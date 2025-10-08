Британский доброволец пригрозил воюющим на стороне ВСУ бывшим соотечественникам

  • Новость часаРоссийские войска зашли в Звановку к югу от Северска в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кризис во Франции ударил по живучести Евросоюза
    В США выявили переводы Зеленского в саудовский банк на 50 млн долларов ежемесячно
    Херш: В Белом доме обеспокоены ухудшением умственных способностей Трампа
    Эксперт: Нобелевские лауреаты открыли возможность манипуляции квантовыми эффектами
    Путин: Российские военные в 2025 году освободили 212 населенных пунктов
    Начальник Генштаба сообщил о скором разгроме ВСУ в Купянске
    Россия уведомила МАГАТЭ об ударе дрона ВСУ по Нововоронежской АЭС
    Венесуэла утвердила договор о стратегическом партнерстве с Россией
    Росавиация: Авиакомпании к 2030 году могут потерять 339 пассажирских самолетов
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Чехия – не русофобская страна

    Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы, и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия предлагает миру разум и справедливость

    В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.

    7 комментариев
    8 октября 2025, 08:45 • Новости дня

    Британский доброволец пригрозил воюющим на стороне ВСУ бывшим соотечественникам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доброволец из Британии Эйден Миннис, присоединившийся к российским силам на Украине, предупредил, что готов применить оружие против бывших соотечественников, поддерживающих ВСУ.

    Британский доброволец Эйден Миннис, отправившийся на спецоперацию на Украине, пригрозил бывшим соотечественникам, ставшим бойцами в составе ВСУ, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что не будет проявлять колебаний при возможной встрече с британскими гражданами на стороне противника. «Если мне придется столкнуться с соотечественником, я не буду колебаться», – заявил Миннис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинскую диверсионно-разведывательную группу готовили британские и канадские инструкторы. Британский наемник, служивший в ВСУ, покончил с собой после возвращения домой. Глава Харьковской области Виталий Ганчев заявил о присутствии британских офицеров среди иностранных наемников в составе ВСУ.

    7 октября 2025, 12:56 • Новости дня
    Эксперт оценил планы Трампа спросить Украину о целях для ударов «Томагавками»

    Военный эксперт Анпилогов: Трамп пытается снять с США ответственность за возможные удары «Томагавками» по России

    Эксперт оценил планы Трампа спросить Украину о целях для ударов «Томагавками»
    @ Petty Officer 1st Class Justin Wolpert/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Дональда Трампа о намерении спросить у Киева, куда «направят Tomahawk», – фигура речи. Запускать ракеты будут сами американцы и, возможно, британцы. Вашингтон же пытается переложить ответственность на Киев, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Так он прокомментировал слова президента США о том, что тот «почти принял решение» о передаче Tomahawk Украине.

    «Слова Дональда Трампа о том, что он «почти принял решение» о поставке на Украину ракет Tomahawk, – с одной стороны, попытка дипломатически надавить на Москву. С другой стороны, эта риторика связана с натиском Запада, который добивается того, чтобы президент США максимально использовал американские арсеналы. Их цель состоит в том, чтобы обеспечить Киеву если не победу над Россией, то хотя бы возможность выхода на «почетную» ничью», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Собеседник напомнил, что именно западные страны постоянно поднимали градус эскалации: они сначала передавали стрелковое оружие, потом в ход пошли танки, бронетранспортеры, самолеты, а затем оперативно-тактические крылатые ракеты. При этом европейские политики в дальнейшем снимали с себя ответственность, заявляя, что это, например, украинские, а не немецкие Leopard.

    Ту же фигуру речи использует Трамп, когда говорит, что он спросит у Киева, куда «направят Tomahawk», подчеркнул эксперт. «Важно понимать, что запуск ракет предполагает, например, загрузку трехмерной карты местности, которая производится прямо перед миссией. Эти карты представляют серьезную военную тайну. Их не станут передавать украинской стороне», – пояснил Анпилогов.

    Следовательно, делать это будут иностранные специалисты – сами американцы и, возможно, британцы. «Tomahawk, вероятно, используют, в том числе для вскрытия нашей системы ПВО и ПРО, для проверки ее на прочность. Но повторю, Вашингтон попытается всячески переложить ответственность на Киев, стараясь вывести американскую сторону и западных союзников из-под обвинений в ракетно-ядерной эскалации», – рассуждает аналитик.

