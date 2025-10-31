Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
Глава РСПП сообщил о росте рынка ЦФА до 1 трлн рублей
Глава РСПП Шохин сообщил о росте рынка ЦФА до 1 трлн рублей
Объем рынка цифровых финансовых активов в России впервые превысил 1 трлн рублей, а количество выпусков ЦФА достигло более 2 тысяч, заявил на Веронском евразийском экономическом форуме глава РСПП Александр Шохин.
Шохин заявил, что объем рынка цифровых финансовых активов в России достиг 1 трлн рублей. При этом число выпусков ЦФА уже превысило 2 тысяч, сообщает ТАСС.
«Апробированы многие инструменты и сформирован рынок цифровых финансовых активов, который достиг уже 1 трлн рублей. Состоялось уже более 2 тыс. выпусков цифровых финансовых активов», – подчеркнул Шохин.
Шохин также обратил внимание, что интенсивное развитие цифровых экосистем способствует формированию новых форм стратегических партнерств между участниками рынка. В частности, такие партнерства развиваются между индустриальными компаниями, финансовыми структурами и банками.
