицо заявил, эти ограничения не принесут «реального эффекта», хотя и вызывают «много ожиданий». По его мнению, то же самое можно сказать и о «предыдущих пакетах».

    Он подчеркнул, что сейчас основная тревога Словакии связана с возможностью прекращения поставок газа с 1 января 2028 года. Премьер отметил, что его обязанность – защищать национальные интересы страны, ее граждан и промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддержал 18-й пакет санкций против России. Он также заявил, что Еврокомиссия, вероятно, добьется принятия предложения об остановке импорта российского газа в Евросоюз.

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    30 июня 2025, 09:47 • Новости дня
    NYT предупредила о провале масштабного перевооружения Евросоюза
    NYT предупредила о провале масштабного перевооружения Евросоюза
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Массовое перевооружение может привести Евросоюз не к успеху, а к новым экономическим трудностям, если сосредоточить ресурсы только на военной отрасли, говорится в материале газеты The New York Times (NYT).

    Политика ускоренного перевооружения Евросоюза не принесет желаемого результата и приведет к дополнительным сложностям, передает ТАСС, ссылаясь на публикацию The New York Times. В статье подчеркивается, что ставка на увеличение оборонных расходов может стать шагом назад для Европы, а не достижением.

    «Сконцентрировав усилия на оборонных расходах в ущерб всем остальным направлениям, ЕС рискует сделать шаг назад, а не вперед. Стремительное перевооружение вполне может оказаться исторической ошибкой, а не большим достижением», – говорится в материале.

    The New York Times называет выбранный курс «военным кейнсианством» и отмечает, что у Евросоюза не хватит ни средств, ни скоординированности для реализации амбициозных планов по развитию военной промышленности. Резкий рост оборонных заказов, по мнению издания, будет подталкивать европейский ВПК поддерживать вооруженные конфликты на внешних границах ЕС.

    Ожидается, что даже при реализации этих мер экономический рост окажется незначительным, а субсидии производителям оружия не создадут конкурентоспособных предприятий мирового уровня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите НАТО в Гааге 24–25 июня альянс одобрил новую программу перевооружения. НАТО планирует увеличить военный потенциал и реализовать новые оборонные проекты. В 2023 году альянс разработал региональные планы обороны, которые теперь перейдут к этапу практической реализации.

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    29 июня 2025, 13:53 • Новости дня
    Власти Сербии сообщили о пострадавших полицейских и задержаниях в Белграде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полиция Белграда столкнулась с массовыми беспорядками, приведшими к травмам среди сотрудников и многочисленным задержаниям, включая одного несовершеннолетнего.

    В ходе беспорядков в Белграде пострадали 48 полицейских, а 77 человек были задержаны, включая одного несовершеннолетнего, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник директора полиции Сербии Деян Лукович в эфире телеканала TV Prva.

    По словам Луковича, полиция намерена подать 35 ходатайств о возбуждении уголовных дел и 22 – об административных правонарушениях. Он подчеркнул: «Мы продолжаем выяснять все обстоятельства, устанавливать фактическую картину и проводим идентификацию остальных лиц, организаторов. В сотрудничестве с компетентными прокуратурами и службами безопасности мы доведем это дело до конца».

    Лукович сообщил, что один из сотрудников жандармерии получил тяжелые травмы, но его состояние стабильно и угрозы жизни нет, остальные получили легкие повреждения. Полиция, по его словам, сначала действовала максимально сдержанно, но после эскалации применили минимальные меры принуждения.

    Ранее главный прокурор Высшей прокуратуры Белграда Ненад Стефанович заявил, что все причастные к нападениям на сотрудников полиции и госучреждения будут идентифицированы и привлечены к ответственности. Власти продолжают расследование по факту произошедших событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, между митингующими в Белграде и полицией начались столкновения. Глава полиции Белграда сообщил о раненых сотрудниках и задержанных участниках протестов. Спикер парламента Сербии заявила об ужасе по поводу финальных реплик митингующих.

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    29 июня 2025, 00:25 • Новости дня
    Президент Сербии призвал митингующих к миру и заверил в силе государства

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Сербии Александр Вучич появился перед гражданами в Пионерском парке и призвал всех к миру, отметив, что государство сильно и выполнит свою работу, что бы ни происходило.

    «Людям не нужно беспокоиться: государство будет защищено, а бандиты привлечены к ответственности» – пообещал сербский президент.