    «Я думаю, что Штаты постараются всячески ограничить список целей. Попытка Киева его расширять будет сталкиваться с заявлениями Трампа о том, что «ответы Украины неудовлетворительные, и, как следствие, вопрос по Tomahawk отложен в дальний ящик», – считает эксперт. Он напомнил, что администрация Джо Байдена устраивала «качели» вокруг ракет ATACMS: все запуски согласовывались с США, и несколько целей Белый дом вычеркивал.

    «С Tomahawk, вероятно, последует такой же постоянный торг: сначала в вопросе принципиального их использования, а потом в вопросе выбора целей», – добавил спикер. Как бы то ни было, если или когда будут согласованы поставки, это ознаменует выход на следующий этап эскалации, который может приблизить вероятность открытого конфликта между Россией и Штатами». На этом фоне Анпилогов упомянул недавнее заявление Владимира Путина о том, что Москва будет предпринимать ответные меры.

    По его мнению, среди них может быть «передача неких вооружений противникам США, в том числе Ирану или Северной Корее, интенсификация российско-китайского военного сотрудничества, оказание помощи Венесуэле или Кубе».

    Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. Он не пояснил, в чем именно оно заключается. «Думаю, я хочу знать, что они с ними сделают. Куда они их направят. Думаю, мне придется спросить об этом. Я бы задал определенные вопросы», – сказал президент США.

    При этом глава Белого дома вновь отметил, что не хочет видеть эскалации конфликта. «Эта война не должна была начинаться. Никогда бы не началась. Были приняты такие плохие решения. Никто не смотрится хорошо. Никто», – считает Трамп.

    Ранее Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США. Он напомнил, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.

    На минувшей неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что США предоставят Украине данные разведки, необходимые для ударов вглубь территории России. По информации источников издания, Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву. Целью ударов потенциально должны стать объекты энергетической инфраструктуры.

    Напомним, Трамп выступал против дальнобойных ударов американскими ракетами. Он отмечал, что это приведет к еще большей эскалации конфликта. «Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже», – говорил политик в декабре 2024 года в интервью журналу Time.

    При этом в июле Трамп интересовался у Зеленского, способна ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу. «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие», – такой ответ Зеленского передавала газета Financial Times. Он попросил Вашингтон передать боеприпасы Tomahawk, посчитав, что такой шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров.

    В то же время эксперты отмечают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Украина и США муссируют эту тему.

    Комментарии (19)
    7 октября 2025, 14:53 • Новости дня
    ВСУ атаковали беспилотником градирню Нововоронежской АЭС
    ВСУ атаковали беспилотником градирню Нововоронежской АЭС
    @ Вязовой Михаил/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский беспилотник атаковал градирню Нововоронежской АЭС в ночь с 6 на 7 октября, сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

    Росэнергоатом в Telegram-канале сообщил, что в ночь с 6 на 7 октября технические средства обнаружили и подавили боевой беспилотник Вооруженных сил Украины в районе Нововоронежской АЭС.

    После столкновения с башенной испарительной градирней энергоблока №6 БПЛА детонировал, оставив на конструкции темный след. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.

    В результате инцидента эксплуатация станции осталась безопасной, а радиационный фон на территории предприятия и прилегающей зоны не изменился и соответствует природным значениям. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

    Работа АЭС не нарушена: действуют энергоблоки №4, 5 и 6, энергоблок №7 с четвертого октября находится на планово-предупредительном ремонте. Общая мощность станции составляет 2 556 мегаватт.

    Это не первая атака ВСУ на российские атомные объекты – ранее были зафиксированы попытки ударов по основным сооружениям Курской и Смоленской АЭС.

    В сентябре украинский беспилотник предпринял попытку атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове.

    В августе силы ПВО рядом с Курской АЭС сбили боевой дрон ВСУ.

    Президент России Владимир Путин предупредил о возможности принятия зеркальных мер в ответ на обстрелы Запорожской АЭС, напомнив о наличии работающей атомной станции на территории Украины.

    Комментарии (25)
    7 октября 2025, 18:10 • Видео
    Франция шокировала Евросоюз

    Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 21:44 • Новости дня
    Путин заявил о правильности решений, принятых в феврале 2022 года
    Путин заявил о правильности решений, принятых в феврале 2022 года
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что выбор жителей Донбасса и Новороссии подтвердил правильность шагов, предпринятых властями страны в феврале 2022 года.

    Решения, принятые в феврале 2022 года, были своевременными и правильными, заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС. По его словам, желание жителей Донбасса и Новороссии связать свое будущее с Россией подтвердило обоснованность этих шагов.

    Путин напомнил, что 30 сентября отмечался день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией. «Жители этих регионов подавляющим большинством проголосовали за свое будущее в составе России, и это подтверждает, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными», – заявил глава государства на совещании с командующими группировок войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел в Петербурге совещание в день своего рождения. На встрече он заслушал доклад о положении на фронтах.

    Комментарии (15)
    7 октября 2025, 21:40 • Новости дня
    Путин сообщил об отступлении украинских войск по всей линии фронта
    Путин сообщил об отступлении украинских войск по всей линии фронта
    @ Jose Colon/Anadolu/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины отступают по всей линии соприкосновения, несмотря на попытки оказать сопротивление, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и Генштаба.

    По словам президента, украинские войска покидают позиции на всех участках фронта, передает ТАСС.

    «Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения», – отметил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин провел в Петербурге совещание в день своего рождения, где заслушал доклады о положении на фронтах.

    Комментарии (13)
    7 октября 2025, 15:06 • Новости дня
    Эксперт оценил украинскую сеть батарейных парков на случай блэкаута

    Эксперт Лизан: При попадании «Герани» украинская сеть батарейных парков будет гореть как сено

    Эксперт оценил украинскую сеть батарейных парков на случай блэкаута
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Созданная на Украине сеть из американских аккумуляторов в случае ЧП будет питать не жилые дома, а часть правительственного квартала в Киеве, а также различные дата-центры и электронные сервисы банков, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Иван Лизан. Ранее сообщалось о создании Киевом аккумуляторных парков для предотвращения длительных отключений электричества.

    «Созданный на Украине парк аккумуляторов вырабатывает 200 МВт, а общая потребность страны в электроэнергии сейчас составляет около 15 ГВт, то есть – в 80 раз больше. Соответственно, этот проект покроет ничтожную часть запроса», – пояснил экономист Иван Лизан.

    Собеседник также заметил, что указанные 600 тыс. домохозяйств, которые якобы сможет обеспечить этот парк – всего лишь удобная система подсчета, распространенная, по большей части, в США. «На самом деле, я уверен, что в случае ЧП эту энергию получат не жилые дома, а часть правительственного квартала в Киеве, а также различные дата-центры и электронные сервисы банков», – считает спикер.

    «Возможно, также в этот список входят расположенные в Днепропетровской области колл-центры, занимающиеся мошенничеством. Это очень важный для команды Зеленского элемент гибридной войны против России», – продолжил эксперт.

    «Сообщения о создании парка аккумуляторов похожи на рекламную акцию, а не на весомую помощь. Например, ранее Запад передал Украине различные газопоршневые и газотурбинные установки мобильной генерации электричества. И это гораздо более внушительное приращение объема энергии для запитывания объектов критической инфраструктуры, водоканалов, котельных, нежели сетевой аккумуляторный проект», – заметил он.

    «Сеть аккумуляторов сыграла бы большую роль для Украины в октябре-ноябре 2022 года, когда украинские диспетчеры еще не имели опыта работы в условиях атак. Тогда российские удары приводили к тому, что из энергосистемы вываливались атомные энергоблоки и их приходилось аварийно отключать из-за неспособности удерживать частоту в 50 Гц в сети», – детализировал аналитик.

    «Исходя из вышесказанного, я даже не уверен, что России стоит тратить ресурсы на обнаружение этой сети и ракеты для ее уничтожения. При этом, с последним этапом проблем не будет. Литий-ионные и даже железо-фосфатные аккумуляторы будут гореть при попадании нашей ракеты или БПЛА «Герань», как стог сена – невероятно быстро и почти без перспектив тушения», – объяснил собеседник.

    «Россия может бить по электроподстанциям, это куда более эффективно с точки зрения нанесения урона украинской генерации. К тому же, если подстанция масляная, она будет гореть, как заправка или нефтехранилище», – резюмировал Лизан.

    Ранее стало известно, что на Украине создана сеть аккумуляторных парков для предотвращения длительных отключений электроэнергии из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру, сообщает Wall Street Journal. Программа создания сети аккумуляторов компании Fluence, стоимость которой составила около 140 млн долларов, была завершена в августе этого года.

    Суммарная мощность парков достигает 200 МВт, что позволяет накапливать до 400 МВт·ч электроэнергии. Этого достаточно для обеспечения 600 тыс. домохозяйств в течение двух часов. Отдельные блоки можно заменить в случае повреждения, не нарушая работу всей сети.

    Шесть объектов в Киеве и Днепропетровской области уже подают электроэнергию, когда другие источники выходят из строя. Украина держит в секрете места расположения парков батарей и элементы их защиты, включая системы ПВО.

    Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов объяснял газете ВЗГЛЯД, что российские удары по энергообъектам ставят Украину на грань масштабного блэкаута, что грозит социальным взрывом и потерей поста Владимира Зеленского. Поэтому Киев требует перемирия в воздухе.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 09:27 • Новости дня
    Трамп «почти принял решение» о передаче «Томагавков» Украине
    Трамп «почти принял решение» о передаче «Томагавков» Украине
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что его решение по передаче крылатых ракет Tomahawk на Украину почти готово, но он хочет понять, как их Киев хочет использовать.

    Дональд Трамп практически определился с решением по поставкам крылатых ракет Tomahawk на Украину, передает РИА «Новости».

    «Да, я уже принял решение, в общем-то... Я хочу узнать, что они с ними сделают, куда их отправят», – заявил Трамп журналистам в Белом доме в ответ на вопрос о вероятности передачи ракет.

    Он подчеркнул, что хочет понять, как Киев планирует использовать эти вооружения.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что не поддерживает наращивание военного противостояния на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Tomahawk Киеву разрушат отношения России и США. Президент России также отметил, что передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте.

    Комментарии (28)
    7 октября 2025, 21:54 • Новости дня
    Герасимов: Группировка «Запад» завершает разгром ВСУ в южных кварталах Купянска

    Герасимов сообщил о продвижении ВС России в Красноармейске и Купянске

    Герасимов: Группировка «Запад» завершает разгром ВСУ в южных кварталах Купянска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов проинформировал президента России Владимира Путина о взятии под контроль новых районов в Красноармейске и Купянске, а также о зачистке Родинского.

    Герасимов заявил, что российские штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    Он сообщил, что населенный пункт Родинское, расположенный севернее Красноармейска, был окружен, в данный момент там проводится зачистка от формирований ВСУ.

    Также, по словам Герасимова, группировка войск «Запад» завершает разгром украинских сил в южных кварталах Купянска. Он подчеркнул, что российские военные продолжают успешное продвижение на Краснолиманском направлении и контролируют большую часть населенного пункта Ямполь.

    Ранее президент России Владимир Путин провел в Петербурге совещание и заслушал доклад о положении на фронтах. Путин созвал экстренное совещание с Совбезом после возвращения в Москву.

    Власти ДНР сообщили, что подразделение «Азова» (организация признана террористической, запрещена в РФ), недавно переброшенное в Красноармейск, покинуло город частями, не сумев удержать позиции.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области
    Российские войска освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области
    @ mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки освободили два населенных пункта в ходе специальной военной операции, сообщило министерство обороны России во вторник.

    ВС России освободили Федоровку в Донецкой народной республике и Нововасилевское в Запорожской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В результате активных действий были нанесены потери противнику в районах Дроновки, Плещеевки, Константиновки и у других населенных пунктов в ДНР.

    В Запорожской области российские военные заняли Нововасилевское, уничтожив свыше 365 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер, 16 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Потери ВСУ в ДНР составили до 100 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль MaxxPro производства США, и четыре артиллерийских орудия.

    Также российские подразделения нанесли удары по позициям ВСУ в Сумской и Харьковской областях.

    Всего с начала специальной военной операции ВСУ потеряли 667 самолетов, 283 вертолета, 88 945 беспилотников, 25 394 танка и 30 241 орудие полевой артиллерии и минометов.

    Ранее ВС России освободили Кузьминовку в Донецкой народной республике. Также российская армия установила контроль над Отрадным в Харьковской области.

    В начале октября российские войска освободили Вербовое в Днепропетровской области.

