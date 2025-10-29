  • Новость часаРогов призвал губернатора Балицкого трижды извиниться
    Какая литература поможет разобраться в причинах СВО
    Запорожский губернатор Балицкий принес извинения жителям Курской области
    Радведа Поклонская резко осудила публикацию ее нового имени
    На подлете к Москве уничтожено четыре украинских беспилотника
    Рогов призвал губернатора Балицкого трижды извиниться
    Разведка США не увидела готовности России к уступкам по Украине
    Лавров удивился переходу Трампа на «давно отработанные» позиции
    «Аэрофлот» получил право ремонтировать двигатели для Boeing и Airbus
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война через экран смартфона дает иллюзию безопасности

    Наш мамский чат словно микро-отражение происходящего вокруг, где жизнь не прекращалась и в нее вплетены полотна происходящего. Даже там, среди подгузников и детского питания, мы походя обсуждаем потери знакомых на фронте.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС

    Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.

    Глеб Простаков Глеб Простаков У санкций США против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» меркантильные интересы

    Трамп играет одновременно на трех досках: украинской, энергетической и китайской. Получится ли у него выиграть хотя бы одну партию – большой вопрос. Абсолютно очевидно одно: Россия выдержит и это давление.

    29 октября 2025, 11:08 • Новости дня

    Трамп назвал Моди «убийцей»

    Трамп назвал Моди «убийцей, который жаждет драки»

    Трамп назвал Моди «убийцей»
    @ White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал индийского премьера Нарендру Моди «самым приятным на вид человеком» и одновременно «убийцей, который жаждет драки», сообщает Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что пригрозил Индии и Пакистану ввести 250% тарифы, чтобы подтолкнуть их к прекращению конфликта и урегулированию отношений, сообщает Bloomberg.

    Во время встречи с бизнес-лидерами на саммите АТЭС в Кенджу он рассказал, что назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди «очень приятным на вид человеком», но добавил, что тот «убийца», готовый к борьбе.

    По словам Трампа, он лично позвонил Моди и заявил: «Мы не сможем заключить торговую сделку, если вы начинаете войну с Пакистаном». Аналогичный звонок состоялся и пакистанским властям, которым, по его словам, было сказано, что обе стороны должны прекратить боевые действия, иначе США введут тарифы, которые «означают конец бизнеса».

    Bloomberg отмечает, что Трамп уже не в первый раз приписывает себе роль медиатора конфликта. Индийские власти подобные заявления отвергают, а сам Моди проигнорировал недавний саммит в Малайзии, опасаясь, что Трамп повторит свои заявления о посредничестве.

    В мае в разрешение конфликта пытались вмешаться и другие политики: вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио вели переговоры с обеими сторонами, а после телефонных разговоров между военными Индии и Пакистана было объявлено о прекращении огня. Эту новость Трамп опубликовал в соцсети Truth Social еще до официальных заявлений обеих стран, вызвав раздражение в Нью-Дели.

    Высказывания Трампа прозвучали на фоне избирательной кампании Моди: соперники уже используют их в политической борьбе. Несмотря на прежние теплые отношения между Моди и Трампом, индийская сторона так и не смогла добиться от США снижения 50% тарифов на экспорт, в том числе из-за перехода Индии на российскую нефть.

    Ранее МИД Индии оценил влияние введенных ограничений в торговле энергоносителями на мировой рынок.

    The Economic Times писало, что Вашингтон и Нью-Дели сократили разногласия по тарифам, но импорт российской нефти на Украину продолжает вызывать напряженность.

    Bloomberg сообщило, что поток российской нефти в Индию ранее обеспечивал значительную часть импорта, однако из-за новых антироссийских санкций США этот поток практически прекратится.

    Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял подчеркнул, что страна не станет заключать торговое соглашение с Соединенными Штатами под давлением.

