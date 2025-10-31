Обломки БПЛА упали на территорию ТЭЦ Орла и повредили электроснабжение

На Урале шеф-повар признался в убийстве бизнесмена

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области, обвинение в убийстве было предъявлено 30-летнему жителю Белоярского района, который работал шеф-поваром кафе, передает РИА «Новости».

По версии следствия, в ночь на 25 октября 2025 года обвиняемый, находясь у себя дома в одном из сел Белоярского района, поссорился со своим знакомым – местным бизнесменом. Во время ссоры он вооружился топором и ударил оппонента по голове, в результате чего тот скончался на месте.

Следствие полагает, что трагедия произошла во время совместного распития спиртного. После убийства шеф-повар попытался уничтожить улики: забрал автомобиль погибшего и спрятал его в другом месте, потом вывез тело из населенного пункта и спрятал его у трассы, после чего избавился и от орудия преступления.

По данным СМИ, жертвой стал 49-летний Ильгар Х. Его родственники обратились за помощью к поисковому отряду «Лиза Алерт», который сначала обнаружил автомобиль с кровью, а затем и тело предпринимателя.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый сначала отрицал вину, но во время допроса с применением полиграфа признался в преступлении.

«Подозреваемый так волновался, что даже заплакал, когда пришлось рассказать все подробности зверской расправы над товарищем. Тело жертвы было спрятано примерно в 30 километрах от места убийства уже на территории Екатеринбурга. Чтобы никто не нашел главную улику, обложил ее несколькими автомобильными покрышками. Ладу, на которой перевозил убитого, почистил при помощи ацетона и бензина. Навел порядок и на месте расправы. Причиной ссоры стали их совместные финансовые дела», – сообщил Горелых.

