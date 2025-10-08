  • Новость часаПостпред в ОЗХО: Россия фиксирует случаи применения Киевом химоружия
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Москва разгадала уловку США с оружейным плутонием
    Немецкий политик попросил по-русски прощения за блокаду Ленинграда
    Российский боец в одиночку уничтожил пятерых военных ВСУ под Новогригоровкой
    Российские ученые на мышах доказали взаимосвязь между жирной едой и стрессом
    Путин подарил Рахмону книгу об истории таджиков
    Названа дата встречи Путина и Алиева в Душанбе
    Пашинян объявил о создании Четвертой республики
    Лавров назвал план Трампа по Газе лучшим, что есть «на столе»
    Хинштейн заявил о планах увековечить память героев КНДР в Курской области
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    8 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Чехия – не русофобская страна

    Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    22 комментария
    8 октября 2025, 22:42 • Новости дня

    Взрывы прогремели в Сумах

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в среду вечером в Сумах на Украине, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили как минимум о двух взрывах за вечер, передает РИА «Новости».

    В нескольких районах Сумской области Украины звучит воздушная тревога, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энергетический объект в Черниговской области Украины получил повреждения. В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы.


    8 октября 2025, 07:39 • Новости дня
    Байден заставил ЦРУ скрыть доклад о делах его семьи на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В 2016 году Джо Байден предпочел не распространять доклад ЦРУ, где упоминались подозрения в связях его семьи с украинской коррупцией, об этом говорится в рассекреченных материалах, опубликованных ЦРУ Джоном Рэтклиффом.

    Байден тогда настоял на недопустимости распространения доклада ЦРУ, документ содержал информацию о реакции украинских чиновников на декабрьскую поездку Байдена в Киев, где они выразили разочарование содержанием визита и упоминали о предполагаемых коррупционных связях семьи вице-президента США, передает ТАСС.

    В отчете говорится, что украинские представители усмотрели в действиях американских властей двойные стандарты по вопросам коррупции.

    Ответ на доклад пришел по электронной почте в феврале 2016 года, где указывалось: «Он бы решительно предпочел, чтобы этот доклад не распространяли. Спасибо за понимание».

    Личность отправителя сообщения не раскрывается, известно лишь, что речь идет о должностном лице, регулярно проводившем брифинг президенту США Бараку Обаме.

    В 2020 году электронная переписка Хантера Байдена стала достоянием СМИ. Из сообщений следовало, что сын Байдена мог организовать для представителя украинской компании Burisma встречу с отцом, когда тот был вице-президентом. В тот период Байден публично добивался увольнения украинского генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma.

    Дональд Трамп неоднократно обвинял Хантера Байдена во лжи и причастности к коррупции, заявляя, что Байден-старший был осведомлен о деловых связях сына на Украине.

    Напомним, в проекте сделки Хантера Байдена со следствием сообщалось, что он с 2017 по 2018 годы включительно получил доход на общую сумму свыше 5,5 млн долларов, в том числе от украинской энергетической компании Burisma Holdings.

    Джо Байден в последние часы своего президентства в упреждающем порядке помиловал своих братьев Фрэнсиса и Джеймса, супругу Джеймса Сару, сестру Валери и ее мужа Джона. Кроме того, он объявил о помиловании своего сына Хантера по делам о нарушениях хранения оружия и неуплате налогов.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 07:14 • Новости дня
    Над Россией за ночь нейтрализовали 53 украинских беспилотника

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь на среду дежурные средства противовоздушной обороны поразили 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российской территорией, сообщило Минобороны.

    Над Белгородской областью сбили 28 дронов, над Воронежской – 11, над Ростовской – шесть, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    По два сбили над Брянской и Курской областями, по одному – над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.

    Ранее ночью глава Воронежской области Александр Гусев сообщал, что порядка 10 дронов выявили и сбили над регионом.

