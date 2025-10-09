Тбилиси обвинил Брюссель в «жонглировании словом «русские»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Единственное, чего ожидает грузинское общество от пресс-спикера Евросоюза Аниты Хиппер, это извинений за поддержку собрания (4 октября) с целью свергнуть власть, участники которого ворвались во дворец президента, от чего пострадало 25 полицейских», – заявил он.

По его словам, «власти Грузии рассматривают заявления Хиппер как вербальное нападение и отчаянную попытку избежать ответственности».

Шалва Папуашвили отметил, что Грузия «всегда будет отвечать на неуместное жонглирование словом «русские» против народа Грузии и его правительства, и в этом должна быть уверена пресс-спикер ЕС».

В четверг Хиппер заявила, что действия грузинского правительства «навеяны русскими учебниками». Ранее Шалва Папуашвили заявил, что Брюссель распространяет против Тбилиси ложные нарративы и дезинформацию.

Так он прокомментировал заявление еврокомиссара Марты Кос о том, что Грузия якобы использует методы «российской дезинформации».

«Это они (чиновники в Брюсселе) распространяют ложные нарративы. Против таких нарративов и дезинформации – наше оружие обличать и говорить правду», – заявил Шалва Папуашвили.

«Нас никто не подвергнет буллингу за якобы распространение российской дезинформации. Представители ЕС кричат: «Русские, русские!» о нас, так вот пусть поищут «русских» у себя», – сказал председатель парламента Грузии.

«Хватит, это не работает! Могут миллионы раз повторить «русские», «русское», но нас не остановить. Мы обличим брюссельскую дезинформацию, которая направлена против Грузии! Не допустим ложных нарративов», – сказал он.