    27 октября 2025, 09:58 • Новости дня
    Трамп отреагировал на испытания «Буревестника»

    Трамп: Испытания «Буревестника» не являются игрой

    Трамп отреагировал на испытания «Буревестника»
    @ Francis Chung / Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне испытаний российской ракеты «Буревестник» американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что Россия и США «не играют в игры» друг с другом.

    Президент США Дональд Трамп, обсуждая тему испытаний ракеты «Буревестник» Россией, заявил, что ни Россия, ни США не играют в игры, передает РИА «Новости».

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – заявил Трамп.

    Дональд Трамп заявил, что у берегов России находится «лучшая в мире» американская атомная подводная лодка, передает ТАСС.

    «Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, прямо у их берегов. Так что США не нужны ракеты с дальностью полета 8 тыс. миль», – заявил Трамп журналистам на борту самолета во время перелета из Куала-Лумпура в Токио.

    Президент США также высказал мнение, что заявление России о завершении испытаний ракеты «Буревестник» во время конфликта на Украине неуместно. Он подчеркнул, что война, по его расчетам, должна была продолжаться неделю, но «сейчас конфликт вступает в четвертый год».

    «Вот что следует делать (урегулировать конфликт – прим. ВЗГЛЯД) вместо испытаний ракет», – заявил президент США.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российская делегация напрямую донесла до властей США информацию о «Буревестнике».

    Президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России об успешном испытательном полете этой ракеты на дистанцию 14 тыс. километров.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эта система вооружений заставляет США пересматривать принципы своей обороны.

    28 октября 2025, 12:58 • Новости дня
    Юшков оценил риски «ЛУКОЙЛа» при продаже зарубежных активов

    Эксперт Юшков: Европейцы попытаются национализировать активы «ЛУКОЙЛа»

    Юшков оценил риски «ЛУКОЙЛа» при продаже зарубежных активов
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    После введения санкций против «ЛУКОЙЛа» наиболее уязвимыми оказались европейские активы компании. Недружественные по отношению к России правительства стран Европы могут заблокировать потенциальные сделки, арестовать доли структур и ввести внешнее управление над ними, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал намерение «ЛУКОЙЛа» продать зарубежные активы.

    «В последние более чем десять лет «ЛУКОЙЛ» делал ставку на географическую диверсификацию бизнеса. Компания работала во многих странах», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его оценкам, после введения санкций наиболее уязвимыми оказались европейские активы «ЛУКОЙЛа», которые включают в себя нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии и Румынии, а также доля 45% в НПЗ Zeeland в Нидерландах; производство моторных масел в Австрии; сеть автозаправок в ряде стран Европы (в том числе в Бельгии, Хорватии, Италии, Сербии).

    В случае с нефтепереработкой основной риск связан с возможными решениями правительств стран Европы, которые настроены недружественно по отношению к России, указал собеседник. «Они могут заблокировать потенциальные сделки, арестовать доли «ЛУКОЙЛа» и ввести внешнее управление над активами, как это сделала Германия в 2022 году в случае с «Роснефтью», – детализировал Юшков.

    Он напомнил, что, по некоторым данным, Вашингтон требует от Берлина решить вопрос с правом собственности немецких активов «Роснефти». По сути, речь идет об окончательном их изъятии, уточнил аналитик. «В этой связи намерение «ЛУКОЙЛа» может привести к следующему: компании будут диктовать условия и попытаются заставить ее продать заводы по очень низкой цене. Не исключено, что США в итоге выдадут некую генеральную лицензию, согласно которой «ЛУКОЙЛу» перечислят компенсацию, а ее структуры де-факто национализируют», – рассуждает эксперт.

    У компании также есть азиатские активы, продолжил собеседник. «Так, «ЛУКОЙЛ» разрабатывает одно из крупнейших нефтяных месторождений в мире «Западная Курна-2», а также блок 10 в Ираке», – напомнил специалист, добавив, что в большинстве стран компания владеет миноритарным пакетом – то есть менее 50%.

