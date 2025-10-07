В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.0 комментариев
По мнению Меркель, одним из факторов, который привел к началу боевых действий на Украине, стала пандемия. Дескать, из-за этого «с Путиным невозможно было лично обсудить разногласия». Это вызывает ощущение неловкости.
НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.
«Не является случайностью, что организаторы государственного переворота попытались взять президентский дворец, при этом лежит на ладони роль Саломе Зурабишвили и то, как ее к этой роли готовили», – заявил он.
По его словам, после отставки в декабре прошлого года «Зурабишвили продолжает незаконно использовать штандарт президента Грузии, что может делать только действующий президент, и особенно возмутительно, что эта самозванка использует эксклюзивный президентский символ во время встреч с иностранными послами» Шалва Папуашвили отметил, что «впервые в истории Грузии целью радикалов стал президентский дворец, и это произошло на фоне скрытой поддержки со стороны Зурабишвили».
Председатель парламента заявил, что «участники переворота должны были ввести Зурабишвили в президентский дворец и так начать революцию». Он отметил, что «ни один иностранный покровитель радикалов к этому моменту не осудил террористическое нападение на дворец президента». «Осуждения уже мало, они должны разделить ответственность за случившееся», – считает председатель парламента Грузии.
Политолог Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО
«Ангела Меркель, по всей видимости, горит желанием вернуться в европейскую и мировую политику. Она дает понять, что все кругом не умеют разговаривать с Владимиром Путиным, а она знает, как найти к нему подход», – считает германский политолог Александр Рар.
Он признался, что не удивится, если экс-канцлер Германии предложит себя в качестве «главной переговорщицы» в урегулировании украинского кризиса. «В европейских столицах – причем не только в Будапеште и Братиславе – хотят дипломатического разрешения ситуации. Поэтому Меркель намекает на то, что сможет вести переговоры с президентом России не хуже Дональда Трампа», – отметил эксперт.
Рар увидел параллели между заявлением немецкого политика о событиях 2021 года и словами главы Белого дома: американец повторяет, что он не допустил бы конфликта на Украине, а немецкий политик намекает, что «если бы ей не помешали строптивые прибалты и поляки, она добилась бы договоренностей с Москвой в рамках Минских соглашений».
При этом Меркель признает, что те договоренности сыграли важную роль в милитаризации украинской стороны. «Она не на стороне России. Экс-канцлер хочет показать, что она твердый орешек в переговорах, но умеет достигать поставленных целей. Меркель готова пойти навстречу Москве только в вопросе членства Украины в НАТО. По всем остальным пунктам она будет искать жесткие компромиссы», – заключил Рар.
Ранее Ангела Меркель рассказала о сопротивлении Польши и стран Балтии попыткам наладить диалог с Россией. По ее словам, именно это косвенно стало одной из причин начала спецоперации на Украине.
Экс-канцлер Германии пояснила, что в 2021 году предложила новый формат диалога между Евросоюзом и Владимиром Путиным, но Эстония, Латвия Литва и Польша активно воспротивились этой идее. Поляки и прибалты боялись, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, уточнила политик.
«Сейчас времена изменились, и нам нужно подумать, какую лучше всего занять позицию для достижения мира», – отметила Меркель. Экс-канцлер также выразила мнение, что Европе нужно показать реальную сдерживающую силу и поддержать Киев.
Ранее политик заявляла, что ее сделали «козлом отпущения» за украинский кризис из-за того, что она не поддержала в 2008 году на саммите НАТО ускоренное вступление Украины в альянс. Меркель признавала при этом, что Минские соглашения были призваны дать украинской стороне время, чтобы сделать республику сильнее.
Украина сформировала скрытые парки аккумуляторов с целью поддержания электроснабжения на случай длительных отключений, передает RT. По данным издания, крупнейшая аккумуляторная система страны включает шесть энергохранилищ, размещенных в Киеве и Днепропетровской области.
Совокупная мощность сети достигает 200 мегаватт, что позволяет обеспечить электричеством до 600 тыс. домов в течение двух часов. Сами энергохранилища представляют собой белые блоки-аккумуляторы высотой примерно 2,5 метра.