    Вучич в обращении к митингующим призвал к миру, а остальных граждан заверил в том, что государство сильно и выполнит свои обязанности по защите граждан и стабилизации обстановки, передает телеканал Pink.

    «Мы не будем участвовать ни в каких военных провокациях, мы не будем ни с кем воевать. Я горжусь Сербией, ее порядочностью, а также ее смелостью сохранять свою независимость, ее приверженностью соблюдению международно-правовых норм», – заявил Вучич в размещенном в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России и запрещенной) видео.

    В субботу толпа в центре Белграда скандировала «Мы хотим выборов!», заполнив центральную площадь Славии и несколько кварталов вокруг нее. Напряженность во время митинга доходила до критического уровня, сотрудники спецназа были размещены вокруг правительственных зданий и вблизи лагеря сторонников Вучича в центре Белграда.

    Между сотрудниками спецназа и группами протестующих возле лагеря произошли стычки. Студенты выступили с речами перед собравшимися, сообщила газета Jersey Evening Post.

    День протестов пришелся на День Святого Вита, религиозный праздник и дату, когда сербы отмечают битву XIV-го века против турок-османов в Косово. Также это дата убийства эрцгерцога Франца-Фердинанда, которое стало поводом для начала Первой мировой войны. В этот же день в 2001 году экс-президент Слободан Милошевич был экстрадирован в Гаагу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, требования досрочных парламентских выборов в Сербии объединили около 36 тыс. протестующих, заблокировавших центр Белграда. Там несколько тысяч студентов и оппозиционеров собрались на митинг с требованием проведения досрочных выборов и ликвидации палаточного лагеря сторонников президента Александра Вучича.

    Со временем между полицией и протестующими начались столкновения, против митингующих применили слезоточивый газ.

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    30 июня 2025, 14:22 • Новости дня
    Эксперт назвала единственную возможность Вучича остановить протесты в Сербии

    Балканист Энтина: Единственная возможность Вучича положить конец протестам – назначить досрочные выборы в парламент

    Эксперт назвала единственную возможность Вучича остановить протесты в Сербии
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    У президента Сербии Александра Вучича нет особых ресурсов для того, чтобы успокоить протестующих. Его единственная возможность положить конец уличным акциям – это согласиться с ультиматумом демонстрантов и назначить досрочные парламентские выборы. Вероятно, это может случиться уже осенью, если за это время сербский лидер усилит свой блок поддержки, сказала газете ВЗГЛЯД балканист Екатерина Энтина.

    «Протесты – характерная черта гражданской политической культуры Сербии. Они сопровождают весь период правления Александра Вучича», – отметила Екатерина Энтина, профессор, директор центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ. По ее мнению, нынешние акции не совсем корректно называть «студенческими». «Сейчас, как и в марте, на улицы выходят очень широкие слои населения, люди всех возрастных и социальных групп», – уточнила собеседница.

    Эксперт выделяет четыре причины протесов. Первая – недовольство граждан кадровым составом госуправленцев на всех уровнях. «За последние десятилетия уровень кумовства в стране вырос запредельно», – напомнила Энтина.

    «На сегодняшний день правящая фракция «Сербская прогрессивная партия» насчитывает более 750 тысяч членов. Это при том, что сербскими паспортами обладают менее семи миллионов человек, включая несовершеннолетних. При таких соотношениях качество партийных кадров неизбежно падает. Более того, внутри политического объединения постоянно происходят конфликты, а также борьба за ресурсы», – добавила политолог.

    «Вторая причина – внешняя политика руководства Сербии. До 2022 года успех строился на балансировании и постоянной игре между США, ЕС, Россией и Китаем. Но возможностей для маневра становится меньше, и для населения, 80% которого поддерживает Москву, попытки президента усидеть «на двух стульях» вызывают раздражение», – добавила спикер.

    Третья причина – политика властей по вопросу Косово и Метохии, указала балканист. «Белград, Приштина, Брюссель и Вашингтон ведут переговоры, в результате которых первый все больше утрачивает свои позиции в крае. При этом населению это подается как победа в результате жесткой борьбы. Ни у кого в Сербии эти слова не вызывают доверия», – уточнила собеседница.

