Daily Mail: Глава минфина Британии незаконно сдавала дом в Лондоне
Глава минфина Рэйчел Ривз более года сдавала свой дом на юге британской столицы, не оформив требуемое законом разрешение на сдачу жилья в аренду, пишет газета Daily Mail.
Министр финансов Британии Рэйчел Ривз более года незаконно сдавала свой дом на юге Лондона, передает РИА «Новости». По данным издания, Ривз нарушила требования жилищного законодательства, начав сдавать семейный дом без соответствующего разрешения после переезда на Даунинг-стрит. В статье отмечается: «Рэйчел Ривз нарушила правила жилищного законодательства, незаконно сдав в аренду свой семейный дом без разрешения после того, как въехала на Даунинг-стрит. Министр обратилась к независимому консультанту по этике и была вынуждена признать свою ошибку перед премьер-министром».
По словам представителя министра, Ривз стала сдавать свою недвижимость в районе Далуич с июля 2024 года, но не знала, что для этого требуется специальное разрешение. Сейчас, утверждает представитель министра, все необходимые формальности соблюдены и запрос на получение соответствующего разрешения уже подан.
Ситуация вызвала резкую реакцию лидера Консервативной партии Британии Кеми Баденок. Она потребовала от премьер-министра Кира Стармера инициировать полноценное расследование в отношении главы минфина, добавив, что, по ее словам, «законодатели не могут быть правонарушителями».
