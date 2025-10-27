МИД Индии оценил влияние ограничений в торговле энергоносителями на рынок

Глава МИД Индии Джайшанкар заявил, что ограничения в торговле энергоносителями приводят к искажениям на рынке

«Технологический прогресс стал очень конкурентным, а борьба за природные ресурсы – еще более конкурентной. Торговля энергоресурсами все более ограничивается, что приводит к искажениям на рынке. Принципы применяются избирательно, а то, что провозглашается, не обязательно воплощается в жизнь», – цитирует ТАСС заявление Джайшанкара на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Куала-Лумпуре.

По его словам, мир неизбежно будет реагировать на новые обстоятельства. Будут внесены коррективы и сформированы новые знания, появятся новые возможности и будут разработаны устойчивые решения, подчеркнул он.

Кроме этого, Джайшанкар отметил, что Индия приветствует мирный план по Газе и стремится к скорейшему прекращению конфликта на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Индии дал совет тем, кто не хочет покупать индийскую нефть. На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров в сентябре провел встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Лавров также заявил об отсутствии угрозы для отношений России и Индии.