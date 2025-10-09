Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Корчаковки, Алексеевки, Ястребиного и Кондратовки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанском и Обуховкой.

При этом ВСУ потеряли до 195 военнослужащих. Уничтожены четыре бронемашины, семь артиллерийских орудий и семь складов боеприпасов и матсредств.

Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии возле Петровки, Куриловки, Купянска Харьковской области, Старого Каравана, Святогорска и Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

Потери противника составили до 230 военнослужащих, шесть бронемашин, включая три америкаснких бронетранспортера М113. Уничтожены два артиллерийских орудия, семь станций РЭБ и семь складов с боеприпасами.

В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение подразделениям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Дружковки, Приволья, Краматорска, Северска и Константиновки ДНР.

Противник при этом потерял до 125 военнослужащих, немецкий танк Leopard и три бронемашины, включая американский бронеавтомобиль HMMWV и канадскую бронемашину Senator. Уничтожены три артиллерийских орудия, две станции РЭБ, пять складов с боеприпасами и материальными средствами, перечислили в оборонном ведомстве.

Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Белицкого, Шевченко, Рубежного, Гришино, Сергеевки, Анновки и Красноармейска ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 520 военнослужащих, две бронемашины «Казак» и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии поблизости от Новониколаевки, Вербового, Сосновки Днепропетровской области и Малиновки Запорожской области.

Противник потерял свыше 325 военнослужащих, два танка, бронемашину, два орудия и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Кроме того, за последние сутки ВС России поразили портовые сооружения ВСУ.