Причиной создания такой системы стали риски массовых отключений электричества на Украине из-за регулярных ударов по энергетической инфраструктуре. Аккумуляторы можно быстро развернуть там, где возникнет необходимость, чтобы поддержать подачу электричества в экстренных ситуациях.
Фон дер Ляйен после речи Путина призвала сохранить ей власть ради мира в Европе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза тщательно выслушать речь президента России Владимира Путина, произнесенную на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».
Она обратилась к евродепутатам, напомнив, что Путин возложил ответственность «за продолжение боевых действий на Украине на Европу». По словам фон дер Ляйен, европейцам следует «очень внимательно прислушаться к его словам».
Фон дер Ляйен также заявила, что «глобальный миропорядок разлетается в щепки быстрее, чем мы могли бы ожидать», передает ТАСС.
«В Европе звучит боевая тревога. <...> Европе угрожают с Востока. Европе грозят изнутри», – заявила фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии попросила оставить ее у власти для «спасения миропорядка», аргументируя это необходимостью защиты Европы. Она подчеркнула, что глобальный Юг внимательно следит за действиями ЕС. Ее выступление прозвучало в преддверии запланированного 9 октября голосования по вотумам недоверия Еврокомиссии в Европарламенте, инициированным крайне правыми и крайне левыми депутатами.
Напомним, Владимир Путин заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он также назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО. Президент пошутил, что больше не будет запускать дроны в Данию, Францию и другие страны.
В Лондоне недовольны провалом попыток добиться «стратегического поражения» России и превращения страны в изгоя, сообщается на сайте СВР.
По данным ведомства, кабинет премьера Кира Стармера и британские спецслужбы намерены ответить на успехи России на Украине новой провокацией.
По сценарию провокации, группа россиян, принимающих участие в боях на стороне ВСУ, должна атаковать корабль ВМС Украины или иностранное гражданское судно в одном из портов Европы. Отмечается, что участники группы уже прибыли в Британию и проходят обучение диверсионному делу.
После инсценировки атаки планируется объявить, что диверсанты действовали по приказу Москвы.
«Расчет Лондона строится на том, что одержимая русофобией европейская политическая элита с радостью проглотит фейк о «злостных агентах Кремля», – говорится в сообщении СВР.
Особо подчеркивается, что боевиков ВСУ предполагается снабдить подводным снаряжением китайского производства. Изъятое оборудование планируется предъявить как «железное доказательство» поддержки Китаем российской спецоперации на Украине.
В СВР отметили, что в Британии по-прежнему делают ставку на старые методы провокаций, хотя их эффективность в современных условиях вызывает сомнения.
Лекорню занимал пост главы правительства всего месяц, он ушел спустя несколько часов после назначения министров, пишет Politico.
Его кабмин включал преимущественно прежних членов, что вызвало недовольство оппозиции и партнеров по меньшинству.
Лекорню стал уже пятым премьером после переизбрания Эммануэля Макрона в 2022 году. Он столкнулся с задачей сокращения бюджета и стабилизации экономической ситуации на фоне недоверия в парламенте. На финансовых рынках отставка вызвала падение французского фондового индекса на 3% в начале торгов, а также рост доходности облигаций и ослабление евро против доллара.
Оппозиционные партии и некоторые партнеры по коалиции резко отреагировали на отставку. Лидер «Национального объединения» Жордан Барделла заявил журналистам: «Очень вероятно, что в течение недель состоятся новые выборы, и наша партия готова к управлению».
Глава социалистов Оливье Фор отметил, что страна оказалась в состоянии беспрецедентного политического кризиса. Лидер левого блока Матильда Пано объявила о начале «отсчета» до возможной отставки Макрона.
Лукьянов: Тактика «цветных революций» не сработала в Грузии из-за проблем у Европы
«В Грузии после выборов разыграли тривиальный сценарий, многократно испробованный и в самой республике, и в других странах, в том числе на Украине. Его суть – силовым путем через уличные протесты попытаться отменить результаты голосования и заставить пересмотреть их», – напомнил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».