    Вечером во вторник средства ПВО нейтрализовали в небе над Россией 30 украинских беспилотников.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 17:56 • Видео
    Меркель раскрыла заговор русофобов

    Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 21:25 • Новости дня
    Постпред в ОЗХО: Россия фиксирует случаи применения Киевом химоружия

    Постпред в ОЗХО рассказал, что Россия фиксирует случаи применения Киевом химоружия

    Постпред в ОЗХО: Россия фиксирует случаи применения Киевом химоружия
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва все еще фиксирует случаи, когда Киев использует химоружие, сообщил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

    По его словам, ситуация с применением химоружия на Украине вызывает обеспокоенность, передает ТАСС. На 10-й сессии Исполнительного совета ОЗХО Тарабрин отметил, что Москва фиксирует не только использование этого вида оружия, но и наличие по всей Украине разветвленной сети лабораторий для их массового производств

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва передала в ОЗХО доказательства использования токсичных химикатов Киевом против мирных жителей и военных, включая результаты лабораторных анализов с мест инцидентов.


    Комментарии (3)
    8 октября 2025, 00:18 • Новости дня
    Пушков увидел угрозу ракетной войны в передаче Tomahawk Киеву

    Пушков назвал передачу Украине Tomahawk шагом к ракетной войне

    Tекст: Вера Басилая

    Передача Украине ракет Tomahawk может привести к неограниченной ракетной войне против России, заявил сенатор Алексей Пушков

    Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что возможная передача Украине ракет Tomahawk выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России.

    «Пока решение предоставить Украине »Томагавки« выглядит как путь к еще большей ожесточенности, из которого будет еще сложнее найти выход. Задумывался ли об этом Дональд Трамп?» – написал Пушков в Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что у Украины отсутствуют платформы для запуска этих ракет. По мнению сенатора, ВСУ не способны самостоятельно наводить и управлять такими ракетами, что, по его словам, означает возможное прямое участие американских специалистов.

    Пушков также задал вопрос о предполагаемых целях для ракет с дальностью до 2500 километров и о количестве Tomahawk, которые США могут поставить европейским странам для передачи Украине.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хотел бы понять, как Киев их будет использовать.

    Президент России Владимир Путин отметил, что применение Киевом ракет Tomahawk может нанести ущерб отношениям России и США.

    Путин также заявил, что использовать такие ракеты на Украине без непосредственного участия американских военнослужащих невозможно.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 11:28 • Новости дня
    ФСБ задержала подорвавшего машину военного в Наро-Фоминске агента Киева

    ФСБ: Задержан агент Киева за подрыв автомобиля военного в Наро-Фоминске

    Tекст: Вера Басилая

    Задержан гражданин России, который по указанию куратора с Украины изготовил и использовал самодельное взрывное устройство для подрыва автомобиля российского военного в Наро-Фоминске, сообщили в ЦОС ФСБ.

    Федеральная служба безопасности Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел задержала гражданина России 2001 года рождения, подозреваемого в диверсионной деятельности, передает РИА «Новости».

    По данным ФСБ, задержанный по заданию украинских спецслужб изготовил два самодельных взрывных устройства, одно из которых подорвал в Наро-Фоминске, повредив машину военнослужащего Минобороны, а второе спрятал в тайнике в Москве. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о теракте, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    ФСБ уточнила, что подозреваемый установил контакт с украинским куратором через Telegram, по заданию которого собирал информацию о предприятии оборонно-промышленного комплекса Алтайского края и поджег автомобиль с символикой СВО. При обыске у него обнаружены компоненты для изготовления взрывчатых веществ, средства связи и переписка с куратором.

    Ведомство проводит дальнейшие оперативные и следственные действия для установления всех обстоятельств преступления, а также признаков госизмены и незаконного изготовления взрывчатки, по совокупности которых задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

    Ранее сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность мужчины из Подольска, который призывал украинских военных наносить удары по гражданской инфраструктуре Москвы.

    В Пятигорске суд назначил арест на два месяца мужчине, подозреваемому в подготовке теракта в синагоге.

    В Севастополе сотрудники ФСБ задержали женщину-повара по обвинению в шпионаже и подготовке теракта.

