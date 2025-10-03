Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.11 комментариев
Награжденный Путиным учитель истории Плесовских рассказал, как воспитать Героя России
Для ребят Герой России (посмертно) Жумабай Раизов – это образец для подражания, много молодежи приезжает из других школ послушать рассказ о Жумабае, рассказал газете ВЗГЛЯД Олег Плесовских, учитель Ильинской школы в Тюменской области. В пятницу он получил из рук президента Владимира Путина медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
«Я бы не сказал, что мое желание стать учителем истории было обдуманным выбором. Так получилось, что я собрался поступать в педагогический институт на исторический факультет, а меня параллельно попросили начать работать в школе. Так я и стал учителем», – рассказал Олег Плесовских.
Плесовских – наставник и учитель Героя России (посмертно) Жумабая Раизова, а также старшего лейтенанта Виктора Квасова – кавалера трех орденов Мужества. По его инициативе и при его участии в школе создан музей памяти Раизова, установлен бюст и ведется активная работа по патриотическому воспитанию молодежи.
«Пока это одна экспозиция, но я надеюсь, что она будет расширена, потому что у нас много материала о Жумабае. А для наших ребят он – образец для подражания. Проводятся уроки мужества, и к нам часто приезжает молодежь из других школ, чтобы послушать мой рассказ о нем», – отметил учитель, чей педагогический стаж насчитывает более 33 года.
В своей работе Плесовских уделяет много усилий тому, чтобы раскрывать в учениках лидерские качества, помогать им понять важность не только быть первым, но и вести за собой.
«Прежде всего это уместно на занятиях вне школы. Я не только учитель истории, но еще и тренер по спортивному туризму. Именно там характер раскрывается наиболее полно. Когда работаешь и на уроках, и вне уроков, гораздо проще заметить молодого человека и помочь ему раскрыться», – поделился собеседник.
За годы работы учителем истории Плесовских неоднократно становился победителем различных конкурсов, «но для меня не менее важны успехи моих учеников, когда они побеждают на областных соревнованиях».
«Работа учителя – это результаты его подопечных. Здесь значимы не столько личные успехи, сколько успехи того, с кем ты работаешь, кого воспитываешь. Именно туристическая работа помогает мне раскрывать лидерские качества учеников. Я вообще считаю, что учитель должен быть не только человеком у доски. Спортивный туризм – это особый случай: мы порой находимся в очень сложных условиях, и когда они видят, что я вместе с ними, возникает больше доверия. Когда Жумабай оканчивал школу, он сказал, что ему было стыдно приходить на мои уроки неподготовленным», – добавил Плесовских.
В пятницу в Сочи состоялась церемония вручения государственных наград наставникам и учителям участников СВО. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени из рук Владимира Путина получил преподаватель истории школы Тюменской области Олег Плесовских. Глава государства отметил его педагогический талант и подчеркнул, что он «оказал огромное и по-настоящему сильное влияние на мировоззрение своих учеников».
«Кавалером трех орденов Мужества стал Виктор Квасов, Героем России – Жумабай Раизов. Это высокое звание присуждено ему посмертно. Вечная память вашему воспитаннику. Вечная память всем героям, которые отдали свою жизнь, защищая Родину», – подчеркнул президент.
Знаки отличия «За наставничество» получили учительница гимназии №53 в Пензенской области Светлана Степанова и участница организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в Омской области Татьяна Тимкина.