    «В соответствии с нормами американского санкционного регулирования такие активы не должны попадать под ограничения. Поэтому многое будет зависеть от местных властей: станут ли они выдавливать «ЛУКОЙЛ» из проектов или попросят их сократить долю участия», – рассуждает Юшков. Он упомянул и «негативный пример»: Штаты отказались снимать санкции в отношении сербской энергокомпании NIS, которая входит в «Газпром нефть», хотя последняя сократила долю.

    «ЛУКОЙЛ» столкнется с последствиями, среди которых – снижение рентабельности и прибыли. Кроме того, речь пойдет об убытках при продаже активов: покупатель будет требовать от него скидку за «токсичность». Впрочем, это окажется некритичным, поскольку основной бизнес – это добыча, переработка, экспорт нефти и нефтепродуктов в России», – заключил Юшков.

    Ранее нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» объявила о планах продать свои зарубежные активы из-за введения рядом стран ограничительных мер. Рассмотрение заявок потенциальных покупателей уже начато, сообщается на сайте «ЛУКОЙЛа».

    «Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC (Управление по контролю за иностранными активами минфина США) на сворачивание деятельности. При необходимости компания планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов», – говорится в заявлении.

    Напомним, на прошлой неделе министерство финансов США ввело санкции против «Роснефтим и «ЛУКОЙЛа», а также их дочерних предприятий. В ведомстве объяснили решение «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». OFAC отвело месяц на сворачивание операций с компаниями, срок истечет 21 ноября. Газета ВЗГЛЯД писала, чем обернется удар Трампа по российским крупным нефтяникам.

    Сам Трамп, комментируя решение минфина, заявил, что Вашингтон «слишком долго ждал» встречных шагов от Москвы. Глава Белого дома при этом допустил, что в скором времени конфликт на Украине будет закончен, а рестрикции сняты. Владимир Путин расценил ведение ограничений как попытку давления на Россию и отметил, что этот шаг способен нанести ущерб российско-американским отношениям.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции контрпродуктивными. Она также отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев Медведев подчеркнул, что США теперь открыто выступают против России, а Трамп, ранее считавшийся миротворцем, окончательно встал на путь войны.

    Евросоюз, в свою очередь, в рамках 19-го пакета санкций наложил 23 октября рестрикции на торговое подразделение «ЛУКОЙЛа» Litasco Middle East DMCC. Как напоминает РБК, в 2022 году компания разделила свое трейдинговое подразделение на две части: штаб-квартира Litasco S.A. осталась в Женеве, а в Дубае была зарегистрирована Litasco Middle East.

    Согласно информации на сайте «ЛУКОЙЛа», компания участвует в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ и республике Конго. Ей принадлежат НПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах. После введения санкций против компании болгарские власти ввели специальный контроль за продажей активов «ЛУКОЙЛа» на территории страны, передав правительству и спецслужбам право проводить и блокировать возможную сделку, отмечает «Интерфакс».

    29 октября 2025, 10:00 • Видео / Время удивительных историй
    Блокада Ленинграда. Почему нельзя было отдать город фашистам

    Блокада Ленинграда стала символом героизма советских людей и колоссальных жертв, принесенных ими ради Победы. Тем удивительнее порой встретить циничный, но симптоматичный для современной эпохи вопрос: неужели нельзя было сдать город фашистам, хотя бы ради сохранения жизней его населения? Те, кто такое спрашивают, просто не знают суть действий нацистской Германии против СССР.

    28 октября 2025, 18:36 • Новости дня
    Трамп назвал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом»

    Трамп: Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были небольшим конфликтом

    Трамп назвал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом»
    @ Pictures From History/imago-image/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает как небольшой конфликт атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

    «Забавно, что с Японией у нас произошел небольшой конфликт. Возможно, вы слышали об этом. Но после столь ужасающего события наши две страны остаются самыми близкими друзьями и партнерами, каких вы только можете себе представить», – отметил он, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома подчеркнул, что отношения между США и Японией уже долгое время сохраняют крепкий характер. В ходе визита в Японию Трамп встретился с императором Нарухито и премьер-министром Санаэ Такаити.

