  Трамп поручил ввести войска для наведения порядка в Портленде
    Украинскую ПВО побеждают российские военные программисты
    В Киеве назвали «психотерапевта» Зеленского
    Основатель «Википедии»: ЦРУ тайно редактирует статьи энциклопедии
    Религиовед: Женщина во главе англиканской церкви лучше священника-гея
    National Interest: Ракета «Ярс» делает давление Запада на Москву опасным
    Путин поздравил педагогов России с наступающим Днем учителя
    Пушков рассказал о влиянии шатдауна в США на поставки вооружений на Украину
    Представитель ЕК отказалась отвечать на вопросы о речи Путина на «Валдае»
    Назван первый аэропорт России с посадкой в самолет по биометрии
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    5 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    16 комментариев
    3 октября 2025, 20:38 • Новости дня

    В Нальчике стартовал «Кубок Защитников Отечества» среди ветеранов спецоперации СКФО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице Кабардино-Балкарии начались соревнования для ветеранов специальной военной операции, в которых участвуют около 70 человек из регионов Северного Кавказа.

    Организаторами выступают фонд «Защитники Отечества», Паралимпийский комитет России и правительство Кабардино-Балкарии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Участников приветствовал полпред президента России в СКФО Юрий Чайка. «Вы уже доказали на передовой свою несгибаемую волю и отвагу. Присущая вам решимость, сила духа и умение бороться до конца также помогут сразиться на спортивной арене и одержать яркие победы», – отметил он.

    Статс-секретарь – заместитель министра обороны России Анна Цивилева подчеркнула, что «Кубок Защитников Отечества» проводится по всей России как эффективный способ социализации героев, а год объявлен Годом защитника Отечества. Она отметила, что турнир способствует развитию физической формы ветеранов, их социальной активности и обмену опытом.

    В программе турнира заявлены соревнования по волейболу сидя, пауэрлифтингу, спортивному метанию ножа, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, настольному теннису и шоудауну. Мероприятие направлено на физическую и психологическую реабилитацию ветеранов, популяризацию спорта и укрепление здоровья.

    Фонд «Защитники Отечества» совместно с Минспорта и Паралимпийским комитетом поддерживает реабилитацию ветеранов через спорт, обеспечивая протезами и техникой, а также развивая программу адаптивной физкультуры. Финальные соревнования и награждение состоятся 5 октября. Кроме Нальчика, аналогичные турниры проходят в Коврове и Севастополе, где также соревнуются ветераны спецоперации.

    2 октября 2025, 23:57 • Новости дня
    Путин процитировал стихотворение Пушкина про агрессивность Европы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин во время пленарной сессии клуба «Валдай» рассказал, что в одном из стихотворений Александра Пушкина нашел отражение современных событий.

    «У меня дома на столе лежит томик Пушкина. Я иногда люблю, когда пять минут есть, туда погрузиться», – сказал глава государства. Его слова приводит сайт Кремля. По словам главы государства, он обнаружил стихотворение «Бородинская годовщина», которое произвело на него сильное впечатление.

    «Это выглядит так, как будто Александр Сергеевич написал его вчера», – отметил Путин, после чего прочитал часть стихотворения:

     «Великий день Бородина
    Мы братской тризной поминая,
    Твердили: «Шли же племена,
    Бедой России угрожая;
    Не вся ль Европа тут была?
    А чья звезда ее вела!
    Но стали ж мы пятою твердой
    И грудью приняли напор
    Племен, послушных воле гордой,
    И равен был неравный спор.
    И что ж? Свой бедственный побег,
    Кичась, они забыли ныне;
    Забыли русской штык и снег,
    Погребший славу их в пустыне.
    Знакомый пир их манит вновь –
    Хмельна для них славянов кровь;
    Но тяжко будет им похмелье;
    Но долог будет сон гостей
    На тесном, хладном новоселье,
    Под злаком северных полей!»

    «Здесь все сказано. Еще раз убеждаюсь в том, что Пушкин – наше все», – добавил президент.