    Наконец, четвертая причина заключается в предыдущей позиции сербского руководства по диалогу с оппозицией. «Вучич всегда довольно легко шел на требования оппозиции о проведении досрочных выборов любого уровня. Более того, считал это одним из козырей своей политики. Поэтому протесты не заканчиваются, а требования демонстрантов растут», – пояснила эксперт. По ее прогнозам, в скором времени активисты постараются использовать все ресурсы для того, чтобы вынудить сербского лидера объявить о внеочередных парламентских выборах.

    «У президента Сербии нет особых ресурсов для того, чтобы успокоить толпу надолго. Его единственная возможность положить конец протестам – это согласиться с ультиматумом протестующих и назначить выборы. Но это рискованно. По итогам прошлой кампании Вучич растерял часть электората в крупных городах, поэтому досрочное голосование если не приведет к поражению, то точно не даст нужного результата», – детализировала политолог.

    Отдельно она обратила внимание на позиции протестующих: «Они не намерены голосовать за лидеров сегодняшней парламентской оппозиции, а новых политических фигур пока не появилось». «Любопытно, что в акциях участвуют западные НКО. Но те же британцы и американцы понимают, что на сегодняшний день прозападные представители не смогут открыто возглавить протест», – отметила эксперт.

    «Какие бы силы ни присутствовали на сербских улицах, основная масса людей ориентирована на национальные интересы. Они разделяют евроскептические настроения, а значительная масса – и вовсе пророссийские. Правда, это не отменяет того факта, что если Вучич переориентируется на них и заморозит переговоры о вступлении в Европейский союз, то для определенной части протестующих это послужит позитивным сигналом, а для другой – негативным триггером», – рассуждает аналитик.

    «Президент Сербии находится в сложной позиции. Я думаю, что он через какое-то время все же уступит протестующим и согласится на проведение досрочных выборов. Вероятно, это может случиться уже осенью, если за это время он сможет усилить свой блок поддержки», – заключила Энтина.

    Напомним, в ночь на понедельник протестующие в Сербии объявили о начале тотальной блокировки дорог, улиц и перекрестков. Они предупредили, что меры будут действовать «до выполнения требований», среди которых немедленное освобождение ранее задержанных демонстрантов и проведение досрочных парламентских выборов.

    «После невыполнения ультиматума и массовых арестов граждан и студентов вчера и сегодня собрания граждан по всей Сербии приняли решение блокировать перекрестки, дороги и улицы в своих муниципалитетах. До выполнения требований!», – приводит ТАСС сообщение организаторов антиправительственных акций.

    Утром 30 июня МВД Сербии сообщило, что сотрудники правоохранительных органов в течение ночи полностью устранили все блокировки на дорогах столицы. «Полиция действовала высокопрофессионально, несколько человек были задержаны за нападение и оскорбление полиции и нарушение общественного порядка. Одна полицейская машина была повреждена участниками блокады», – говорится в заявлении ведомства.

    Тем временем протестующие призвали не сдаваться. «Если полиция сообщит вам о прибытии какого-либо из спецподразделений для разгона демонстраций – не отчаивайтесь! Отойдите в сторону спокойно и без паники, а после их ухода вы снова сможете организовать какое-либо собрание или блокаду», – написали организаторы акций.

    Они отмечают, что, по официальным данным, в составе сербской жандармерии около трех тысяч человек, распределенных по батальонам и сменам, и их «недостаточно, чтобы скоординированно разогнать все места блокад».

    Напомним, вечером 28 июня в Сербии началась новая волна студенческих протестов. Демонстранты требовали назначить дату досрочных парламентских выборов. Сербский президент Александр Вучич, выступая с обращением к нации в воскресенье, заявил, что участники беспорядков озвучивали «прямой призыв к гражданским столкновениям и нападениям на полицию». Россия надеется, что протесты в Сербии удастся урегулировать на основе конституции, а западные страны не станут заниматься цветной революцией, заявил Сергей Лавров. «Мы за этой ситуацией следим, мы заинтересованы в том, чтобы эти волнения были успокоены, как и сказал президент Сербии Вучич, на основе конституции и законов этого дружественного нам государства», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства, его слова приводит

    РИА «Новости».

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    30 июня 2025, 12:24 • Новости дня
    Балканист предупредил о риске гражданской войны в Сербии

    Балканист Бондаренко: Сербия оказалась на грани гражданской войны

    Балканист предупредил о риске гражданской войны в Сербии
    @ Александр Дзюба/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Митинги в Белграде носят национальный характер. Но Александр Вучич не может это признать, поэтому говорит об управлении протестами из-за рубежа. Впрочем, внешние акторы действительно пытаются воспользоваться ситуацией и взять под контроль демонстрантов. Речь идет прежде всего о Британии, сказал газете ВЗГЛЯД балканист Олег Бондаренко. Так он прокомментировал новую волну протестов в Сербии.

