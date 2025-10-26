Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.2 комментария
Глава МИД КНДР собралась посетить Россию и Белоруссию
ЦТАК сообщило о предстоящем визите главы МИД КНДР Чвэ Сон Хи в Россию
Ожидается визит министра иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи в Россию и Белоруссию, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Визит состоится по приглашению дипведомств России и Белоруссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре председатель партии «Единая Россия», замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил Пхеньян для участия в торжествах по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи.