Перебои с электричеством начались в Одесской области
В населенных пунктах Одесской области Украины зафиксированы перебои с электроснабжением, сообщили украинские СМИ.
В результате «прилетов» частично без света оказались такие населенные пункты, как Малая Долина, Великодолинское и Черемушки, пишут украинские СМИ.
В свою очередь, «Военкоры Русской весны» пишут, что «более 21 удара нанесли «Герани» в начале ночи в Одессе и области», атакованы одесские порты, в частности, «поражен и пылает порт Ильичевск (Черноморск)», также «горит и судоремонтный завод».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одесской области Украины была объявлена воздушная тревога. В Одессе прогремели взрывы.