    Комментарии (2)
    8 октября 2025, 05:50 • Новости дня
    Военный эксперт оценил перспективы применения ракет Tomahawk Киевом

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные ранее уже имели опыт эффективной нейтрализации ракет, схожих по характеристикам с «Томагавками», заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военные уже сталкивались с подобными боеприпасами в Сирии и имеют практический опыт их уничтожения. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что, вероятнее всего, речь идет об устаревших модификациях ракет, эффективность которых крайне низка против современных российских систем ПВО.

    Марочко отметил, что начало применения «Томагавков» Киевом станет новым этапом конфликта из-за серьезной дальности их полета, достигающей до 1,5 тыс. км, а также разных типов боевых частей, включая возможность ядерной.

    «То есть для наших систем ПВО и нашим операторам будет видно только маркер, а вот начинку мы, естественно, сразу определить не сможем. <…> Но нам есть чем ответить, я не сомневаюсь», – сказал Марочко.

    Он добавил, что предыдущий опыт противодействия подобным ракетам значительно повысил уверенность российских военных в способности отражать подобные угрозы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что он почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хотел бы понять, как Киев их будет использовать.

    Президент России Владимир Путин отметил, что применение Киевом ракет Tomahawk может нанести ущерб отношениям России и США. При этом сенатор Алексей Пушков заявил, что возможная передача Украине ракет Tomahawk выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 04:16 • Новости дня
    Силовики рассказали о длительном пребывании солдат ВСУ без провизии под Купянском

    Силовики сообщили о долгом пребывании солдат ВСУ без провизии под Купянском

    Tекст: Ирма Каплан

    Группа солдат ВСУ под Купянском длительное время пребывает без еды и воды, о которых безрезультатно просят командование, сообщили в российских силовых структурах.

    «Под Купянском группа солдат противника долгое время остается без еды и воды, люди постоянно и безрезультатно просят доставить им провизию. По данным наших источников, солдаты истощены и обезвожены, при этом их заставляют заходить в город для контратак», – сообщили ТАСС силовики.

    Они добавили, что завести группу невозможно из-за физического состояния солдат. При этом украинское командование отказывается эвакуировать истощенных военнослужащих и направлять им провизию. В подразделении истощенных солдат заверили, что они получат провизию, когда войдут в Купянск.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел в Петербурге совещание и заслушал доклад о положении на фронтах.

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов проинформировал Путина о взятии под контроль новых районов в Красноармейске и Купянске, а также о зачистке Родинского.

    Комментарии (3)
    8 октября 2025, 00:04 • Новости дня
    В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы

    В Кривом Роге произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне объявленной воздушной тревоги в Днепропетровской области в Кривом Роге прозвучали взрывы, заявили украинские СМИ.

    Взрывы в Кривом Роге прозвучали на фоне воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    Министерство цифровой трансформации Украины подтвердило, что в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

    Ранее в Херсоне прогремела серия взрывов.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 07:03 • Новости дня
    Путин: Киевский режим бьет по мирным целям, но это ему не поможет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона старается поразить абсолютно мирные российские объекты, заявил президент России Владимир Путин.

    «Киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам, это ему не поможет», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Также ранее глава государства отмечал, что российские военнослужащие полностью сохраняют за собой стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции.

    Кроме того, Путин отмечал, что в феврале 2022 года были приняты правильные решения.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 23:35 • Новости дня
    Серия взрывов произошла в подконтрольном Киеву Херсоне

    Tекст: Вера Басилая

    В Херсоне, находящемся под контролем Киева, за сутки прозвучали четыре взрыва, а в некоторых районах объявлена воздушная тревога, сообщили украинские СМИ.

    Информация о новых взрывах в Херсоне поступила от издания «Общественное. Новости», передает ТАСС. Сообщается, что это уже четвертый случай взрывов в этом городе за последние сутки.

    В ряде районов Херсонской области, подконтрольных Киеву, действует воздушная тревога. Местные жители ранее также информировали о трех предыдущих взрывах, произошедших в течение дня.

