Вблизи Волчанска атаки «Северян» заставили солдат ВСУ отсиживаться в обороне

Tекст: Катерина Туманова

«Российская авиация, артиллерия и ТОСы уничтожают противника, поддерживая продвижение штурмовых групп «Северян». Деморализованный противник отсиживается в обороне», – сообщили бойцы неофициальному Telegram-каналу группы «Северный ветер».

По их словам, в районе Старицы они продвинулись на пяти участках в лесопосадках до 400 м, в Вильче заняли и зачистили более 20 домовладений, продвинувшись на 200 м. Западнее Лимана штурмовики «Северян» зачистили участок лесополосы и продвинулись на 300 м. В Прилипке овладели и закрепились в пяти домовладениях, продвинувшись на 150 м, а в Волчанских Хуторах продвинулись и закрепились на двух участках, общей длиной до 150 м.

На участке фронта Меловое-Хатнее штурм-группы продвинулись на четырех участках фронта на 600 м.

«Под Волчанском ударом FPV-дрона уничтожен автомобиль 58 омпбр ВСУ, в котором находился заместитель командира роты БпЛА бригады и несколько операторов FPV противника», – отметили бойцы.

На Сумском направлении штурмовые подразделения группировки «Север» продвинулись на восьми участках фронта – общее продвижение – до 1000 м.

В районе Кардашовки Сумской области ударами БПЛА «Герань-2» уничтожен крупный цех по сборке БПЛА для ВСУ, ликвидировано до 10 инженеров-сборщиков, отметили «Северяне». На Теткинском и Глушковском участках фронта артиллерия наносила удары по позициям ВСУ в районах Павловки и Искрисковщины.

«За сутки потери противника составили свыше 100 человек (из них более 50 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской), – сказано в сводке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самолеты Су-34 нанесли авиаудар по диверсионно-разведывательной группе ВСУ в Сумской области. Кроме того, «Северяне» вышли на окраины Андреевки на Сумском направлении.