    «Кстати, дальше Александр Сергеевич вообще раздухарился, я не стану это читать, но вы, если хотите, почитайте», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского клуба озвучил свое видение мировых процессов и назвал главные причины современных конфликтов, включая ситуацию на Украине.

    Путин отметил, что прежний моноцентричный мир строился на силе, а новый требует умения договариваться. Глава государства также заявил, что ООН нуждается в изменениях в условиях новой мировой ситуации.

    3 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    Представитель ЕК отказалась отвечать журналистам на вопросы о речи Путина на «Валдае»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Еврокомиссии Паула Пинью не смогла ответить на вопросы журналистов о речи президента России Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай».

    «Мы не следим за выступлениями президента Путина», – сказала Пинью на брифинге, когда ее спросили о саркастических заявлениях российского лидера об НЛО над Европой, передает ТАСС.

    На уточняющий вопрос журналистов о том, почему ЕК, которая называет себя «геополитической структурой», не отслеживает ключевые выступления на геополитические темы, представитель ЕК заявила: «Мы более не комментируем это».

    В то же время Пинью прокомментировала сообщение Минобороны Бельгии о том, что 2 октября над авиабазой на границе с Германией были замечены 15 неопознанных дронов. Она отметила, что этот инцидент, по ее мнению, подтверждает необходимость реализации европейского проекта «стены дронов».

    Ранее Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» в шутку пообещал больше «не отправлять дроны во Францию и Данию» и отметил, что у России нет беспилотников, способных долететь до Лиссабона.

    3 октября 2025, 18:29 • Видео
    Макрон объявил охоту на «теневой флот РФ»

    Власти Франции отпустили танкер с нефтью, который называли частью «теневого флота России». Но ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал страны Запада следовать французскому примеру и пресекать «теневой экспорт» на море. В чем смысл такой тактики?

    3 октября 2025, 06:03 • Новости дня
    Арестованный во Владивостоке французский велопутешественник освоил русский язык

    Софьян Сехили выучил базовые русские слова для общения в Приморье

    Арестованный во Владивостоке французский велопутешественник освоил русский язык
    Tекст: Денис Тельманов

    Французский велопутешественник Софиан Сехили, находящийся под арестом в Приморье, освоил несколько простых фраз на русском языке для общения.

    Адвокат задержанного велопутешественника Алла Кушнир сообщила, что Софиан Сехили выучил ряд базовых слов на русском языке, передает ТАСС.

    Она отметила: «Софиан Сехили не то чтобы его изучает, но уже знает некоторые слова на русском, которые помогают ему в общении – базовые слова».

    Ранее для Сехили был заказан французско-русский разговорник, о чем рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин.

    Сехили был задержан на китайско-российской границе после того, как, по данным французских СМИ, дважды попытался въехать в Россию через разные контрольно-пропускные пункты, находящиеся в 200 км друг от друга.

    Ему предъявлено обвинение по статье о незаконном пересечении государственной границы России, предусматривающей штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы на два года.

    По информации французской газеты, целью путешествия Сехили было побитие мирового рекорда по пересечению Евразии на велосипеде по маршруту Лиссабон – Владивосток. 30 сентября велопутешественника посетил почетный консул Франции, после чего суд в Уссурийске продлил арест до 3 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арест велопутешественника из Франции Софьяна Сехили продлен до 3 ноября. Уссурийский райсуд Приморского края поместил гражданина Франции Сехили под стражу. Во Владивостоке полиция задержала Сехили, который пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии и дважды въезжал на территорию России.

    3 октября 2025, 17:38 • Новости дня
    Экс-журналистка Первого канала Овсянникова признана иноагентом
    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России включило экс-журналистку Первого канала Марину Овсянникову и кинорежиссера, сценариста Григория Амнуэля в реестр иноагентов.

    В перечень также были внесены бывший муниципальный депутат Москвы Мария Соленова и сетевой проект I News, указывается в опубликованном документе, передает ТАСС.