    В августе 1945 года Соединенные Штаты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. На момент взрывов погибли почти 220 тыс. человек, еще свыше 200 тысяч скончались позднее от последствий радиации. Большая часть жертв была среди мирного населения.

    Аналитики отмечают, что военный смысл атомных ударов до сих пор остается под вопросом, поскольку решающий вклад в разгром милитаристской Японии внесло наступление советских войск против Квантунской армии. В Вашингтоне, как считают эксперты, стремились прежде всего продемонстрировать свое политическое и военное превосходство.

    Ранее газета New York Post назвала спасительными ядерные удары США по Хиросиме и Нагасаки.

    27 октября 2025, 09:54 • Новости дня
    Трамп заявил о неучастии США в плане ЕС по российским активам

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не принимает участия в решениях Евросоюза относительно замороженных российских активов для помощи Украине.

    Трамп не участвует в обсуждении вопроса использования Евросоюзом замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине, передает РИА «Новости».

    В ответ на вопрос журналистки, нужно ли блоку использовать эти активы для оплаты военной поддержки Киева, Трамп заявил: «Вам нужно спросить ЕС. Я в этом не участвую».

    При этом Трамп не стал отрицать вероятность введения новых американских санкций против России, пишет ТАСС.

    На уточняющий вопрос по поводу возможности новых рестрикций, президент ответил: «Вы это узнаете». Его слова транслировались на сайте Белого дома во время разговора с журналистами на борту самолета из Куала-Лумпур в Токио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи на Украине.

    Министерство финансов США на прошлой неделе объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    28 октября 2025, 09:32 • Новости дня
    Минэнерго Казахстана оценило возможность выкупа активов «ЛУКОЙЛа»

    Минэнерго Казахстана допустило возможность выкупа активов «ЛУКОЙЛа»

    Минэнерго Казахстана оценило возможность выкупа активов «ЛУКОЙЛа»
    @ Horst Galuschka/Deutsche Presse-Agentur GmbH/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Кабмин Казахстана пока не проводил обсуждения по возможному выкупу казахстанских активов российской компании «ЛУКОЙЛ», однако решение по этому вопросу планируется принять в течение ближайших дней, заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

    Правительство Казахстана пока не рассматривало вопрос о выкупе активов компании «ЛУКОЙЛ» в связи с западными санкциями, передает ТАСС.

    Министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал журналистам, что сейчас изучается влияние ограничительных мер на российскую компанию и на экономику страны в целом.

    «Такого обсуждения пока еще не происходило. Санкции изучаются, их влияние на компании и на экономику еще предстоит оценить до конца. Я думаю в ближайшее время, в ближайшие дни, до конца этой недели мы это примем», – ответил министр на вопрос журналистов о планах по покупке активов «ЛУКОЙЛа» Казахстаном и сроках принятия решения.

    Ранее компания «ЛУКОЙЛ» начала рассматривать заявки на покупку иностранных активов после введения санкций, чтобы обеспечить бесперебойную работу бизнеса.

    Руководство «ЛУКОЙЛа» изучает возможность передачи 100% акций футбольного клуба «Спартак» другому собственнику.

    Эксперты отметили, что санкции США против «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти» не повлияли на экспорт нефти.


    28 октября 2025, 05:20 • Новости дня
    Маск запустил конкурента «Википедии»
    Маск запустил конкурента «Википедии»
    @ Matt Rourke/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    В сети Интернет появился сайт Grokipedia с более чем 800 тыс. статей, созданных нейросетью компании Илона Маска, обещающий избавить контент от «пропаганды», в отличие от «Википедии».

    Сайт Grokipedia был представлен Илоном Маском в понедельник. Платформа позиционирует себя как альтернатива «Википедии», основной объем статей формируется искусственным интеллектом xAI, принадлежащим Маску, пишет New York Times (NYT).

    «Новый проект Grokipedia, как заявил Маск в публикации на своей странице в социальной сети X, «очистит» «Википедию» от пропаганды», – пишет газета.

