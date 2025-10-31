Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Обломки БПЛА упали на территорию ТЭЦ Орла и повредили электроснабжение
Подразделения ПВО отражают очередную воздушную вражескую атаку, сообщил в Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«В результате сбития БПЛА произошло падение обломков на территории ТЭЦ города Орла, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения. Пострадавших и возгорания на объекте нет», – сказано в посте.
Клычков уточнил, что службами «Россети Центр» – «Орелэнерго» произведены оперативные переключения на резервные линии, поэтому электроснабжение восстановлено практический полностью. Ремонтные работы по устранению последствий продолжаются.
«Напоминаю о запрете на публикацию фото- и видеоматериалов с информацией о работе систем ПВО или повреждении объектов. Публикуя подобную информацию, вы помогаете врагу!» – напомнил губернатор.