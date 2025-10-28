Сийярто по-русски начал выступление на форуме в Минске

Сийярто начал выступление на форуме в Минске на русском языке

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто открыл свое выступление на Минской международной конференции по евразийской безопасности на русском языке, передает ТАСС. Он поблагодарил организаторов за приглашение и подчеркнул, что для него большая честь уже в третий раз участвовать в данной встрече.

«Конечно, меня будут много критиковать за мое участие, но ситуация в глобальной безопасности настолько плоха, что я должен быть здесь сегодня», – заявил Сийярто, обращаясь к собравшимся по-русски. После этого он продолжил выступление на английском языке.

Ранее Сийярто рассказывал о попытках Евросоюза запретить ему встречи с представителями России и Белоруссии.

Сийярто заявил, что вопросы поставок российских энергоресурсов в Венгрию связаны исключительно с экономикой и не зависят от политики.

Венгрия рассматривает возможность создания альянса с Чехией и Словакией в Евросоюзе для противодействия поддержке Украины.