    На момент запуска в базе платформы было более 800 тыс. статей, в то время как у «Википедии» около восьми млн созданных вручную статей.

    В первые часы после запуска ресурс был временно недоступен из-за наплыва пользователей. Среди статей присутствуют заметки не только о Маске и его проектах, но и о его конкурентах, таких как OpenAI, а также политиках, включая президента США Дональда Трампа и кандидата в мэры Нью-Йорка Зохрана Мамдани.

    Критика в адрес «Википедии» со стороны Маска и его сторонников связана с обвинениями в предвзятости и игнорировании консервативных источников и точек зрения. Маск ранее призывал отказаться от донатов на развитие «Википедии».

    «Поскольку «Википедия» считает пропаганду традиционных СМИ «достоверным» источником, она, естественно, становится просто продолжением пропаганды традиционных СМИ!» – написал Маск в январе.

    В числе инвесторов Grokipedia – Дэвид Сакс, отвечавший за развитие искусственного интеллекта в администрации Трампа. Он выразил надежду, что конкуренция вынудит «Википедию» пересмотреть отношение к консервативным площадкам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, аналитический центр Heritage Foundation заявлял о намерении использовать технологии распознавания лиц и базы данных для выявления и воздействия на редакторов «Википедии», обвиняемых в антисемитизме. В апреле ранее основатель «Википедии» Джимми Уэйлс задумывался о привлечении нейросети к написанию статей.

    Основатель «Википедии» Ларри Сэнгер в октябре рассказал о вмешательстве сотрудников американской разведки в материалы интернет-энциклопедии, подчеркнув появление правок с ведомственных IP-адресов.

    27 октября 2025, 14:04 • Новости дня
    Эксперты: Санкции США против «Роснефти» и «Лукойла» не повлияли на экспорт нефти
    Эксперты: Санкции США против «Роснефти» и «Лукойла» не повлияли на экспорт нефти
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Западные эксперты отмечают, что введение ограничений почти не сказалось на экспорте российской нефти, несмотря на краткосрочный скачок цен.

    Новые антироссийские санкции администрации президента США Дональда Трампа не приведут к заметным потерям для экспорта нефти из России, передает ТАСС, ссылаясь на материал Reuters.

    Как отмечает агентство, после объявления ограничительных мер стоимость нефти марки Brent увеличилась на 8,9%, однако рынок быстро приспособился к изменениям.

    «Роснефть» и «Лукойл», являющиеся крупнейшими производителями нефти в России, обеспечивают около 5% от мировой добычи, что составляет приблизительно 5,3 млн баррелей в сутки, из которых примерно 3,5 млн идут на экспорт.

    По мнению аналитиков, даже в случае появления перебоев в поставках эти трудности будут кратковременными и некритичными по масштабам. Рынок сумел адаптироваться к новым условиям, сохранив стабильность экспортных потоков.

    22 октября Министерство финансов США включило «Роснефть», «Лукойл» и 34 дочерние компании в новый пакет санкций. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала: «Вашингтон ожидает, что новые меры окажут существенное давление на Москву в связи с событиями на Украине».

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что новые санкции США не окажут значительного влияния на экономическое положение страны, а подобные шаги со стороны администрации США только вредят двусторонним отношениям между Россией и Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США подготовили новый пакет санкций против банковского сектора и нефтяной инфраструктуры России.

    Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф призвал Европейский союз ввести аналогичные американским санкции против российских нефтяных компаний.

    Финансовый директор Eni Франческо Гаттеи рассказал о возможных последствиях новых американских ограничений для «Роснефти» и «Лукойла».

    27 октября 2025, 21:57 • Новости дня
    Орбан заявил о неэффективности санкций против российской нефти
    Орбан заявил о неэффективности санкций против российской нефти
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в эффективности санкций Евросоюза и отметил, что российскую нефть невозможно исключить с мирового рынка.

