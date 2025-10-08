Премьер Грузии осудил Европу за «геббельсовскую пропаганду»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Комментируя продолжающуюся критику в адрес Грузии со стороны европейских бюрократов, председатель правительства сказал, что «лживые и постыдные заявления европейской бюрократии являются на деле продолжением геббельсовской пропаганды».

Он объяснил это «трагическим, очень тяжелым положением европейской бюрократии».

«Недопустимо возвращение в Европу геббельсовской пропаганды 1940-х годов. Геббельс тоже был Европой», – заявил Ираклий Кобахидзе.

Он также отметил, что на этот момент «ни одна организация, ни одна страна, включая США и страны ЕС, не осудили штурм президентского дворца и попытку свергнуть народно избранную власть».

По его словам, «это можно просто объяснить как косвенную поддержку насилия и попытки свержения».

Он назвал «отражением трагического положения дел в Европе» заявление с критикой в адрес «Грузинской мечты» Европейской народной партии, которая поддержала грузинских радикалов и потребовала санкции против руководства Грузии.

Премьер-министр Грузии призвал Госдеп США осудить действия радикальных грузинских демонстрантов. Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Брюссель распространяет против Тбилиси ложные нарративы и дезинформацию.