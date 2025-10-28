Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.0 комментариев
Сийярто по-русски начал выступление на форуме в Минске
Сийярто начал выступление на форуме в Минске на русском языке
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начал речь на Минской конференции по евразийской безопасности на русском языке.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто открыл свое выступление на Минской международной конференции по евразийской безопасности на русском языке, передает ТАСС. Он поблагодарил организаторов за приглашение и подчеркнул, что для него большая честь уже в третий раз участвовать в данной встрече.
«Конечно, меня будут много критиковать за мое участие, но ситуация в глобальной безопасности настолько плоха, что я должен быть здесь сегодня», – заявил Сийярто, обращаясь к собравшимся по-русски. После этого он продолжил выступление на английском языке.
Ранее Сийярто рассказывал о попытках Евросоюза запретить ему встречи с представителями России и Белоруссии.
Сийярто заявил, что вопросы поставок российских энергоресурсов в Венгрию связаны исключительно с экономикой и не зависят от политики.
Венгрия рассматривает возможность создания альянса с Чехией и Словакией в Евросоюзе для противодействия поддержке Украины.