    Комментарии (3)
    7 октября 2025, 21:12 • Новости дня
    Путин заслушал доклад о ситуации на фронтах

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в день своего рождения провел в Петербурге совещание, где заслушал доклад о положении на фронтах.

    Путин провел совещание по оперативной обстановке в зоне спецоперации на Украине, передает ТАСС. Заседание прошло в Петербурге в день рождения главы государства. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, подробный доклад о ситуации на фронтах президенту представили начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и командующие группировками войск.

    Песков отметил: «В течение дня, так же в Санкт-Петербурге, президент провел совещание, в ходе которого начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, а также командующие группировками войск, доложили верховному главнокомандующему в деталях об оперативной обстановке на фронтах».

    Во встрече принял участие директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, сообщили в Telegram-канале Кремля.

    «В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными силами Российской Федерации. В этом году нами освобождено почти пять тысяч квадратных километров территории (4900) и 212 населенных пунктов», – сказал Путин на совещании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России в собственный день рождения, 7 октября.

    Комментарии (12)
    7 октября 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп сравнил сложность урегулирования на Украине с решением палестинского вопроса

    Трамп заявил о сложности урегулирования на Украине по сравнению с Ближним Востоком

    Трамп сравнил сложность урегулирования на Украине с решением палестинского вопроса
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Урегулирование кризиса на Украине может быть более сложным процессом, чем разрешение палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование кризиса на Украине может быть более сложным процессом, чем разрешение палестино-израильского конфликта, передает ТАСС. Такое мнение он высказал журналистам в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

    «Я думал, что это будет легко уладить, но оказалось, что это, возможно, сложнее, чем на Ближнем Востоке», – заявил Трамп. При этом он предложил «посмотреть, что будет с Ближним Востоком».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» о передаче ракет Tomahawk на Украину.

    В то же время Трамп отметил, что не поддерживает наращивание военного противостояния на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить при иных отношениях с администрацией Джо Байдена.

    Комментарии (5)
    7 октября 2025, 11:16 • Новости дня
    В США назвали инициатора передачи Украине ракет Tomahawk

    Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о роли Келлога в передаче Tomahawk Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Кит Келлог выступил главным инициатором идеи передачи на Украину ракет Tomahawk, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

    Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор сообщил, что именно спецпосланник президента США Кит Келлог выступает главным инициатором передачи Украине американских ракет Tomahawk, передает «Газета.Ru».

    По словам Макгрегора, Келлог предпринимает активные усилия в продвижении этой идеи среди политических элит в США.

    «Он действует в своей вселенной, где остальных нет, но есть ракеты Tomahawk», – заявил Макгрегор.

    Макгрегор также добавил, что Келлог пытается убедить американское руководство в якобы «поражении России» в конфликте на Украине.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» по передаче Tomahawk на Украину, но хочет знать, как их будет использовать Киев.

    Трамп отметил, что не поддерживает наращивание военного противостояния на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Украине ракет Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США.

    Комментарии (2)
    7 октября 2025, 18:42 • Новости дня
    Силы ПВО сбили семь украинских дронов над тремя областями России

    ПВО России сбили семь украинских БПЛА над тремя областями России

    Tекст: Евгения Караваева

    В течение трех часов российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа над приграничными регионами.

    Инциденты произошли с 14.00 до 17.00 по московскому времени над территориями Брянской, Курской и Белгородской областей, передает Минобороны в Telegram.

    Подробностей о разрушениях или пострадавших не приводится. Оперативная ситуация в регионах контролируется соответствующими службами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, силы ПВО за ночь нейтрализовали 184 украинских беспилотника над несколькими регионами России.

    Вооруженные силы Украины атаковали дроном градирню Нововоронежской АЭС.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 09:39 • Новости дня
    Обломки БПЛА упали на территории предприятия в Дзержинске Нижегородской области

    Никитин сообщил об уничтожении 30 БПЛА в Дзержинске Нижегородской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночью система ПВО отразила атаку 30 беспилотников в районе промзоны Дзержинска Нижегородской области, обломки повредили здания и автомобили, но промышленные объекты не пострадали, заявил глава региона Глеб Никитин.

    В ночь на вторник в районе промзоны Дзержинска силы ПВО уничтожили 30 беспилотников, сообщает Telegram-канал Никитина. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

    Никитин добавил, что обломки дронов повредили несколько зданий, хозяйственных построек и автомобилей. Также сообщается о падении обломков на территории одного из предприятий, однако серьезного ущерба промышленной инфраструктуре нанесено не было.