Однако этот способ уже не работает, и Тбилиси – наиболее яркий тому пример, добавил собеседник. «Для того, чтобы тактика «цветных революций» была успешной, нужен один ключевой элемент – влиятельные внешние игроки, которые способны оказать мощное политико-психологическое давление на власть. Однако тем силам, которые ранее активно вмешивались в дела закавказской республики, сейчас не до того», – объяснил политолог.
«Так, США смотрят на ситуацию издалека и без особого интереса. В Европе же наблюдается такое количество внутренних проблем, которые трудно маскировать, что тратить серьезный ресурс на Грузию хочется, но нет возможности. Поэтому «майдана» не случилось», – уточнил аналитик.
«Грузинская мечта», пользуясь тем, что оппозиционеры предприняли насильственные меры, постарается существенно «придавить» радикалов. Возможно, запретят партию «Единое национальное движение». Тем самым правящая фракция также покажет европейским лидерам, что их планы не приносят результата», – рассуждает эксперт.
Отношения Тбилиси и Брюсселя на этом фоне останутся плохими, считает политолог. «Евросоюз ненавидит нынешнее грузинское руководство по той причине, что ничего не может с ним сделать. Вопрос состоит в том, захотят ли европейские политики пойти дальше? У них есть инструменты воздействия на Грузию. Наиболее действенный и опасный для грузинского правительства – это отмена безвизового режима для граждан республики», – отметил спикер.
«Для грузин «безвиз» в свое время был очень важным достижением. До сих пор население – хотя и поддерживает «Грузинскую мечту» – питает иллюзии относительно Европы. Если ЕС отменит или заморозит безвизовый режим, то это станет еще одной попыткой разжечь внутреннее недовольство. Впрочем, действия Евросоюза постепенно ведут к тому, что эта сильная карта слабеет», – заключил Лукьянов.
Ранее Грузия потребовала от Евросоюза официальных извинений за поддержку попытки свержения власти. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ответ на совместное заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, в котором они призвали все стороны воздержаться от насилия.
«Если я правильно понял, госпожа Каллас и госпожа Кос не приносят извинений за поддержку их пресс-спикером собрания по свержению правительства … Я еще раз призываю всех представителей ЕС воздержаться от распространения ложных сообщений, которые вводят в заблуждение и усиливают стремление радикальных сил подорвать демократию, верховенство закона и уважение к правам человека», – подчеркнул Папуашвили.
Напомним, 4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления, которые завершились победой правящей партии «Грузинская мечта». Главой Тбилиси стал Кахи Каладзе, набравший 71,58% и сохранивший пост действующего мэра грузинской столицы. Это стало главной причиной массовых протестов.
Митингующие перекрыли дорогу, забрасывали камнями резиденцию президента. В результате столкновений пострадали шесть участников акции и 25 сотрудников правоохранительных органов. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за митинги на посла Евросоюза. По его словам, «некоторые люди из-за рубежа» выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя.
Параллельно с организованным 4 октября групповым насилием и попыткой завладеть президентским дворцом должны были быть совершены диверсионные акты, сообщил первый заместитель главы Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Лаша Маградзе. По данным СГБ, гражданин Грузии по заданию представителя одной из воинских частей, действующих на территории Украины, приобрел взрывчатку.
«В результате предупредительных мер удалось нейтрализовать круг лиц, которые, предположительно, должны были доставить указанные боеприпасы и взрывчатые вещества в центр Тбилиси», – уточнил Маградзе.
Генштаб ВСУ сообщил о создании киберсил в армии Украины
Проект соответствующего закона будет вынесен на первое чтение в Верховной раде 7 октября, передает РБК. Инициатива предполагает создание в составе ВСУ отдельного рода войск – киберсил, которые займутся обеспечением кибербезопасности и проведением операций в киберпространстве.
В Генштабе ВСУ подчеркнули, что процесс наращивания возможностей в сфере киберобороны продолжается, и новый законопроект разработан с учетом опыта ведущих мировых государств. Законопроект № 12349 «О киберсилах Вооруженных сил Украины» подготовила рабочая группа с участием специалистов Генштаба.
Идея создания отдельного рода войск, отвечающих за кибероперации, была предложена еще в октябре 2024 года. Тогда представители военных совместно с депутатами обсуждали концепцию, учитывая международную практику.
Медведев в своем канале Max предложил европейцам на личном опыте ощутить, что такое опасность войны.