    «Я не верю, что продукция любой крупной страны-производителя сырья может быть исключена с мирового рынка. Можно установить правила против них, санкции действуют и сейчас, но их природа такова, что все они обходятся», – сказал он в интервью телеканалу М1, передает РИА «Новости».

    По словам Орбана, принятие уже 19-го по счету пакета санкций со стороны Европейского союза свидетельствует о неудаче предыдущих попыток.

    Орбан также добавил, что результаты подобных шагов показывают: некоторые задачи можно решать политическими инструментами вопреки экономической логике, однако существуют сферы, где такие методы бесполезны.

    Напомним, министерство финансов США объявило о санкциях против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает введенные США санкции против компаний «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть» как контрпродуктивный шаг с точки зрения переговоров по украинскому конфликту.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем обернется удар Трампа по крупным нефтяникам России.

    27 октября 2025, 06:10 • Новости дня
    В США объявили о прекращении выдачи талонов на питание из-за шатдауна

    Tекст: Ирма Каплан

    Американцам с ноября прекратят выдачу талонов на продукты питания по программе дополнительной продовольственной помощи (SNAP) из-за продолжающегося в стране шатдауна, сообщило Министерство сельского хозяйства США.

    «Демократы в Сенате уже 12 раз проголосовали за то, чтобы не финансировать программу продовольственных талонов, также известную как Программа дополнительной помощи в области питания (SNAP). В итоге, источник финансирования иссяк. На данный момент с 01 ноября пособия выдаваться не будут», – сказано в сообщении ведомства, размещенном на основной странице сайта.

    В министерстве отметили, что для демократов в Сенате наступает переломный момент, когда им придется решить: продолжать настаивать на медицинском обслуживании нелегалов и процедурах, направленных на устранение гендерных различий, или возобновить работу правительства, чтобы матери, младенцы и наиболее уязвимые из нас могли получать необходимую помощь и питание.

    Льготы SNAP, которые ежемесячно распределяются федеральным правительством между штатами, действовали до октября, поскольку средства на них были выделены до начала шатдауна 1 октября. Но в письме от 10 октября Рональда Уорда, исполняющего обязанности заместителя администратора SNAP, сказано, что выплаты прекратятся 1 ноября, если шатдаун продолжится и после этой даты.

    «Как указано в нашей заметке об истечении срока действия ассигнований от 1 октября 2025 года, SNAP располагает средствами для выплаты пособий и проведения операций в течение октября. Однако, если нынешнее сокращение ассигнований продолжится, средств будет недостаточно для полной выплаты ноябрьских пособий SNAP примерно 42 млн человек по всей стране», – приводит записку Уорда NBC News.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в семи министерствах США, включая Минфин и Минздрав, более 4 тыс. федеральных служащих получили уведомления о сокращении из-за приостановки работы правительства. Белый дом заявил об отказе Трампа идти на уступки демократам по шатдауну. Бессент предупредил о риске задержки зарплаты военным США из-за шатдауна. Захарова задалась риторическим вопросом из-за очередей госслужащих США за едой.

    27 октября 2025, 22:09 • Новости дня
    Sohu: Россия заставила Вашингтон передумать о поставках Tomahawk Киеву

    Tекст: Ирма Каплан

    Требование американского президента Дональда Трампа к России и Украине прекратить огонь усилило напряженность между Вашингтоном и Москвой, которая готова к этому, но не на условиях США и Украины.

    «В отличие от жесткой позиции Зеленского, президент России Владимир Путин, похоже, увереннее отверг предложение Трампа, особенно учитывая вероятность поставок Вашингтоном ракет Tomahawk Украине. Ответ России также оказался особенно жестким. Путин 23 октября предупредил: если США запустят крылатые ракеты Tomahawk по российской территории, Россия ответит решительно», – пишет блогер китайского портала Sohu.

    Автор напоминает, что Трамп назвал фейком заявления в СМИ о якобы согласии, данном Киеву, на удары дальнобойными ракетами по России.