    «Протесты в Белграде имеют национальную природу. Участники акций выступают против коррупции и семейственности в госаппарате», – отметил Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики. Он напомнил, что формальным поводом для митингов послужила трагедия с обрушением козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года. В результате погибли 16 человек. С тех пор сербы периодически выходят на улицы.

    «Александр Вучич неоднократно соглашался с требованиями протестующих. Так, сербский лидер уволил министров строительства, транспорта и инфраструктуры. Кроме того, он отправил в отставку правительство. Но политик совершил ошибку, когда пошел навстречу демонстрантам. По законам жанра, если власть идет на компромисс, то ее дожимают. Это сейчас и происходит», – пояснил собеседник.

    По его прогнозам, протесты не закончатся, а осенью события в сербской столице начнут развиваться по эскалационному сценарию. «Сейчас в Белграде стоит жара в районе 37 градусов. Этим объясняется ночной характер митингов, – отметил эксперт. – Государству еще далеко до победы над протестующими. Общество расколото: одна половина – это сторонники Вучича, а вторая – его противники. Есть риск перерастания ситуации в гражданскую войну».

    При этом президент Сербии настаивает, что протестами управляют из-за рубежа. «Он не может признать, что митинги носят национальный характер, поскольку это значило бы заявить о расколе в стране. А такое развитие событий крайне опасно. Впрочем, внешние акторы действительно пытаются воспользоваться ситуацией и взять под контроль демонстрантов. Речь идет прежде всего о Британии», – заключил Бондаренко.

    Напомним, в ночь на понедельник протестующие в Сербии объявили о начале тотальной блокировки дорог, улиц и перекрестков. Они предупредили, что меры будут действовать «до выполнения требований», среди которых немедленное освобождение ранее задержанных демонстрантов и проведение досрочных парламентских выборов.

    «После невыполнения ультиматума и массовых арестов граждан и студентов вчера и сегодня собрания граждан по всей Сербии приняли решение блокировать перекрестки, дороги и улицы в своих муниципалитетах. До выполнения требований!», – приводит ТАСС сообщение организаторов антиправительственных акций.

    Утром 30 июня МВД Сербии сообщило, что сотрудники правоохранительных органов в течение ночи полностью устранили все блокировки на дорогах столицы. «Полиция действовала высокопрофессионально, несколько человек были задержаны за нападение и оскорбление полиции и нарушение общественного порядка. Одна полицейская машина была повреждена участниками блокады», – говорится в заявлении ведомства.

    Тем временем протестующие призвали не сдаваться. «Если полиция сообщит вам о прибытии какого-либо из спецподразделений для разгона демонстраций – не отчаивайтесь! Отойдите в сторону спокойно и без паники, а после их ухода вы снова сможете организовать какое-либо собрание или блокаду», – написали организаторы акций.

    Они отмечают, что, по официальным данным, в составе сербской жандармерии около трех тысяч человек, распределенных по батальонам и сменам, и их «недостаточно, чтобы скоординированно разогнать все места блокад».

    Напомним, вечером 28 июня в Сербии началась новая волна студенческих протестов. Демонстранты требовали назначить дату досрочных парламентских выборов. Сербский президент Александр Вучич, выступая с обращением к нации в воскресенье, заявил, что участники беспорядков озвучивали «прямой призыв к гражданским столкновениям и нападениям на полицию».

    Россия надеется, что протесты в Сербии удастся урегулировать на основе конституции, а западные страны не станут заниматься цветной революцией, заявил Сергей Лавров. «Мы за этой ситуацией следим, мы заинтересованы в том, чтобы эти волнения были успокоены, как и сказал президент Сербии Вучич, на основе конституции и законов этого дружественного нам государства», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства, его слова приводит РИА «Новости».

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    30 июня 2025, 01:30 • Новости дня
    Советник президента Сербии призвал силовиков усмирить подстрекателей
    Советник президента Сербии призвал силовиков усмирить подстрекателей
    @ REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Советник президента Сербии по региональным вопросам и председатель Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич призвал силовиков решить вопрос с уличными протестами и перекрытием дорог.

    По словам Вучевича, нельзя позволять экстремистам парализовать страну и спровоцировать насилие, так как это их единственная цель.

