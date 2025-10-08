Британский доброволец пригрозил воюющим на стороне ВСУ бывшим соотечественникам

Эксперт оценил планы Трампа спросить Украину о целях для ударов «Томагавками»

Военный эксперт Анпилогов: Трамп пытается снять с США ответственность за возможные удары «Томагавками» по России

Tекст: Анастасия Куликова

«Слова Дональда Трампа о том, что он «почти принял решение» о поставке на Украину ракет Tomahawk, – с одной стороны, попытка дипломатически надавить на Москву. С другой стороны, эта риторика связана с натиском Запада, который добивается того, чтобы президент США максимально использовал американские арсеналы. Их цель состоит в том, чтобы обеспечить Киеву если не победу над Россией, то хотя бы возможность выхода на «почетную» ничью», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов.

Собеседник напомнил, что именно западные страны постоянно поднимали градус эскалации: они сначала передавали стрелковое оружие, потом в ход пошли танки, бронетранспортеры, самолеты, а затем оперативно-тактические крылатые ракеты. При этом европейские политики в дальнейшем снимали с себя ответственность, заявляя, что это, например, украинские, а не немецкие Leopard.

Ту же фигуру речи использует Трамп, когда говорит, что он спросит у Киева, куда «направят Tomahawk», подчеркнул эксперт. «Важно понимать, что запуск ракет предполагает, например, загрузку трехмерной карты местности, которая производится прямо перед миссией. Эти карты представляют серьезную военную тайну. Их не станут передавать украинской стороне», – пояснил Анпилогов.

Следовательно, делать это будут иностранные специалисты – сами американцы и, возможно, британцы. «Tomahawk, вероятно, используют, в том числе для вскрытия нашей системы ПВО и ПРО, для проверки ее на прочность. Но повторю, Вашингтон попытается всячески переложить ответственность на Киев, стараясь вывести американскую сторону и западных союзников из-под обвинений в ракетно-ядерной эскалации», – рассуждает аналитик.

«Я думаю, что Штаты постараются всячески ограничить список целей. Попытка Киева его расширять будет сталкиваться с заявлениями Трампа о том, что «ответы Украины неудовлетворительные, и, как следствие, вопрос по Tomahawk отложен в дальний ящик», – считает эксперт. Он напомнил, что администрация Джо Байдена устраивала «качели» вокруг ракет ATACMS: все запуски согласовывались с США, и несколько целей Белый дом вычеркивал.

«С Tomahawk, вероятно, последует такой же постоянный торг: сначала в вопросе принципиального их использования, а потом в вопросе выбора целей», – добавил спикер. Как бы то ни было, если или когда будут согласованы поставки, это ознаменует выход на следующий этап эскалации, который может приблизить вероятность открытого конфликта между Россией и Штатами». На этом фоне Анпилогов упомянул недавнее заявление Владимира Путина о том, что Москва будет предпринимать ответные меры.

По его мнению, среди них может быть «передача неких вооружений противникам США, в том числе Ирану или Северной Корее, интенсификация российско-китайского военного сотрудничества, оказание помощи Венесуэле или Кубе».

Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. Он не пояснил, в чем именно оно заключается. «Думаю, я хочу знать, что они с ними сделают. Куда они их направят. Думаю, мне придется спросить об этом. Я бы задал определенные вопросы», – сказал президент США.

При этом глава Белого дома вновь отметил, что не хочет видеть эскалации конфликта. «Эта война не должна была начинаться. Никогда бы не началась. Были приняты такие плохие решения. Никто не смотрится хорошо. Никто», – считает Трамп.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США. Он напомнил, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.

На минувшей неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что США предоставят Украине данные разведки, необходимые для ударов вглубь территории России. По информации источников издания, Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву. Целью ударов потенциально должны стать объекты энергетической инфраструктуры.

Напомним, Трамп выступал против дальнобойных ударов американскими ракетами. Он отмечал, что это приведет к еще большей эскалации конфликта. «Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже», – говорил политик в декабре 2024 года в интервью журналу Time.

При этом в июле Трамп интересовался у Зеленского, способна ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу. «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие», – такой ответ Зеленского передавала газета Financial Times. Он попросил Вашингтон передать боеприпасы Tomahawk, посчитав, что такой шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров.

В то же время эксперты отмечают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Украина и США муссируют эту тему.