Украинские военные в Красноармейске начали массово сдаваться в плен
Украинские военнослужащие, оказавшиеся в окружении в Красноармейске (украинское название – Покровск), стали складывать оружие и переходить на сторону противника, о чем сообщили пленные, чти показания предоставило Минобороны России.
Украинские военнослужащие, находившиеся в окружении в Красноармейске (Покровске), начали сдаваться российским силам, передает ТАСС.
Минобороны России предоставило показания одного из пленных – Вячеслава Кревенко. Он заявил, что командование давно покинуло военнослужащих, вследствие чего он с сослуживцем пытался организовать оборону в частном доме, но позднее решил сложить оружие. По его словам, «командир нас давно бросил», а сопротивление перестало иметь смысл из-за предательства офицеров.
«Потом решили, что лучше сдаться. Потому что нет смысла сопротивляться. Нас предал командир. Смысла вообще не было», – сказал Кревенко.
Ранее военнослужащий Вооруженных сил Украины Станислав Ткаченко рассказал о событиях последней недели перед пленением в Красноармейске.
Подразделения группировки «Центр» за последние сутки сорвали семь атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения в Красноармейске.
На Красноармейском направлении Донецкой народной республики продолжаются сложные городские столкновения, где подразделения России ведут наступательные действия даже в сложных погодных условиях.