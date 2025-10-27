Банк России выпустил золотую монету «Георгий Победоносец» номиналом 10 тыс.

Tекст: Елизавета Шишкова

Банк России 28 октября 2025 года выпустил в обращение инвестиционную золотую монету «Георгий Победоносец» номиналом десять тысяч рублей, передает ЦБ РФ.

Монета изготовлена из золота высшей пробы (999), масса металла в чистоте составляет один килограмм, диаметр – 100 мм. Тираж ограничен и составит до ста экземпляров.

На лицевой стороне размещен рельефный государственный герб России, надписи с указанием эмитента, номинала, года выпуска, данных о металле и знака монетного двора. На оборотной стороне – рельеф Георгия Победоносца на коне с копьем, побеждающего змея.

Монета выпущена в качестве «анциркулейтед». Она признается законным средством наличных платежей и обязательна к приему по номиналу на территории России во все виды платежей без ограничений.

