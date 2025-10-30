Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Брат Галкина подал в суд на LIFE.RU
Гражданский иск о защите чести и деловой репутации был подан Дмитрием Галкиным, братом Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ), против LIFE.RU из-за опубликованной статьи о его деятельности.
В Савеловском суде Москвы подтвердили поступление иска от Дмитрия Галкина к ООО «ДИДЖИТАЛ НЬЮС» (LIFE.RU) о защите чести, достоинства и деловой репутации, передает РИА «Новости». В суде сообщили: «В суд поступил иск Дмитрия Галкина к ООО «ДИДЖИТАЛ НЬЮС» (LIFE.RU) о защите чести, достоинства и деловой репутации».
По данным суда, причиной иска стала статья LIFE.RU от 6 октября под заголовком «Худеющий кошелек Галкиных: что происходит с оборонным бизнесом брата Максима». Истец заявил, что в материале содержатся сведения, которые, по его мнению, не соответствуют действительности и порочат его репутацию.
Подготовительная встреча по делу назначена на 20 ноября текущего года. Других подробностей по иску в суде пока не сообщили.
Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили об обысках у брата Максима Галкина*, Дмитрия, ранее служившего в силовых структурах, которые связаны с хищениями в военном ведомстве.
Позже СМИ сообщили, что обыски у Дмитрия Галкина прошли из-за сокрытия им двойного гражданства.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом