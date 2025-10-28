Tекст: Елизавета Шишкова

Малочисленная группа европейских стран вынуждена противостоять значительному давлению, поскольку старается защищать интересы своих граждан, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что эти государства используют предусмотренные Евросоюзом механизмы, чтобы отстаивать свои права, однако, по его словам, их активность подавляется, а действовать им становится все сложнее.

Песков, комментируя инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по созданию альянса с Словакией и Чехией, акцентировал, что представители этой малочисленной группы сталкиваются с серьезным противодействием. «Их давят, подавляют их активность», – сообщил он журналистам.

Кроме того, Песков заявил, что подавляющее большинство государств Евросоюза находятся в состоянии «милитаристской истерики».

«Евросоюз, подавляющее большинство государств, которые являются участниками Евросоюза, находятся в таком европейском мейнстриме милитаристском. Они идут по пути значительного увеличения военных расходов, значительного понижения уровня жизни своих граждан, находятся в такой милитаристской истерике. Готовы делать опрометчивые шаги, которые так или иначе принесут много головной боли и много проблем для ЕС в будущем: будь то тема конфискации российских активов, проще говоря, воровства российских активов, будь то принятие в ЕС Украины», – заявил официальный представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что подобные решения могут вызвать отрицательные последствия для Евросоюза.

Песков указал, что альянс, инициированный Орбаном, направлен на изменения политики Союза в отношении Украины.

Советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил о намерении Венгрии создать альянс с Чехией и Словакией в Европейском союзе для противодействия поддержке Украины.

В Центральной Европе формируется группа стран, делающих упор на суверенитет, реализм и финансовую осмотрительность. Политолог Александр Рар назвал союз Будапешта, Братиславы и Праги признаком возвращения политической рациональности в Европу.