Тбилиси обвинил Брюссель в «жонглировании словом «русские»
Тбилиси продолжает ожидать от Брюсселя извинений за поддержку попытку госпереворота 4 октября, а не контробвинений с использованием слова «русские», заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Единственное, чего ожидает грузинское общество от пресс-спикера Евросоюза Аниты Хиппер, это извинений за поддержку собрания (4 октября) с целью свергнуть власть, участники которого ворвались во дворец президента, от чего пострадало 25 полицейских», – заявил он.
По его словам, «власти Грузии рассматривают заявления Хиппер как вербальное нападение и отчаянную попытку избежать ответственности».
Шалва Папуашвили отметил, что Грузия «всегда будет отвечать на неуместное жонглирование словом «русские» против народа Грузии и его правительства, и в этом должна быть уверена пресс-спикер ЕС».
В четверг Хиппер заявила, что действия грузинского правительства «навеяны русскими учебниками». Ранее Шалва Папуашвили заявил, что Брюссель распространяет против Тбилиси ложные нарративы и дезинформацию.
Так он прокомментировал заявление еврокомиссара Марты Кос о том, что Грузия якобы использует методы «российской дезинформации».
«Это они (чиновники в Брюсселе) распространяют ложные нарративы. Против таких нарративов и дезинформации – наше оружие обличать и говорить правду», – заявил Шалва Папуашвили.
«Нас никто не подвергнет буллингу за якобы распространение российской дезинформации. Представители ЕС кричат: «Русские, русские!» о нас, так вот пусть поищут «русских» у себя», – сказал председатель парламента Грузии.
«Хватит, это не работает! Могут миллионы раз повторить «русские», «русское», но нас не остановить. Мы обличим брюссельскую дезинформацию, которая направлена против Грузии! Не допустим ложных нарративов», – сказал он.