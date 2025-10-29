Наш мамский чат словно микро-отражение происходящего вокруг, где жизнь не прекращалась и в нее вплетены полотна происходящего. Даже там, среди подгузников и детского питания, мы походя обсуждаем потери знакомых на фронте.0 комментариев
Трамп назвал Моди «убийцей, который жаждет драки»
Президент США Дональд Трамп назвал индийского премьера Нарендру Моди «самым приятным на вид человеком» и одновременно «убийцей, который жаждет драки», сообщает Bloomberg.
Президент США Дональд Трамп заявил, что пригрозил Индии и Пакистану ввести 250% тарифы, чтобы подтолкнуть их к прекращению конфликта и урегулированию отношений, сообщает Bloomberg.
Во время встречи с бизнес-лидерами на саммите АТЭС в Кенджу он рассказал, что назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди «очень приятным на вид человеком», но добавил, что тот «убийца», готовый к борьбе.
По словам Трампа, он лично позвонил Моди и заявил: «Мы не сможем заключить торговую сделку, если вы начинаете войну с Пакистаном». Аналогичный звонок состоялся и пакистанским властям, которым, по его словам, было сказано, что обе стороны должны прекратить боевые действия, иначе США введут тарифы, которые «означают конец бизнеса».
Bloomberg отмечает, что Трамп уже не в первый раз приписывает себе роль медиатора конфликта. Индийские власти подобные заявления отвергают, а сам Моди проигнорировал недавний саммит в Малайзии, опасаясь, что Трамп повторит свои заявления о посредничестве.
В мае в разрешение конфликта пытались вмешаться и другие политики: вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио вели переговоры с обеими сторонами, а после телефонных разговоров между военными Индии и Пакистана было объявлено о прекращении огня. Эту новость Трамп опубликовал в соцсети Truth Social еще до официальных заявлений обеих стран, вызвав раздражение в Нью-Дели.
Высказывания Трампа прозвучали на фоне избирательной кампании Моди: соперники уже используют их в политической борьбе. Несмотря на прежние теплые отношения между Моди и Трампом, индийская сторона так и не смогла добиться от США снижения 50% тарифов на экспорт, в том числе из-за перехода Индии на российскую нефть.
Ранее МИД Индии оценил влияние введенных ограничений в торговле энергоносителями на мировой рынок.
The Economic Times писало, что Вашингтон и Нью-Дели сократили разногласия по тарифам, но импорт российской нефти на Украину продолжает вызывать напряженность.
Bloomberg сообщило, что поток российской нефти в Индию ранее обеспечивал значительную часть импорта, однако из-за новых антироссийских санкций США этот поток практически прекратится.
Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял подчеркнул, что страна не станет заключать торговое соглашение с Соединенными Штатами под давлением.