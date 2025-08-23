До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.2 комментария
Ганчев сообщил о присутствии британских офицеров среди наемников ВСУ
Ганчев заявил о работе иностранных наемников и британских офицеров на Украине
Интернациональный состав наемников, включая британских офицеров, действует в рядах ВСУ на территории Харьковской области, выполняя консультативные функции, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Виталий Ганчев, глава российской администрации Харьковской области, рассказал, что ряды Вооруженных сил Украины в регионе пополнили наемники из разных стран, передает РИА «Новости».
По его словам, среди них есть граждане Грузии, стран Прибалтики, Польши, а также британские офицеры, которые выступают консультантами и специалистами.
Ганчев отметил, что британские офицеры играют роль советников, помогая координировать действия иностранных наемников. Он подчеркнул, что присутствие такого интернационального состава свидетельствует о широком привлечении зарубежных сил к боевым действиям на стороне ВСУ.
Министерство обороны России ранее неоднократно заявляло о системном использовании украинскими властями иностранных наемников, которых часто отправляют на передовую в качестве так называемого «пушечного мяса». Российские военные, по данным ведомства, продолжают уничтожать такие формирования по всей территории Украины.
В интервью некоторые иностранные наемники признавали слабую координацию с украинским командованием и тяжелые условия боевых действий. Они отмечали, что уровень опасности на Украине значительно выше, чем в зонах конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что участие западных наемников закрепило за странами Запада статус стороны конфликта. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что отдельные государства направляют кадровых военных на Украину под видом наемников.
Ранее на Украине появилась новая структура в рядах ВСУ, которую формируют латиноамериканские и испаноговорящие наемники. Наемников привлекают через социальные сети.