России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».10 комментариев
В ЕГРН начали включать сведения о лицах с равными правами на жилье
С сентября в базе ЕГРН отражается информация о людях, обладавших равными правами с собственником квартиры на момент приватизации или выплаты паевого взноса, сообщила ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.
С началом осени в ЕГРН вносятся сведения о лицах, которые имели равные права с собственником жилья на момент приватизации или выплате пая в ЖСК и ЖК, сказала Манджиева РИА «Новости».
Теперь в реестре будут фиксировать информацию об отказниках от приватизации и о членах семьи владельца кооперативного жилья, в том числе бывших, при условии, что они обладали соответствующими правами на момент внесения последнего платежа в кооператив.
Собственник квартиры обязан самостоятельно подать заявление о внесении таких данных в ЕГРН, и, согласно регламенту, такой документ рассмотрят максимум в течение пяти рабочих дней.
Манджиева отметила, что эта мера защищает лиц, которым принадлежит право на пожизненное проживание, от ущемления, если объект недвижимости отчуждается или передается в залог. Также нововведение упрощает защиту интересов покупателей и залогодержателей, которых теперь смогут эффективнее защищать от возможных претензий со стороны иных проживающих.
Эксперт подчеркнула, что этими правами должны иметь возможность воспользоваться сами лица, а не только собственник, чтобы эффективнее защищать интересы участников сделок и упростить их проверку.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие льготы положены собственникам при оплате налога на имущество.