По словам Медведева, волна страха перед российскими дронами в Европе может быть вызвана разными причинами, но главное, чтобы европейцы «прочувствовали на своей шкуре, что такое опасность войны».
«Чтобы боялись и тряслись, как тупые животные в стаде, которых гонят на бойню. Чтобы обгадились от страха, предчувствуя свой близкий и мучительный конец», – написал Медведев.
Он добавил, что, возможно, именно в этом случае европейцы поймут, что такое боевые действия, и «оторвут головы своим уродцам типа Мерца и Макрона, которые зарабатывают бабло и политические очки на крови».
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о причастности России к полетам дронов над Германией.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что европейские страны должны прилагать усилия для дипломатического урегулирования ситуации на Украине.
Президент России Владимир Путин пообещал убедительный ответ России на милитаризацию Европы.
Как пишет «Политика Страны», Репина публично обратилась к мировой общественности, заявив: «Я не знаю, что делать. Я хочу, чтобы весь мир знал: моего мужа забрали фашисты и увезли. С ним нет связи, а мне грозят надеть наручники».
Ранее Репина публично обвиняла Россию в «фашизме», однако теперь, после мобилизации мужа, она назвала фашистами представителей ТЦК. О задержании ее мужа сообщил Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
Елена Владимировна Бондарева-Репина – известная украинская актриса, родившаяся 28 февраля 1966 года в городе Сумы. Она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Актриса участвовала более чем в 40 театральных постановках и снялась в свыше 60 фильмах и сериалах.
Российским зрителям Репина известна по ролям в сериале «Мажор» и по работе с Павлом Прилучным, а также по съемкам в проектах студии «Квартал 95» и сериале «Слуга народа» с Владимиром Зеленским.
Он в статье для украинского портала «Милитарный» подчеркнул отставание страны в этой сфере и обозначил, что инфраструктура должна включать ракетные системы вывода на орбиту, орбитальные объекты, наземные комплексы и регуляторные механизмы, передает РБК.
Залужный отметил, что необходимость преобразований особенно ярко показал глобальный сбой в работе Starlink сначала в марте, а затем когда, по его словам, «15 сентября 2025 года Starlink временно лег уже по всей линии фронта». Он считает, что космос должен стать еще одной сферой, где Украина должна добиться технологического прорыва: «Пора посмотреть в космос, потому что единственная возможность сегодня достичь нужного уровня безопасности заключается только в технологических преимуществах во всех областях».
Он также обратил внимание, что у ВСУ до сих пор нет собственных функций по стратегической разведке. По словам Залужного, военное вооружение Украины позволяет наносить удары за пределами возможностей обзорной разведки отдельных батальонов, однако обеспечивать анализ и планирование таких операций пока невозможно из-за отсутствия соответствующих данных в распоряжении ВСУ.
Залужный добавил, что полноценное использование космических разведывательных возможностей потребует нормативного закрепления этой функции и отдельного финансирования.
Лекорню, ушедший с поста премьер-министра Франции, объяснил свое решение тремя главными причинами. По его словам, утром в понедельник он пришел к выводу, что «условия, необходимые для того, чтобы я мог выполнять функции премьер-министра и позволить правительству выступить завтра перед Национальным собранием, более не соблюдены», передает РИА «Новости».
Лекорню отметил, что одной из причин стала реакция оппозиции на его решение отказаться от применения статьи 49.3 Конституции. Эта статья позволяет правительству проводить законопроекты, включая бюджет, в обход голосования депутатов. По мнению политика, оппозиционеры не восприняли этот шаг как значимый прорыв.
Второй причиной он назвал поведение политических партий, которые, по его словам, продолжают вести себя так, будто у них абсолютное большинство, и каждая настаивает на реализации только своей программы. Лекорню считает, что такое положение мешает конструктивной работе правительства.
Третьей причиной, по оценке Лекорню, стал состав правительства, который, по его словам, не был эффективным в существующих условиях. Это, как отметил политик, привело к усилению внутрипартийных амбиций, иногда связанных с будущими президентскими выборами, что он считает вполне закономерным.