    Напомним, в 2022 году Овсянникова ворвалась в прямой эфир программы «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывал остановить специальную военную операцию России на Украине.

    Ранее Минюст внес экс-владельца газеты «Ведомости» Кудрявцева в реестр иноагентов.

    2 октября 2025, 23:32 • Новости дня
    Турция отказалась прекращать закупки российского газа после призывов США

    Глава Минэнерго Турции подтвердил сохранение импорта газа из России

    Турция отказалась прекращать закупки российского газа после призывов США
    Tекст: Денис Тельманов

    Министр энергетики Турции заявил о сохранении закупок российского газа для обеспечения потребностей страны в зимний период.

    Турция продолжит покупать природный газ у России, несмотря на призыв США отказаться от импорта российских энергоносителей, передает ТАСС. Министр энергетики Алпарслан Байрактар в эфире телеканала CNN Turk пояснил, что у республики есть соответствующие соглашения с Москвой, а зимой страна не может отказаться от необходимых поставок.

    «У нас есть соглашения с Россией. Приближается зимний сезон. Мы не можем сказать нашим гражданам, что газа нет. Нам необходимо получать газ из России, Азербайджана и Туркменистана», – заявил глава Минэнерго.

    Он подчеркнул, что Турция импортирует энергоносители исходя из собственных потребностей. По данным управления по регулированию энергетических рынков Турции (EPDK), в 2024 году Россия была основным поставщиком нефти, нефтепродуктов и природного газа в республику. Байрактар также сообщил, что между Анкарой и Москвой ведутся переговоры о продлении соглашения по поставкам газа по газопроводу «Голубой поток».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция отказалась выполнять требования Дональда Трампа по прекращению закупок нефти и газа у России. Анкара собирается продолжать торгово-экономическое сотрудничество с Россией, если это будет выгодно для Турции.

    3 октября 2025, 06:33 • Новости дня
    Эксперт сообщил о планомерном уничтожении ВСУ линий ЗАЭС

    Восемь из десяти внешних энерголиний ЗАЭС выведены из строя ударами ВСУ

    Эксперт сообщил о планомерном уничтожении ВСУ линий ЗАЭС
    Tекст: Денис Тельманов

    Запорожская АЭС с конца сентября полностью лишена внешнего электроснабжения и работает на резервных дизель-генераторах после обстрелов.

    Киевский режим за три года прицельными ударами вывел из строя восемь из десяти внешних высоковольтных линий Запорожской АЭС, передает ТАСС.

    Советник главы Крыма Ренат Карчаа заявил, что цель этих атак – не только остановить выработку электроэнергии, но и создать крайнее психологическое напряжение среди персонала станции.

    По словам Карчаа, до февраля 2022 года работали десять линий, сейчас не функционируют и оставшиеся две. Одна из них – линия 330 кВ «Ферросплавная-1» – отключена с 7 мая, а последняя – 750 кВ «Днепровская» – повреждена 23 сентября. С этого момента станция обеспечивается только резервными дизель-электростанциями.

    Эксперт подчеркнул, что с самого начала одной из главных задач Украины было уничтожение энергоснабжения ЗАЭС, создание угроз ядерной безопасности и препятствие работе объекта.

    «Восемь полностью выведены из строя ударами ВСУ, оставшиеся две также не функционируют по неоспоримой вине Киева. Поэтому все обвинения Украины и их западных хозяев, манипуляции общественным мнением и истеричные выпады против России в этой связи лживы и лицемерны», – заявил Карчаа.

    По его словам, до начала СВО четыре линии 750 кВ и шесть линий 330 кВ обеспечивали энергоснабжение станции, но к осени 2022 года подавляющее большинство из них было уничтожено. Украинские силы также нанесли урон распределительным устройствам на соседней ТЭС, что повлияло на инфраструктуру ЗАЭС.