    Ранее в Харькове прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 08:18 • Новости дня
    В Черниговской области поврежден энергообъект

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Энергетический объект получил повреждения в Черниговской области, сообщила компания «Черниговоблэнерго» в среду утром.

    Объект находится у города Нежина, из-за повреждений света нет у более чем 4,5 тыс. абонентов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

    Кроме того, «Укрзализныця» («Укржелдорога») заявила, что движение поездов на нежинском направлении затруднено, изменен маршрут нескольких поездов, отменены рейсы в Киев.

    Ранее подполье сообщало о поражении военных объектов ВСУ в Днепропетровской области. Одесское подполье пригрозило противодействием французским военным. Подполье также сообщало о взрывах на авиабазе ВСУ под Одессой.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 12:39 • Новости дня
    Число пострадавших при обстреле Белгородской области увеличилось до десяти человек

    Tекст: Вера Басилая

    При ракетном обстреле поселка Маслова Пристань три человека погибли и десять получили ранения, частично разрушен социальный объект и повреждены два многоквартирных дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в результате удара погибли двое мужчин и молодая женщина. Семь пострадавших женщин были доставлены в больницы Белгорода, одна из них находится в тяжелом состоянии.

    Трое пострадавших отпущены на амбулаторное лечение после получения необходимой помощи. Частично разрушен социальный объект, серьезно повреждены кровли, окна и фасады двух многоквартирных домов, а также семь автомобилей, пять из которых получили повреждения осколками.

    По его словам, местные жители отмечают, что сигнал ракетной опасности помог избежать большего количества жертв: многие успели укрыться вдали от окон. Гладков заявил, что всех жильцов поврежденного дома временно переселят в пункт временного размещения.

    Проводится поквартирный обход, работают аварийные службы, оперативные бригады и администрация, начата оценка разрушений для решения о дальнейших действиях. Уже ведутся работы по восстановлению теплового контура в пострадавшем здании.

    Ранее Гладков сообщил, что в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по поселку Маслова Пристань в Белгородской области погибли три человека.

    Ребенок и взрослые пострадали при ракетном обстреле ВСУ села Мощеное в Белгородской области.

    После атак ВСУ более тысячи жителей Белгородской области остались без света.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 18:07 • Новости дня
    Восемь украинских дронов сбили над тремя российскими областями

    Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ в Брянской, Белгородской и Курской областях

    Tекст: Евгения Караваева

    В течение трех часов российские военные отразили атаку восьми украинских беспилотников, сбив их в приграничных регионах страны.

    Силы противовоздушной обороны России сбили восемь украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Белгородской и Курской областями, сообщает Министерство обороны России в Telegram.

    В ведомстве уточнили, что дежурные расчеты ПВО уничтожили пять беспилотников над Брянской областью, два – над Белгородской и один – над Курской. Операция проходила с 14.00 до 17.00 по московскому времени 8 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду дежурные средства ПВО поразили 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российской территорией.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 22:17 • Новости дня
    Хинштейн заявил о планах увековечить память героев КНДР в Курской области

    Хинштейн: Обязательно увековечим память героев КНДР в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Курская область считает КНДР братской страной благодаря участию северокорейских военных в освобождении приграничных территорий, их подвиг планируют увековечить, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн в Telegram сообщил о вылете в Пхеньян в составе делегации, возглавляемой замглавы Совета безопасности Дмитрием Медведевым, для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Трудовой партии Кореи, передает РИА «Новости».

    Хинштейн подчеркнул, что Курская область считает КНДР братской страной, поскольку корейские военные активно помогали освобождать приграничье от украинских боевиков. «Обязательно увековечим память героев КНДР на нашей земле», – добавил он.

