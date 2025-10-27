При ударе дронами ВСУ по автомобилю в Брянской области ранены три женщины

Богомаз: При атаке дронов ВСУ на авто в Брянской области ранены три женщины

Tекст: Вера Басилая

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале о нападении в районе поселка Погар. Он отметил, что украинские дроны-камикадзе нанесли точечный удар по движущемуся автомобилю с мирными жителями.

Пострадали три женщины, им оказана медпомощь, всех доставили в больницу с осколочными ранениями. У автомобиля зафиксированы механические повреждения. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

Ранее силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников над Брянской областью.

Следственные органы возбудили уголовные дела по факту теракта после атак ВСУ в Брянской и Белгородской областях.