    Ранее, 23 сентября, в результате очередного обстрела ВСУ была повреждена последняя внешняя линия, и станция уже десятый раз за конфликт перешла на питание от дизель-генераторов. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» назвал обвинения в адрес Москвы в обстрелах ЗАЭС «чушью». Он отметил, что Россия проводит мероприятия по защите объекта и контролирует ситуацию, а удары по станции – это «опасная игра» Киева, которая может привести к «зеркальному ответу» России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, работы по восстановлению электроснабжения Запорожской АЭС невозможно начать из-за непрекращающихся обстрелов, что создает опасность для персонала. Энергоснабжение Запорожской АЭС сейчас обеспечивается резервными дизель-генераторами, которые функционируют в штатном режиме. Запорожская АЭС уже третьи сутки остается без внешнего энергоснабжения, сотрудники следят за процессами, и ситуация на станции остается под контролем, несмотря на сложность.

    3 октября 2025, 14:05 • Новости дня
    Министр культуры Литвы отказался отвечать на вопрос о принадлежности Крыма

    Delfi: Министр культуры Литвы отказался отвечать на вопрос о принадлежности Крыма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс отказался отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, пишет портал Delfi.

    Как сообщает Delfi, во время интервью журналистка спросила, считает ли глава ведомства Крым частью России или Украины, передает ТАСС.

    «Это провокационные вопросы, давайте даже не будем к ним подходить, ведь мы сейчас говорим не о министерстве культуры», – ответил Адомавичюс после короткой паузы.

    На повторный вопрос министр попросил журналистку «не играть в игры». «Есть грань, за которую не стоит заходить. Вот здесь и нужно остановиться. На этих вопросах», – подчеркнул он.

    В апреле СМИ сообщили о возможном признании Крыма российским со стороны США.

    3 октября 2025, 14:53 • Новости дня
    ЕС продлил санкции против России из-за «гибридных действий»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Европейского союза продлил действие санкционного режима против России, связанного с обвинениями в «гибридных действиях», до 9 октября 2026 года.

    Речь идет о мерах, введенных 8 октября прошлого года в дополнение к существующим антироссийским пакетам, передает ТАСС.

    В рамках этого механизма применяются блокировка активов и запрет на въезд в страны Евросоюза для 47 граждан России и 15 российских организаций.

    Ранее ЕК не стала подтверждать слухи о том, что согласование нового пакета антироссийских санкций затягивается из-за споров относительно австрийского банка Raiffeisen.

    3 октября 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин поздравил педагогов России с наступающим Днем учителя
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил учителей с предстоящим профессиональным праздником, отметив роль педагогов в сохранении уникальности и суверенитета страны.

    В обращении он подчеркнул, что именно педагоги, искренне преданные своему делу, на протяжении всех исторических эпох вели Россию вперед и служили нравственным ориентиром для поколений.

    В поздравлении президент отметил, что учителя воспитывали достойных учеников, которые впоследствии достигали значимых побед в различных сферах, включая науку, спорт и искусство.

    «Вы и ваши коллеги продолжаете великие традиции отечественной педагогики. Без всякого преувеличения сохраняете цивилизационную уникальность нашей страны, ее суверенитет, прочные позиции в сложном, быстро меняющемся мире», – заявил Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, в пятницу Путин вручил государственные награды учителям участников специальной военной операции. В ходе встречи с педагогами он напомнил о роли семьи в воспитании Героев России и отметил мужество героев спецоперации и их наставников.

    3 октября 2025, 00:24 • Новости дня
    На Украине шесть российских детей внесли в базу «Миротворца»

    Tекст: Денис Тельманов

    В черный список украинского сайта внесли данные мальчиков и девочек, которых обвинили в нарушении границы и покушении на территориальную целостность страны.

    Данные шести детей из России, возраст которых составляет от четырех до двенадцати лет, были внесены в базу украинского сайта «Миротворец», передает ТАСС.

    В списке упомянуты два мальчика четырех и двенадцати лет, а также четыре девочки: две восьми лет, одна шести и одна девяти лет. Администраторы сайта обвинили их в «сознательном нарушении государственной границы» и покушении на территориальную целостность страны.

    Ранее в базе уже появлялись личные данные 13 несовершеннолетних из России. Экстремистский ресурс неоднократно публиковал информацию о детях, некоторые из них были младше двух лет, а самым старшим было семнадцать.

    В 2021 году на сайте появилась писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой на тот момент было двенадцать лет. Она заявила: «Публикация личных данных детей на подобных сайтах – нарушение прав ребенка».

    Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году для публикации персональных данных всех, кто, по мнению его создателей, угрожает национальной безопасности Украины. Там регулярно публикуют сведения о журналистах, артистах и политиках, посещавших Крым, Донбасс или получивших негативную оценку администрации ресурса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, имя архиепископа Езраса появилось в базе украинского сайта «Миротворец» из-за обвинений в поддержке России. Имя форварда Артема Дзюбы оказалось в базе «Миротворца» по причине поддержки России и спецоперации на Украине. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова попала в эту базу после участия в фестивале «Таврида.Арт» три года назад.

    3 октября 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин наградил учителей участников СВО
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вручил государственные награды учителям участников специальной военной операции.

    Учителю Ильинской средней школы Тюменской области Олегу Плесовских глава государства лично передал медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, передает ТАСС.

    Знаком отличия «За наставничество» отмечены Светлана Степанова из Пензенской области и ветеран организации ветеранов войны, труда и правоохранительных органов по Омской области Татьяна Тимкина. Также были вручены почетные звания работникам сферы физической культуры и образования.

    Директор спортивной школы «Бастион» из Владивостока Вячеслав Иванов получил звание «Заслуженный работник физической культуры РФ». Светлана Магера из Псковской области и Зоя Никитина из Ленинградской области удостоены звания «Заслуженный учитель России».

    Ранее Кремль анонсировал встречу Путина с учителями бойцов СВО в «Сириусе».

    2 октября 2025, 22:56 • Новости дня
    Бывшему министру Абызову предъявили новое обвинение в мошенничестве

    Стало известно о возбуждении дела о крупном мошенничестве против Абызова

    Tекст: Денис Тельманов

    Тверской суд Москвы отправил Михаила Абызова под стражу после предъявления ему нового обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

    Новое уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова, передает ТАСС. Экс-чиновнику предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере, за что предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.

    В документе отмечается: «Абызову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)».

    Ранее Абызова этапировали из колонии в Москву для проведения следственных действий по новому уголовному делу. Второго октября Тверской суд заключил его под стражу для дальнейшего расследования новых эпизодов противоправной деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов был доставлен в московский следственный изолятор для проведения следственных действий по новому уголовному делу.

    Преображенский суд Москвы вынес Абызову приговор по делу о создании преступного сообщества, незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила приговор без изменений после рассмотрения апелляции.

    2 октября 2025, 22:36 • Новости дня
    Главком ВСУ поручил усилить ПВО и увеличить экипажи дронов

    Сырский объявил о расширении ПВО и подготовке экипажей для дронов

    Tекст: Денис Тельманов

    В прифронтовых районах Украины будет увеличено число экипажей дронов-перехватчиков и подготовлены новые экипажи самолетов для борьбы с беспилотниками.

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил усилить противовоздушную оборону в прифронтовых районах, передает ТАСС. Он сообщил, что принято решение увеличить количество экипажей дронов-перехватчиков и развивать другие методы противодействия беспилотникам.

    «Принят ряд решений по усилению противовоздушной обороны на этих направлениях, в частности путем увеличения количества экипажей дронов-перехватчиков», – написал Сырский в своем телеграм-канале.

    По его словам, ВСУ также готовят новые экипажи для выполнения задач по уничтожению беспилотников с использованием вертолетов и легкомоторной авиации. Сырский отметил, что рассматриваются дополнительные способы борьбы с беспилотниками.

    В мае начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял о стремлении ВСУ получить легкие штурмовики AT-6 и EMB-314 Super Tucano для противодействия беспилотникам. 22 августа основатель центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская отмечала, что испытательный центр «Рубикон» Минобороны России уничтожил тысячи единиц техники и беспилотников ВСУ, а также самолеты и экипажи, и призывала брать этот опыт на вооружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, серьезные повреждения железнодорожной инфраструктуры сразу в четырех областях Украины привели к остановке эшелонов с военными грузами и уничтожению техники ВСУ.

    За прошедшие сутки на полевом аэродроме уничтожены два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 воздушных сил Украины.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение объекту транспортной инфраструктуры, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

    2 октября 2025, 22:23 • Новости дня
    ВСУ обстреляли Макеевку и Ясиноватую с помощью HIMARS

    Стало известно о применении ВСУ HIMARS при обстреле Макеевки в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ударов по Макеевке и Ясиноватой пострадали три мирных жителя, повреждены жилые многоэтажные здания.

    Обстрел Макеевки и Ясиноватой в Донецкой народной республике велся с применением реактивных систем залпового огня HIMARS, передает ТАСС. В оперативных службах уточнили: «По Макеевке и Ясиноватой били из РСЗО HIMARS». Сообщается, что удары были нанесены днем.

    В результате обстрелов ранения получили три мирных жителя. Также повреждены несколько многоквартирных домов в обоих населенных пунктах. Данных о жертвах среди военных или масштабах разрушений пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждать возможную реакцию России на попытку атаки на Кремль не стоит.

    Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что в районах населенных пунктов Ступочки, Предтечино и Плещеевка на Украине за последние трое суток фиксируется ежедневная активизация контратак при поддержке артиллерии и беспилотников.

    Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что в результате атаки дрона ВСУ на Херсонскую область серьезные ранения получил председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев, который был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, а позднее скончался от ран.

    2 октября 2025, 22:47 • Новости дня
    В Варшаве стартовал конкурс пианистов имени Шопена с участием россиян

    Российские пианисты прошли на конкурс им. Шопена в Варшаве

    Tекст: Денис Тельманов

    В Варшаве на сцене Национальной филармонии открыли XIX Международный конкурс пианистов имени Фредерика Шопена, где выступят двое участников из России.

    Международный конкурс пианистов имени Фредерика Шопена стартовал в Варшаве, сообщает ТАСС. Торжественное открытие прошло в Национальной филармонии гала-концертом, участие в котором приняли претенденты со всего мира.

    В жюри вошла российская пианистка Юлианна Авдеева, победительница конкурса 2010 года.

    В заключительном этапе нынешнего конкурса, который включает три тура и финал, выступят 85 участников. Среди них Андрей Зенин из Сочи, уже участвовавший в отборе в 2021 году, и выпускник Московской консерватории Филипп Лынов – лауреат первой премии конкурса имени Падеревского 2019 года в Быдгоще.

    Конкурс проходит в 19-й раз, впервые он состоялся в 1927 году и считается одним из старейших и самых престижных музыкальных соревнований мира. После Второй мировой войны соревнование возобновилось и проводится каждые пять лет. Единственным российским победителем остается Юлианна Авдеева, выигравшая конкурс в 2010 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главные российские оркестры, лауреаты международных конкурсов и молодые таланты соберутся на недельном музыкальном марафоне под открытым небом в историческом центре Суздаля.

    В Сочи прошел гала-концерт, посвященный открытию XVIII фестиваля искусств Юрия Башмета, который представил разнообразие музыкальных стилей и эпох.

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров. Подробности

    Европейской «стене дронов» предрекли судьбу «стены Яценюка»

    Напуганная беспилотниками Европа начинает переходить от слов к делу. Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу «стены дронов», призванную повысить защиту ЕС от БПЛА. Однако многие лидеры Старого Света стали сопротивляться этому начинанию. Как отмечают эксперты, проект «стены дронов» может посоревноваться в коррумпированности с печально известной «стеной Яценюка». Удастся ли фон дер Ляйен реализовать свои амбиции? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

