Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.3 комментария
Умерла дочь Марлен Дитрих Мария Рива
В возрасте 100 лет в штате Нью-Мексико скончалась актриса и писательница Мария Рива, дочь легендарной Марлен Дитрих.
Американская актриса Мария Рива, дочь легендарной Марлен Дитрих, скончалась на 101-м году жизни в США, сообщает The Washington Post.
По данным издания, Рива умерла 29 октября в доме своего сына Питера Ривы в поселке Гила в штате Нью-Мексико, передает ТАСС.
Мария Рива, в девичестве Зибер, родилась в 1924 году в Берлине. В конце 1920-х годов ее семья уехала из Германии в Голливуд. В отличие от своей известной матери, Мария выбрала более уединенную семейную жизнь, а ее актерская карьера – несмотря на успехи в театре и на телевидении – длилась недолго и фактически завершилась к началу 1960-х годов. Она дважды номинировалась на премию «Эмми».
После ухода из профессии Рива восстановила отношения с матерью и ухаживала за ней в последние годы жизни Дитрих.
В 1993 году, спустя год после смерти Марлен Дитрих, Мария опубликовала книгу «Марлен Дитрих», ставшую бестселлером. В ней Рива открыто говорила о сложных семейных отношениях, заявляя: «Моя мать была причастна к мучительным событиям в моей жизни, из-за нее у меня начались проблемы с алкоголем и первый неудачный брак».
Со своим вторым супругом Уильямом Ривой Мария вступила в брак в 1947 году; этот союз продолжался до смерти мужа в 1999 году. В двух браках Мария Рива стала матерью пятерых сыновей.
Напомним, нга этой неделе актриса Прунелла Скейлс скончалась в Лондоне на 94-м году жизни.