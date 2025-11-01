ТОФ отработал эвакуацию космонавтов в Японском море

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», спасательные силы Тихоокеанского флота совместно с представителями Роскосмоса и Росавиации провели тактико-специальное учение по обнаружению и эвакуации спускаемого космического аппарата при аварийной посадке в Японском море.

Согласно сценарию учений, поисково-спасательные службы зафиксировали сигналы от радиомаяков аппарата. За осмотр акватории отвечал самолет Ан-26, который быстро определил точные координаты условного объекта и передал их спасательному судну «Фотий Крылов».

Буксир оперативно прибыл в район, где находился спускаемый аппарат. Водолазная группа с быстроходной лодки установила на космическом корабле надувную платформу и отбуксировала его к спасательному судну. После этого аппарат был поднят на палубу для оказания медицинской помощи, предусмотренной сценарием.

Затем врачебная команда оценила состояние экипажа. В рамках учения также была проведена эвакуация «космонавтов» беспосадочным методом: зависший над палубой вертолет Ми-8 при помощи лебедки поднял одного из участников учения с судна.

Начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ Тихоокеанского флота Анатолий Сагарев отметил, что флотские спасатели продемонстрировали высокий уровень подготовки и готовность к оперативным действиям при авариях космических аппаратов.

