Сенатор Пушков назвал канцлера ФРГ Мерца «европейским пустобрехом»
Российский сенатор Алексей Пушков сообщил о неутешительных результатах трудов на посту канцлера Германии Фридриха Мерца, который когда-то резко критиковал своего предшественника Олафа Шольца – экономика ФРГ снижается, рейтинг его минимален, а в громогласные обещания канцлера уже мало кто верит.
«Решительный» канцлер Мерц, в пух и прах разносивший своего предшественника Шольца, когда был в оппозиции, оказался обычным европейским пустобрехом. Сначала обещал немецким предпринимателям «лето хорошего настроения», а когда летом оно совсем испортилось, обещает «осень реформ», в которые никто не верит 81% предпринимателей не доверяют Мерцу», – написал сенатор в Telegram-канале.
Пушков пояснил: результаты шести месяцев пребывания Мерцв у власти плачевны.
«За второй квартал экономика страны сократилась на 0.2%. Зато Мерц не жалеет денег на усиление бундесвера. Похоже, это волнует его более всего», – иронично отметил он.