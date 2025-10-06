Марочко сообщил о взятии ключевых высот у Северска

Эксперт объяснил внезапный запрос Зеленского на перемирие в небе

Военный аналитик Анпилогов: Удары по энергетике вынуждают Зеленского просить перемирия в небе

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Слова Владимира Зеленского об одностороннем прекращении огня в воздухе напрямую связаны с чувствительными российскими ударами по украинской энергосистеме, в результате чего ряд крупных городов в Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Сумской областях остались без электроснабжения», – пояснил военный аналитик Алексей Анпилогов.

«Украинская энергетика висит на волоске, а в ближайшее время может быть полностью выведена из строя на значительной части территории, подконтрольной ВСУ. Зеленский понимает, что входить в осенний, а затем и в зимний период в такой ситуации – значит получить почти гарантированный социальный взрыв. А обрушение тыла для Банковой будет не менее катастрофичным, чем обрушение фронта», – отметил он.

«Поэтому он обращается к США и Европе с тем, чтобы они «заставили Россию» перейти к перемирию в воздухе, поскольку Вашингтон и главным образом Брюссель заинтересованы в сохранении Зеленского у власти. Социальные волнения могут серьезно пошатнуть его позиции и кресло под ним», – детализировал собеседник.

«При этом он не упоминает, что Украина сама продолжает попытки устроить локальные блэкауты в приграничных российских регионах, нанося удары по НПЗ и объектам энергетики. Это, по замыслу Зеленского, якобы должно привести к топливному коллапсу в России и, как следствие, к социальным протестам», – заметил аналитик.

Анпилогов также усомнился в том, что Зеленский соотносит свое требование перемирия в воздухе со своим же запросом, например, на поставку крылатых ракет Tomahawk для ударов по территории России. «В той концепции, которую Банковая презентует НАТО, Украина атакует якобы лишь объекты, связанные с обороноспособностью России, а не гражданскую инфраструктуру», – пояснил спикер.

Ранее Владимир Зеленский заявил: «Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь настоящей дипломатии», призвав США и Европу «действовать». При этом местные СМИ усмотрели в словах Зеленского радикальное изменение позиции, пишет издание «Страна».

«Теперь же он призывает к воздушному перемирию, в рамках которого «дип-страйков» уже не будет, а значит и ракеты не нужны. Наиболее очевидное объяснение причин перемены – значительные проблемы с защитой неба, с которыми столкнулась Украина», – говорится в посте.

«Накануне наступления холодов и старта отопительного сезона это грозит для Украины серьезными негативными последствиями, которые, видимо, по оценке Зеленского, превысят эффект от ударов по объектам внутри России», – полагают авторы издания.

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает слова Зеленского «болтовней», которой «нет веры», пишет «Лента.ру». «Надо работать с серьезными предложениями, которые проработаны, которые представляют собой системный взгляд на вещи. Об этом все время говорит и наш президент, и вообще об этом идет разговор», – отметил сенатор.

«Люди, которые им руководят из Брюсселя, Лондона и Парижа, должны это хорошо понимать и вместо накачивания ненависти должны заняться разработкой конкретных предложений. Я убежден, если такие предложения будут серьезными, то мы будем их рассматривать», – заключил парламентарий.

В воскресенье Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что минувшей ночью был нанесен массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу.

Атака была проведена высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными БПЛА. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – указало ведомство.

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Часть Львова осталась без электричества, в городе возникли крупные пожары после взрывов и воздушной тревоги. Глава украинской администрации Запорожской области Иван Федоров отметил, что более 73 тыс. абонентов остались без электроснабжения. В Черниговской и Сумской областях ситуация остается сложной из-за продолжающихся отключений света, указали в Минэнерго.

По данным Telegram-канала «Донбасский партизан», Россия поразила в Черниговской области нефтебазу в Бахмаче, узловую электроподстанцию «Придеснянская», а также нефтебазу компании «СПК». В Одессе главным объектом поражения стал 46-й отдельный центр комплексного снабжения и логистики, где размещаются склады горюче-смазочных материалов, вещевого имущества и техники.

В Львовской области, по данным канала, оказалась поражена Опарская станция подземного хранения газа – один из ключевых резервных узлов газотранспортной системы западного региона. «Разрушены помещения машинного зала, частично поврежден технологический трубопровод высокого давления категории IА и система автоматики запорной арматуры», – указывается в посте.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему российские ракеты начали успешнее обходить украинскую ПВО. В свою очередь президент Владимир Путин отмечал, что поставки Украине ракет Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США.