Израиль начал готовиться к передислокации военных по соглашению с ХАМАС
Израильские военные подготовили планы передислокации войск согласно достигнутому соглашению с движением ХАМАС, сообщили в пресс-службе армии Израиля.
Израильские военные готовят необходимые указания для передислокации армейских подразделений, пояснили в израильской армии, передает ТАСС.
Ожидается, что в ближайшее время будут окончательно утверждены планы и выработаны конкретные инструкции для подразделений, которым предстоит сменить позиции.
Ранее сообщалось, что стороны достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Израиль ударил по анклаву после объявления о согласовании плана по урегулированию. В США называли сроки освобождения израильских заложников движением ХАМАС.