Кнайсль раскрыла стремление большинства партий Австрии вступить в НАТО

Tекст: Ольга Иванова

Почти все ведущие политические силы в Австрии в той или иной степени заинтересованы во вступлении страны в НАТО, заявила Кнайсль в интервью РИА «Новости». Исключение, по словам Кнайсль, составляют только некоторые представители социал-демократов.

Она напомнила, что впервые интерес к отказу от нейтралитета австрийские власти проявили еще в 2000 году, когда федеральным канцлером был Вольфганг Шюссель. Тогда в стране работало правоцентристское правительство, которое обсуждало возможное пересмотр статуса нейтралитета.

По мнению Кнайсль, среди политических и военных элит страны усиливаются настроения в пользу трансатлантического сотрудничества. Консервативные партии все чаще выражают скепсис по поводу сохранения нейтралитета, тогда как Австрийская партия свободы высказывает поддержку нейтралитету скорее из тактических соображений.

«Я преподавала в вооруженных силах много лет и видела их большую сфокусированность на трансатлантическом сотрудничестве, а не на нейтралитете. Нейтралитет в то время ассоциировался с операциями «голубых касок», а они становились все менее и менее важными, менее и менее привлекательными», – отметила Кнайсль.

Что касается мнения австрийцев об отказе от нейтралитета, Кнайсль добавила, что из-за разницы в опросах сложно получить точную картину. По ее мнению, наиболее достоверный результат дал бы референдум. 26 октября в Австрии отметили Национальный день, который посвящен провозглашению постоянного нейтралитета в 1955 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Австрия и Швейцария больше не следуют политике нейтралитета. Транзит вооружений НАТО через территорию Австрии для украинской армии продолжается. Карин Кнайсль отметила, что это связано с изменением позиции в отношении нейтралитета двух стран.