Медведев прокомментировал отставку премьер-министра Франции Себастьена Лекорню, передает ТАСС. Медведев заявил, что правительство Франции просуществовало лишь 14 часов, после чего у страны не осталось настоящего президента.
«У Франции нет президента. Есть блестящий адвокат Киева», – написал Медведев. Он также назван Макрона «закадычным дружбаном Германии и Британии», «болтливым арбитром-неоколониалистом в Африке» и добавил: «А на Францию петушку Микрону плевать».
Медведев считает, что действия Макрона в большей степени направлены на поддержку Киева и внешних союзников, чем на интересы французского народа.
Глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон прокомментировал заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о косвенной вине стран Прибалтики и Польши за начало спецоперации, передает «Российская газета».
Михкельсон считает, что слова Меркель бросают тень на нее саму и вынуждают задуматься о том, каким был политический курс Германии в годы ее руководства. По его мнению, подобные высказывания вызывают сомнения в правильности выбранной ФРГ внешней политики.
Он также подчеркнул, что ответственность за провал Минских соглашений лежит на самой Меркель.
Ранее Ангела Меркель рассказала о сопротивлении Польши и стран Балтии попыткам наладить диалог с Россией. По ее словам, именно это косвенно стало одной из причин начала спецоперации на Украине.
Экс-канцлер Германии пояснила, что в 2021 году предложила новый формат диалога между Евросоюзом и Владимиром Путиным, но Эстония, Латвия Литва и Польша активно воспротивились этой идее. Поляки и прибалты боялись, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, уточнила политик.
Ранее политик заявляла, что ее сделали «козлом отпущения» за украинский кризис из-за того, что она не поддержала в 2008 году на саммите НАТО ускоренное вступление Украины в альянс. Меркель признавала при этом, что Минские соглашения были призваны дать украинской стороне время, чтобы сделать республику сильнее.
Политолог Ткаченко: Отставка Лекорню доказала кризис либеральной модели
«Отставка премьера Франции Себастьяна Лекорню меньше чем через месяц после назначения, а также в целом системный кризис одного из крупнейших континентальных государств показали провал либеральной модели формирования правительства и реализации экономической политики», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«На мой взгляд, это сильнейший кризис Пятой республики со времен Шарля де Голля. На место Лекорню будет назначен технический премьер, вероятно, из руководства министерства экономики и финансов. Но Макрон должен провести президентские и парламентские выборы. Да, это окажется самоубийственным для него и поддерживающих его сил. Но если этого не сделать, Франция еще больше просядет экономически и политически», – спрогнозировал спикер.
Аналитик также обратил внимание на то, что попытки власти перевести полюс внимания с внутренней повестки на внешний контур встречают все меньше понимания во французском обществе. «Французы деполитизированы, их больше волнуют социальные выплаты. Но антироссийская риторика Макрона категорически противоречит интересам бизнеса и регионов. Это тоже снижает рейтинг президента Франции», – продолжил он.
В понедельник утром премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке, которое было принято. Ушедший политик установил антирекорд Пятой республики по продолжительности пребывания на посту главы правительства, сообщает ТАСС.
Отставка произошла после оглашения обновленного состава правительства. Среди 18 имен 13 министров из прежнего состава сохранили посты или же были назначены на новые должности, тогда как одним из наиболее заметных изменений стало назначение министром обороны экс-главы министерства экономики и финансов Брюно Ле Мэра.
Это вызвало резкую критику не только со стороны оппозиции, пообещавшей выразить премьеру вотум недоверия, но и вновь утвержденного на своей должности главы МВД Брюно Ретайо. Он заявил, что такой состав «не отражает разрыва» с прежней политикой.
Отставка Лекорню усугубляет и без того масштабную политическую нестабильность во Франции и, вероятно, усилит давление на Макрона, пишет Politico. Основные оппозиционные партии теперь призывают президента назначить новые парламентские выборы или уйти в отставку.
Жордан Барделла, глава партии Марин Ле Пен «Национальное объединение», заявил, что новые выборы «совершенно точно пройдут в ближайшие несколько недель», и что они будут «готовы перенять бразды правления». Матильда Пано, глава крупнейшей левой парламентской фракции «Франция непокоренная», объявила об «обратном отсчете» до отставки Макрона.