    «Требуем немедленной реакции и обеспечения нормальной жизни гражданам страны от соответствующих органов. Нет насилию! Нет агрессорам! Сербия победи!» – написал он в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России  экстремистской и запрещенной).

    Советник президента обвинил протестующих в «болезненных политических амбициях», которые призывают к братоубийственной войне и ничего общего не имеют с борьбой за права, справедливостью или демократией.

    «Это все лживые и пустые лозунги бастующих, которые агрессивнее нарушают конституцию и законы, требуя амнистии для тех, кто готовил государственный переворот» – отметил Вучевич.

    Он добавил, что провокаторы не могут смириться с тем, что у них не вышло реализовать цветную революцию, поэтому они будут продолжать, будут сильнее мешать людям, блокировать дороги, как уже произошло в Белграде, Нови-Саде и других городов Сербии.

    «В Сербии не будет диктатуры улиц. Власть в Сербии не получат те, кто дает добро на штурм государственных органов», – резюмировал он.

    Во второй день митингов в Сербии протестующие стали агрессивнее, они перекрывали дороги покрышками, останавливали автомобили, в соцсетях также велась агрессивная агитация с призывами выходить на улицы.

    Около 20 митингующих заблокировали въезд в Обреновац, на Панчевском мосту митингующие остановили машину, в которой ехала семья с младенцем, заставили выйти и не давали проехать, в Нови-Саде перекрыли центральный перекресток и разгромили офис Сербской прогрессивной партии, перед Дворцом правосудия в Белграде толпа скандировала «арестовать Вучича» и выкрикивала оскорбления в адрес властей, сообщил телеканал Pink.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ходе беспорядков в Белграде пострадали 48 полицейских, а 77 человек были задержаны, включая одного несовершеннолетнего. Главный прокурор Высшей прокуратуры Белграда Ненад Стефанович заявил, что все причастные к нападениям на сотрудников полиции и госучреждения будут идентифицированы и привлечены к ответственности.

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    28 июня 2025, 23:35 • Новости дня
    Между митингующими в Белграде и полицией начались столкновения

    Митингующие в Белграде стали нападать на полицейских и кидать в них бутылки

    Tекст: Ирма Каплан

    Это единственный антиконституционный митинг в истории Сербии, который заранее объявляет о своей цели – насилии, неконституционных и противоправных действиях, заявил вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич.

    «Я решительно осуждаю жестокие нападения участников необъявленного митинга на площади Славии на сотрудников полиции. Полиция примет все меры по установлению общественного порядка, отразит все нападения и применит все полномочия для отражения нападений, а также арестует всех, кто напал на полицию», – приводит слова министра Дачич телеканал Pink.

    Митингующие начали сеять хаос, оскорблять и нападать на полицейских с помощью палок и скрывая лица за масками. Протестующие  бросали в полицию бутылки с зажигательной смесью и газовые шашки. Полицейским пришлось применять слезоточивый газ.

    По данным корреспондентов, даже в рядах митингующих произошли стачки, они дрались друг с другом.

    Также митингующие атаковали студентов в Парке пионеров: они бросают в студентов бутылки, некоторые вооружены дубинками, уточнили на телеканале.

    Там добавили, что в этот раз число протестующих все-таки меньше, чем 15 марта, когда проходила всеобщая акция массового протеста «15-го для 15-ти».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, требования досрочных парламентских выборов в Сербии объединили около 36 тыс. протестующих, заблокировавших центр Белграда. Там несколько тысяч студентов и оппозиционеров собрались на митинг с требованием проведения досрочных выборов и ликвидации палаточного лагеря сторонников президента Александра Вучича.

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    28 июня 2025, 16:56 • Новости дня
    Глава РФПИ призвал Европу слушать «папочку Трампа», а не Байдена

    Глава РФПИ Дмитриев призвал европейских бюрократов слушать «папочку Трампа»

    Глава РФПИ призвал Европу слушать «папочку Трампа», а не Байдена
    @ Dmitri Lovetsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейским чиновникам стоит ориентироваться на заявления «папочки» Дональда Трампа, а не «некомпетентного» Джо Байдена, заявил Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    По словам Дмитриева, европейским бюрократам стоит прислушиваться к словам «папочки» Дональда Трампа, а не его предшественника Джо Байдена, передает РИА «Новости».

