Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Крыша продуктового магазина загорелась в Тульской области из-за обломков дрона ВСУ
Крыша магазина загорелась в Тульской области из-за обломков дрона ВСУ
Вечером подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тулой был уничтожен один украинский беспилотник, сообщил вечером четверга в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.
«В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание кровли продуктового магазина на площади два квадратных метра. Огонь нейтрализован, пострадавших нет», – сказано в посте.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером четверга силы ПВО уничтожили более 20 украинских БПЛА над Россией. Минобороны в Telegram-канале сообщило о 14 сбитых дронах ВСУ над пятью регионами страны за три вечерних часа.