    «Это говорит о том, что Путин успешно сдержал Трампа. По крайней мере. на данный момент США не станут поставлять Украине ракеты Tomahawk, так как мотивацией Трампа для вмешательства в российско-украинский конфликт было желание извлечь выгоду, но он не желает полномасштабной конфронтации с Россией», – отметил блогер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Wall Street Journal сообщила, что США якобы сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России. Президент США Дональд Трамп назвал эту публикацию фейком.

    Однако российский лидер Владимир Путин пообещал крайне жесткий ответ в случае ударов по территории страны с применением дальнобойного вооружения.

    28 октября 2025, 10:22 • Новости дня
    Трамп подписал соглашение о редких минералах с Японией до встречи с Си Цзиньпином
    Трамп подписал соглашение о редких минералах с Японией до встречи с Си Цзиньпином
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Власти США и Японии заключили сотрудничество по редким минералам, стремясь снизить зависимость от Китая перед предстоящей встречей лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина, пишут американские СМИ.

    США и Япония подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере критически важных редкоземельных минералов, сообщает Washington Post.

    Документ, подписанный Дональдом Трампом и новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити, стал ключевым шагом в подготовке к долгожданной встрече Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее.

    Правительство США преследует цель снизить зависимость Вашингтона от китайских поставок критических минералов, используемых в производстве электроники, авиационной и оборонной промышленности, говорится в публикации.

    Китай ранее объявлял о расширении экспортных ограничений в этой сфере, так Пекин использует свое доминирующее положение как аргумент в переговорах, отмечается в материале.

    Такаити назвала соглашение «началом новой золотой эры» в отношениях двух стран. Она вручила Трампу бумаги о выдвижении на Нобелевскую премию мира и преподнесла ему подарки, включая клюшку для гольфа бывшего премьер-министра Синдзо Абэ и карту японских инвестиций в экономику США на сумму 550 млрд долларов.

    Одновременно стороны обсудили увеличение японских оборонных расходов и прогнозируемое ускорение военных вложений вплоть до двух процентов ВВП страны. Трамп не прокомментировал точную сумму увеличения трат, однако выразил солидарность и готовность поддерживать союзника на «максимальном уровне».

    Делегации также встретились с семьями японцев, похищенных КНДР в 1970-1980-х годах. Эксперты отмечают, что для новой главы правительства Японии встреча с Трампом стала первым большим дипломатическим испытанием, важным для укрепления личных контактов и двустороннего доверия.

    Ранее Белый дом анонсировал встречу Трампа с Си Цзиньпином в Южной Корее.

    Также Трамп сообщил, что в 2026 году посетит Китай.

    27 октября 2025, 03:45 • Новости дня
    Цивилев: Россия готова к экспорту технологии добычи трудной и высоковязкой нефти

    Цивилев: Россия готова к экспорту технологии добычи нефти

    Цивилев: Россия готова к экспорту технологии добычи трудной и высоковязкой нефти
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    У российских компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК) есть ряд конкурентоспособных технологий, которые готовы к выходу на международные рынки: в страны БРИКС, Африки, Ближнего Востока, заявил министр энергетики России Сергей Цивилев, указав, в частности на технологии добычи трудной и высоковязкой нефти.

    «Наиболее вероятные направления для экспорта технологий – страны БРИКС, Ближнего Востока и Африки, где сочетание доступной цены и хорошей эффективности может стать решающим преимуществом», – сказал Цивилев ТАСС.

    Наиболее перспективными направлениями для экспорта глава Минэнерго назвал технологии строительства скважин сложной траектории, методы увеличения добычи высоковязкой и трудноизвлекаемой нефти, оборудование для нефтегазовой отрасли.

    «Мы можем нарастить экспорт технических решений в области строительства скважин сложной траектории, а также методов увеличения добычи высоковязкой и трудноизвлекаемой нефти. Если говорить об оборудовании, то это центробежные и поршневые компрессоры, насосные агрегаты, турбодетандерные установки, приводы, а также блочно-модульное оборудование и технологии для заканчивания скважин», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Роснедр Олег Казанов заявил, что Россия располагает 13 млрд тонн рентабельных запасов нефти. Этих запасов хватит на 25 лет при текущем уровне добычи. Суммарные запасы нефти в стране составляют 31 млрд тонн, но лишь около половины из них являются рентабельными, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.

