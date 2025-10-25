Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.0 комментариев
В Австрии решили рассмотреть экстрадицию экс-главы СБУ
Суд Корнойбурга в ближайшее время примет решение по экстрадиции бывшего руководителя СБУ, который после года заключения в Сербии оказался в Австрии.
Суд в Австрии рассмотрит запрос об экстрадиции на Украину экс-главы управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, передает РИА «Новости». Украинское государственное бюро расследований сообщило в Telegram, что соответствующее дело передано в региональный суд Корнойбурга.
В бюро уточнили, что расследование против бывшего начальника уже завершено по нескольким статьям уголовного кодекса Украины. Деталей уголовных дел не приводится. Отмечается, что имя подозреваемого официально не называлось, но, согласно информации издания NV, идет речь о Наумове.
По данным следователей, бывший сотрудник год провел под стражей в Сербии за нарушение местного законодательства. После этого, в октябре, он переместился в Австрию, где вскоре должен пройти суд по делу об экстрадиции на Украину.