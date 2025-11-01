Глава Дагестана наградил обезвредившего 30 дронов ВСУ уроженца республики

Tекст: Валерия Городецкая

Пресс-служба руководителя региона сообщила, что дальнобойщик из Сергокалинского района помог военным оперативно заблокировать запуск беспилотников, которые запускались из фуры для нанесения ударов по аэродрому, передает ТАСС. В результате его действий удалось предотвратить запуск порядка 30 дронов.

«Как я уже отметил, настоящие герои живут среди нас. Благодаря решительным действиям нашего земляка удалось обезвредить около 30 дронов, запрограммированных на атаку по ракетоносцам и другим самолетам Вооруженных сил России. Поздравляю, Шамиль, с заслуженной наградой», – заявил Меликов.

В начале июня Министерство обороны заявило, что киевский режим совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт».