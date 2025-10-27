Daily Mail: Россия подала заявку на проведение Евро-2032

Tекст: Валерия Городецкая

По информации Daily Mail, причиной подачи заявки стали опасения, что стадионы в Италии, которая также претендует на турнир, не будут готовы принять соревнование, передает ТАСС.

С 2022 года российские сборные и клубы отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине. Кроме того, действует запрет на проведение официальных турниров на территории России.

В 2023 году на заседании исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) президент организации Александер Чеферин объявил, что чемпионат Европы по футболу 2032 года пройдет в Италии и Турции.