    На месте работают ответственные службы, которые оценивают масштаб повреждений и ликвидируют последствия атаки. Координацию всех необходимых мероприятий осуществляет глава города Михаил Клинков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории промзоны Дзержинска Нижегородской области пострадал один человек в результате падения обломков украинского беспилотника.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 13:50 • Новости дня
    Кремль заявил о паузе во взаимодействии с Киевом «не по вине Москвы»

    Песков заявил о паузе во взаимодействии с Киевом «не по вине Москвы»

    Tекст: Вера Басилая

    Пауза во взаимодействии с Киевом произошла не по инициативе Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Во взаимодействии между Москвой и Киевом сейчас наблюдается пауза, и это не связано с позицией российской стороны, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

    «Мы занимаемся конкретными делами», – отметил Песков.

    По его словам, с этими «конкретными делами» с киевским режимом сейчас возникла большая пауза, не по вине Москвы.

    Ранее Песков отметил, что официальный Киев занял абстрактную позицию и не проявляет интереса к мирным переговорам.

    Кремль объявил о паузе в переговорах между Россией и Украиной.

    Президент России Владимир Путин на форуме «Валдай» заявил, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить при других отношениях с администрацией экс-президента США Джо Байдена.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 12:13 • Новости дня
    Сальдо сообщил о гибели четырех мирных жителей Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате атак с применением беспилотников на гражданские автомобили в Херсонской области за сутки погибли четыре человека, еще один получил ранения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, четыре мирных жителя Херсонской области погибли, еще один человек пострадал за прошедшие сутки в результате атак Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Сальдо рассказал, что «четыре мирных жителя погибли на трассе между Заводовкой и Горностаевкой в результате целенаправленной атаки беспилотника по гражданским автомобилям».

    Еще один мужчина 1952 года рождения был ранен в Новой Каховке в результате атаки беспилотника. Пострадавший был госпитализирован с осколочными ранениями в Центральную городскую больницу Новой Каховки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Сальдо рассказал о подготовке украинских военных иностранными инструкторами. Он заявил, что западные инструкторы форсируют Днепр ценой жизни солдат ВСУ. Сальдо также отметил рост числа атак дронов ВСУ на гражданских в Херсонской области.

    Комментарии (0)
    Главное
    На премьера Италии пожаловались в МУС
    Каллас упрекнули в недостатке дипломатичности
    Тунберг заявила, что подверглась пыткам со стороны израильских военных
    В Германии разгорелся скандал после слов студента о Путине
    Байден заставил ЦРУ скрыть доклад о делах его семьи на Украине
    В Петербурге поддержали предложение Матвиенко о взносах неработающих за ОМС
    Кьюар-код с Госуслуг разрешили использовать вместо паспорта в магазинах

    Российские удобрения войдут в историю с новым рекордом

    Россию ждет новый исторический рекорд в 2025 году по производству и экспорту минеральных удобрений. Отрасль ставит рекорды уже второй год подряд. Это не сиюминутные успехи, а логичный результат работы за последние несколько десятилетий. Россия помогает аграриям с урожаями буквально по всему миру. В чем секрет популярности российских удобрений за границей? Подробности

    Перейти в раздел

    Кризис во Франции ударил по живучести Евросоюза

    Проблемы администрации Эммануэля Макрона начинают тревожить весь Евросоюз. Западные эксперты опасаются, что политическая и экономическая нестабильность во Франции может привести к краху всего объединения: в зоне риска оказываются курс евро и заинтересованность инвесторов во вливании средств в государства Старого Света. Грозит ли Европе экономический коллапс? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Вопросы про «Томагавки» Украине заставляют США говорить шифровками

    Дональд Трамп заявил, что практически принял решение о поставках Украине ракет Tomahawk. При этом выражался американский президент шифровками – так и не сказал, какое решение принял, да и заявил, что для окончательного вердикта ему еще нужно задать вопросы Киеву. Но, как говорят эксперты, произнесение в Овальном кабинете слов «Украина» и «Томагавк» в одном контексте уже повысило градус эскалации и угрожает обнулить итоги саммита на Аляске с участием президентов России и США. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Франция шокировала Евросоюз

      Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    • Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

      Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    • Как Тайвань помогает России

      Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации