Французский эксперт заявил о начале в мире идеологической войны с применением ИИ

Tекст: Валерия Городецкая

Леруа призвал Россию, страны глобального Юга и БРИКС объединять усилия в противодействии фейкам, создаваемым на базе ИИ, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«С помощью искусственного интеллекта, к сожалению, сейчас идет идеологическая война. Но я хотел бы, чтобы Россия, глобальный Юг и страны БРИКС объединились и не позволяли бы перекос в медиапространстве», – подчеркнул эксперт.

Генеральный директор АНО «Диалог» и президент GFCN Владимир Табак добавил, что современные инструменты искусственного интеллекта проявляют человеческие качества и подвержены влиянию вредоносной информации.

«Мы видим, что сегодня информация влияет на все. В войнах, происходящих в разных концах света, наблюдается превалирование информационной войны над реальной. Мы видим, как зависит фондовый рынок от любой информации. Мы видим, как стоимость конкретной компании может расти или падать за счет новостей. То есть сегодня информация, по сути, управляет миром», – отметил он.

Генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский рассказал, что во время проведения форума ему поступил звонок с предупреждением о якобы готовящемся происшествии. По его словам, звонивший представился офицером спецслужб, однако вскоре запутался в деталях и спутал организаторов события, после чего стало понятно, что речь идет о попытке дезорганизации.

«Для чего я вам все это рассказываю? Чтобы показать, что мы ежедневно находимся под воздействием фейков. И если уже пытаются адресно сорвать глобальный диалог, который мы сегодня ведем, то неудивительно, что каждый день мы сталкиваемся с сотнями тысяч, а то и миллионами поддельных сообщений», – заявил глава ИРИ.

Гореславский отметил, что ситуация с фейками и телефонными провокациями только усложняется с каждым годом. Он добавил, что простая отметка «спам» на телефоне становится эффективным инструментом борьбы с подобными явлениями.

Замглавы Минцифры России Александр Шойтов сообщил о двух подходах к идентификации достоверности цифрового контента. Первый подход – маркировка материалов, при которой требуется сохранить метку при конвертации файлов и защитить целостность данной метки с помощью криптографических решений.

«Первое – это маркировка контента. Значит, мы его помечаем и понимаем, что это оригинальный контент. Тут два вопроса технологически. Первое – сделать так, чтобы преобразование этого контента не убирало метку, то есть чтобы эта маркировка сохранялась при переходе форматов. Второе – гарантировать, что никто не сможет подделать метку, ее целостность, при помощи криптографических методов», – сообщил он. Сейчас в этом направлении реализуются пилотные проекты, хотя внедрение еще не завершено.

Второй подход – выявление поддельного контента с помощью технологий, которые, по словам Шойтова, уже показывают высокую (до 99%) эффективность. Однако даже недостижение одного процента точности специалисты считают критически важным риском. Шойтов описал базовое развитие этих инициатив как создание «пилотных зон доверия» к контенту и предоставил информацию о планах запускать международную рабочую группу по данному вопросу.