В Нальчике стартовал «Кубок Защитников Отечества» среди ветеранов спецоперации СКФО

Tекст: Валерия Городецкая

Организаторами выступают фонд «Защитники Отечества», Паралимпийский комитет России и правительство Кабардино-Балкарии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участников приветствовал полпред президента России в СКФО Юрий Чайка. «Вы уже доказали на передовой свою несгибаемую волю и отвагу. Присущая вам решимость, сила духа и умение бороться до конца также помогут сразиться на спортивной арене и одержать яркие победы», – отметил он.

Статс-секретарь – заместитель министра обороны России Анна Цивилева подчеркнула, что «Кубок Защитников Отечества» проводится по всей России как эффективный способ социализации героев, а год объявлен Годом защитника Отечества. Она отметила, что турнир способствует развитию физической формы ветеранов, их социальной активности и обмену опытом.

В программе турнира заявлены соревнования по волейболу сидя, пауэрлифтингу, спортивному метанию ножа, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, настольному теннису и шоудауну. Мероприятие направлено на физическую и психологическую реабилитацию ветеранов, популяризацию спорта и укрепление здоровья.

Фонд «Защитники Отечества» совместно с Минспорта и Паралимпийским комитетом поддерживает реабилитацию ветеранов через спорт, обеспечивая протезами и техникой, а также развивая программу адаптивной физкультуры. Финальные соревнования и награждение состоятся 5 октября. Кроме Нальчика, аналогичные турниры проходят в Коврове и Севастополе, где также соревнуются ветераны спецоперации.