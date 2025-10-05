Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».4 комментария
Самогонный аппарат взорвался в жилом доме в Ульяновске
Самогонный аппарат взорвался в квартире на четвертом этаже многоквартирного дома в Ульяновске, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области.
Инцидент произошел около 13 часов дня в многоквартирном доме по 3-му переулку Баумана. По словам представителей ведомства, в результате взрыва пострадал собственник квартиры – мужчина 1995 года рождения. Его госпитализировали с ожогами руки и спины. Никто из других жильцов дома не пострадал, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России готовится введение запрета на онлайн-продажу самогонных аппаратов. В Госдуме обсуждают идею разрешить продажу самогонных аппаратов лишь по специальной лицензии и только в специализированных магазинах, как оружие.