    По его словам, сейчас в области работают группировки разминирования, которые очищают землю и готовят ее для восстановления мирных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев прибыл в КНДР с официальным визитом. На прошлой неделе министр обороны России Андрей Белоусов выразил благодарность военнослужащим Корейской народной армии за их участие в освобождении Курской области. Президент России Владимир Путин поблагодарил КНДР и отметил, что вклад корейских воинов стал частью борьбы с неонацизмом.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 22:36 • Новости дня
    В Раде прокомментировали переводы Зеленским миллионов долларов в саудовский банк

    Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского в легализации украденных денег

    В Раде прокомментировали переводы Зеленским миллионов долларов в саудовский банк
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что ежемесячные переводы Владимиром Зеленским 50 млн долларов в саудовский банк являются лишь «вершиной айсберга» схем легализации украденных денег на Украине.

    Владимир Зеленский занимается многочисленными финансовыми махинациями, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, передает РИА «Новости».

    По словам Дмитрука, только по одному из направлений ежемесячно переводится 50 млн долларов, и это, как отметил депутат, лишь малая часть происходящего. Он также подчеркнул, что похожих схем по легализации украденных на Украине средств существует десятки, а мелких финансовых потоков – сотни.

    Ранее член палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что Владимир Зеленский ежемесячно переводит около 50 млн долларов в неназванный банк в Саудовской Аравии.

    Турецкое издание Aydinlik раскрыло счета компаний из ОАЭ, связанных с окружением Зеленского, через которые переводятся эти средства.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что соратники Зеленского обсуждали легализацию 5 млрд евро в криптовалюте с помощью покупки банка во Франции, но регулятор отклонил сделку.

    В марте СМИ писали, что Зеленский приобрел крупнейший частный инвестиционный банк Франции Milleis Banque через офшорные компании за более чем 1 млрд евро.

    Комментарии (0)
    Главное
    ЦБ заявил о продолжении работы истекших карт Visa и MasterCard в России
    Пушилин: Подразделения ВСУ у водохранилища под Константиновкой ликвидированы
    Подтверждено возбуждение уголовного дела против депутата-прогульщика из Госдумы
    Золото установило рекорд доходности в сентябре
    Собчак удалила интервью с Григорьевым-Апполоновым по решению Роскомнадзора
    Суд Петербурга назначил заседание по делу музыканта Гребенщикова
    У певца Покровского обнаружили коттедж с бомбоубежищем

    Россия создала новую валюту для финансовой независимости

    Евросоюз грозит санкциями криптовалюте А7А5, которая привязана к рублю один к одному. Эта новая валюта дает возможность проводить экспортно-импортные операции вне традиционной банковской инфраструктуры, минуя SWIFT, доллар и финансовые санкции. США уже пытались своими санкциями ударить по новому способу торговли, однако потерпели поражение. Получится ли у ЕС нанести удар? Подробности

    Перейти в раздел

    Кризис во Франции ударил по живучести Евросоюза

    Проблемы администрации Эммануэля Макрона начинают тревожить весь Евросоюз. Западные эксперты опасаются, что политическая и экономическая нестабильность во Франции может привести к краху всего объединения: в зоне риска оказываются курс евро и заинтересованность инвесторов во вливании средств в государства Старого Света. Грозит ли Европе экономический коллапс? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Фон дер Ляйен становится символом деградации Евросоюза

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен переживает очень нервную рабочую неделю: Европарламент рассматривает в отношении нее сразу два вотума недоверия. Почему ее позиции пошатнулись, при чем тут ее обвинения в адрес России и от кого на самом деле зависит то, продолжит ли фон дер Ляйен занимать свой высокий пост? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Не давайте Трампу медальку

      Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

      8 комментариев
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Чехия – не русофобская страна

      Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

      5 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

      Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

      22 комментария
    Перейти в раздел

    • Меркель раскрыла заговор русофобов

      Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    • Как Петр Первый завел пружину Российской империи

      Одни считают Петра Первого тираном, который насилием и кровью сбил Россию с ее истинного пути. Другие – человеком, принесшим России прогресс через прорубленное в Европу окно. Но есть и третий взгляд, вне этой классической дихотомии. Возможно, он дает возможность лучше понять логику Петровских реформ.

    • Франция шокировала Евросоюз

      Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации