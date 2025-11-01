Мантуров объяснил спад торговли России и Китая

Мантуров объяснил снижение товарооборота России и Китая внешними факторами

Tекст: Вера Басилая

По словам Мантурова, снижение объема товарооборота между Россией и Китаем в 2025 году связано с рыночной конъюнктурой и негативными внешними факторами, передает РИА «Новости».

На 12-м заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству он отметил, что за последние четыре года объем двусторонней торговли вырос более чем в два раза – до 245 млрд долларов. При этом в текущем году отмечается некоторое снижение этого показателя.

Мантуров подчеркнул, что для возвращения к позитивной динамике обеим странам необходимо приложить дополнительные усилия. По словам первого вице-премьера, это поможет возобновить режим роста в торговых отношениях.

По информации китайского таможенного управления, товарооборот России и Китая по итогам прошлого года увеличился на 1,9% к 2023 году и достиг рекордных 244,819 млрд долларов. Однако за первые три квартала текущего года этот показатель снизился на 9,4% в годовом выражении, составив 163,621 млрд долларов.

Также на заседании комиссии участники заявили о необходимости укреплять инвестиционные связи между странами и создавать справедливую, прозрачную и предсказуемую деловую среду. Мантуров добавил, что это обязательное условие для расширения производственной и технологической кооперации, развития транспортной инфраструктуры и наращивания взаимной торговли между Россией и Китаем.

Вице-премьер России Денис Мантуров прибыл в Пекин для участия в заседании межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

Визит в Китай первого вице-премьера России стал частью подготовки к подписанию важных соглашений между Россией и Китаем.

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Китай 3–4 ноября и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