    Дмитриев назвал Байдена «некомпетентным» и пояснил, что большое значение имеют именно слова Трампа.

    «Большая разница. Делая мир безопаснее посредством диалога и реалистичных решений», – заявил Дмитриев.

    Комментарий Дмитриева последовал после комментария Трампа, который назвал «очень приятными» слова президента России Владимира Путина о его усилиях по урегулированию на Украине и Ближнем Востоке.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что «папочка иногда должен резко выражаться», комментируя слова Дональда Трампа о сравнении Ирана и Израиля с детьми.

    Дональд Трамп принял унижение Европы, что вызвало обсуждение в западных политических кругах.

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    29 июня 2025, 05:26 • Новости дня
    Глава полиции Белграда сообщил о раненых полицейских и задержанных митингующих

    Tекст: Ирма Каплан

    В центре Белграда вечером субботы после окончания официальных митингов начались столкновения с полицией, в результате которых пострадали шестеро полицейских, рассказал начальник полиции Драган Васильевич в официальном заявлении, распространенном пресс-службой Министерства внутренних дел Сербии.

    «Директор полиции Драган Васильевич заявил, что сегодня вечером в центре Белграда десятки бунтовщиков были задержаны, шестеро сотрудников полиции получили ранения в ходе беспорядков», – приводит слова Васильевича агентство Танјуг.

    Уточняется, что полицейские белградского подразделения действовали  профессионально и применяли минимальную силу, в основном для защиты от агрессивных демонстрантов.

    Напомним, несколько тысяч студентов и оппозиционеров собрались на митинг с требованием проведения досрочных выборов и ликвидации палаточного лагеря сторонников президента Александра Вучича.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, требования досрочных парламентских выборов в Сербии объединили около 36 тыс. протестующих, заблокировавших центр Белграда.

    Со временем между полицией и протестующими начались столкновения, против митингующих применили слезоточивый газ.

    Президент Сербии Александр Вучич появился перед гражданами в Пионерском парке и призвал всех к миру, отметив, что государство сильно и выполнит свою работу, что бы ни происходило.

    Спикер сербского парламента Ана Брнабич услышала чудовищный призыв к «убийству Сербии» в финальных репликах митингующих в Белграде.

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    28 июня 2025, 14:58 • Новости дня
    Вучич анонсировал насилие со стороны протестующих в Белграде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вечером 28 июня в Белграде на фоне празднования Видовдана ожидаются массовые оппозиционные протесты с ультиматумом властям и угрозой силовых столкновений.

    Вечером 28 июня в Белграде возможны акты насилия со стороны участников оппозиционного протеста, однако власти Сербии готовы обеспечить порядок и безопасность граждан, передает ТАСС. Президент страны Александр Вучич заявил: «Будет насилие. Они уже не могут от этого отказаться… По нашим оценкам, с 20:45 до 21:45 начнется насилие. Но мы готовы».

    Глава государства подчеркнул, что власти сделают все, чтобы проявить сдержанность, однако при необходимости примут меры. Он добавил, что гражданам не стоит беспокоиться, поскольку государство будет защищено, а виновные понесут ответственность. Вучич также обратился к организаторам протестов с просьбой не нарушать общественный порядок и дать сербам возможность спокойно отметить национальный праздник Видовдан.

    Масштабный оппозиционный протест намечен на вечер 28 июня. В нем примут участие студенты, которые уже семь месяцев блокируют работу высших учебных заведений. Активисты требуют назначения даты досрочных парламентских выборов и демонтажа палаточного лагеря сторонников Вучича у здания парламента.

    Организаторы заявили, что их ультиматум истекает в 21:00 по местному времени. В случае игнорирования требований они готовы прибегнуть к гражданскому неповиновению. МВД Сербии предупредило о вероятности беспорядков и попыток штурма государственных учреждений.

    Вучич ранее подчеркивал, что протесты негативно сказываются на системе образования и внутренней стабильности, а их действия координируются из-за рубежа. Президент утверждает, что цель акций – дестабилизация страны и подрыв экономики, а ущерб оценивается в 800 млн евро. 28 июня сербы отмечают Видовдан – один из важнейших национальных праздников, который часто становится поводом для политических акций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ не обнаружила применение «звуковой пушки» на протестах в Белграде. Ана Брнабич сообщила о презентации Александром Вучичем отчета ФСБ по этому вопросу. Вице-премьер Сербии обвинил Брюссель в намерении свергнуть Вучича.

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