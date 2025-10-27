Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.7 комментариев
МИД Индии оценил влияние ограничений в торговле энергоносителями на рынок
Глава МИД Индии Джайшанкар заявил, что ограничения в торговле энергоносителями приводят к искажениям на рынке
Вводимые ограничения в торговле энергоносителями ведут к искажениям на рынке, что требует от разных государств поиска новых возможностей и разработки устойчивых решений, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
«Технологический прогресс стал очень конкурентным, а борьба за природные ресурсы – еще более конкурентной. Торговля энергоресурсами все более ограничивается, что приводит к искажениям на рынке. Принципы применяются избирательно, а то, что провозглашается, не обязательно воплощается в жизнь», – цитирует ТАСС заявление Джайшанкара на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Куала-Лумпуре.
По его словам, мир неизбежно будет реагировать на новые обстоятельства. Будут внесены коррективы и сформированы новые знания, появятся новые возможности и будут разработаны устойчивые решения, подчеркнул он.
Кроме этого, Джайшанкар отметил, что Индия приветствует мирный план по Газе и стремится к скорейшему прекращению конфликта на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Индии дал совет тем, кто не хочет покупать индийскую нефть. На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров в сентябре провел встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Лавров также заявил об отсутствии угрозы для отношений России и Индии.