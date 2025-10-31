Хегсет выразил озабоченность военной активностью Китая у Тайваня

Tекст: Алексей Дегтярев

Дискуссия прошла в кулуарах встречи министров обороны стран АСЕАН в Куала-Лумпуре и длилась около 75 минут, пишет Bloomberg.

Хегсет отметил, что США не стремятся к конфликту, но намерены защищать свои интересы и поддерживать соответствующие возможности в Индо-Тихоокеанском регионе. Он подчеркнул важность безопасности союзников и партнеров Соединенных Штатов на фоне действий Пекина.

В ответ Дун Цзюнь заявил, что Вашингтон должен проявлять осторожность в высказываниях и действиях по тайваньскому вопросу, а также четко выступать против попыток обрести Тайванем независимость.

Встреча стала первой на столь высоком уровне между США и Китаем после саммита президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Американский министр также в последние месяцы призывал союзников увеличить расходы на оборону и противостоять активности КНР в регионе, а также подчеркивал необходимость срочной подготовки к возможному вторжению Пекина на Тайвань.

В ходе азиатского турне Хегсет встречался с японским министром обороны Синдзиро Коидзуми, они обсуждали угрозы со стороны Китая.

Ранее Пекин резко осудил инициативу Вашингтона по предоставлению Тайваню военной поддержки и потребовал отказаться от обсуждения законопроектов, которые упрощают продажу оружия острову.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты готовы поддерживать Тайвань в случае конфликта с Китаем.