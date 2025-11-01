Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
Мантуров прибыл в Пекин для переговоров по инвестициям с Китаем
Визит первого вице-премьера России Дениса Мантурова в Пекин стал частью подготовки к заседанию комиссии по инвестициям, в рамках которой ожидается подписание важных соглашений между Россией и Китаем.
В субботу Денис Мантуров прибыл в столицу Китая для участия в 12-м заседании межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству. С китайской стороны комиссию возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян, передает РИА «Новости».
Мероприятие, как отмечают в секретариате Мантурова, пройдет в Пекине в Доме народных собраний. Работа комиссии предусматривает обсуждение вопросов двустороннего инвестиционного взаимодействия как в узком, так и в широком составе.
По результатам заседания российская и китайская стороны подпишут ряд двусторонних документов, которые, по словам организаторов, будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава правительства Михаил Мишустин распорядился отправить делегацию во главе с Мантуровым в Китай. Торговля продукцией агропромышленного комплекса между Россией и Китаем выросла на 15% за первые девять месяцев этого года, сообщило правительство России. Дмитриев сообщил о 86 новых инвестпроектах России и Китая.