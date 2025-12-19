Tекст: Катерина Туманова

«В 47 омбр командир бригады М. Данильчук потерял контроль над подразделением иностранных наемников. Боевики иностранного легиона отказываются выходить на позиции и жить в районах расквартирования бригады, предпочитая снимать жилье в Сумах», – поделились российские бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

Штурм-группы «Северян» на Сумском направлении продвинулись на девяти участках фронта по лесопосадкам и закрепились. Всего продвижение составило за сутки более 900 м. В районе Андреевки бойцы сорвали попытку выдвижения боевой группы ВСУ.

На Харьковском направлении близ Старицы штурмовики продвинулись на четырех участках в лесном массиве с общим продвижением до 500 м. Западнее Лимана бойцы ВС России продвинулись на 300 м в лесном массиве и заняли опорный пункт ВСУ, закрепившись там, а в Вильче заняли более 20 домовладений и продвинулись на 200 м. Продвижение в Волчанских Хуторах составило 100 м.

На участке фронта Меловое-Хатнее штурм-группы «Северян» продвинулись на шести участках фронта на 800 м.

«За сутки потери противника составили свыше 120 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской)», – сказано в сводке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вблизи Волчанска атаки «Северян» заставили солдат ВСУ отсиживаться в обороне. Начальник Генштаба ВС России Герасимов сообщил об освобождении 18 населенных пунктов в Сумской области.