    28 октября 2025, 11:48 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп и Такаити договорились усилить военное сотрудничество
    Bloomberg: Трамп и Такаити договорились усилить военное сотрудничество
    @ KIYOSHI OTA/BLOOMBERG POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский лидер Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити подчеркнули намерение повысить уровень военного взаимодействия и финансирования обороны, посетив авианосец США, пишет Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити пообещали укрепить сотрудничество в сфере безопасности и увеличить оборонное финансирование во время визита на авианосец USS George Washington недалеко от Токио, передает Bloomberg.

    Мероприятие подчеркнуло тесные военные связи между странами. На базе Йокосука Трамп заявил: «Дорогой союз между США и Японией – одно из самых удивительных отношений во всtм мире, действительно».

    Трамп сообщил, что утвердил первую поставку ракет для японских истребителей F-35. Такаити отметила, что Япония намерена «фундаментально укреплять свои оборонные возможности» и быть более активной в обеспечении мира и стабильности в регионе.

    Она подчеркнула: «Мы сталкиваемся с беспрецедентно серьезной угрозой, и мир нельзя сохранить одними словами».

    США сохраняют около 53 тыс. военнослужащих на японских базах, которые остаются ключевым элементом военной стратегии Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Трамп вновь озвучил недовольство условиями оборонного договора, считая их неравноценными: Вашингтон обязан защищать Японию, в то время как у Японии нет прямых обязательств защищать США. Он также призвал Токио увеличить выплаты за содержание американских баз – сейчас Япония ежегодно выделяет около 211 млрд иен (1,4 млрд долларов), а переговоры о новом соглашении должны начаться в следующем году.

    Япония и США договорились о совместном наращивании судостроительных мощностей; министр торговли США Ховард Латник подписал с японскими чиновниками меморандум о взаимопонимании. Япония также продолжает закупки американского вооружения на многомиллиардные суммы, включая более 100 истребителей F-35 и около 400 крылатых ракет Tomahawk.

    Подводя итог на борту авианосца, Трамп выразил уверенность в союзнических перспективах: «У нас будут долгие, хорошие отношения. И, знаете, нужно получать удовольствие от жизни».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подписал соглашение о сотрудничестве в области редких минералов с Японией.

    26 октября 2025, 11:30 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности хорошей сделки между США и Китаем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что предстоящая встреча с председателем КНР Си Цзиньпином позволит сторонам согласовать выгодное соглашение.

    Перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты и Китай способны заключить «хорошую сделку», передает РИА «Новости». «Я думаю, у нас будет хорошая сделка с Китаем. Они хотят сделку, мы хотим сделку, и мы договорились встретиться», – отметил Трамп на пресс-конференции в Малайзии.

    Встреча Трампа и Си Цзиньпина запланирована на следующую неделю.

    Также в Малайзии Трамп сообщил о своей уверенности в возможности заключения выгодного соглашения с Бразилией после переговоров с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Лула, со своей стороны, заявил о стремлении расширять сотрудничество с Соединёнными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США назвали переговоры с Китаем конструктивными. Белый дом анонсировал встречу Дональда Трампа с Си Цзиньпином в Южной Корее.

    27 октября 2025, 19:25 • Новости дня
    Ушаков сообщил о сохранении готовности к встрече Путина и Трампа

    Ушаков: Готовность к встрече Путина и Трампа сохраняется

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сроки переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пока не определены, однако политическая готовность к диалогу остается, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Пока ориентиров нет, но принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, – это сохраняется», – заявил Ушаков в ответ на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о вероятных сроках мероприятия, передает ТАСС.

    Ранее Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным при уверенности в сделке по Украине.

    Путин заявил, что саммит России и США в Будапеште скорее перенесли, чем отменили.

