Tекст: Ольга Иванова

Заявление о регулярной лжи со стороны командования была опубликована Марьяной Безуглой в ее Telegram-канале, передает ТАСС. По словам депутата, Александр Сырский, занимающий пост главнокомандующего ВС Украины, и представители Генштаба сообщают о несуществующих успехах на Донбассе, утверждая об «освобождении» отдельных сел.

Безуглая также подчеркнула, что Украина на данный момент рискует потерять Красноармейск в Донецкой Народной Республике и Купянск в Харьковской области. По ее словам, эти районы находятся под контролем Киева, однако позиции ВСУ там крайне неустойчивы.

«Мы теряем крайний рубеж, за которым дальше Павлоград, Днепр, Краматорск, Изюм и Харьков», – заявила парламентарий. Первый раз столь открытая критика официальных украинских сообщений прошла на публичной платформе именно от народного депутата. Ранее начальник Генштаба ВС России, генерал армии Валерий Герасимов, провел совещание на передовых пунктах управления группировки войск «Центр» и отметил успехи российской армии в освобождении ДНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий украинской армии Александр Сырский сообщил о сохраняющихся трудностях для Вооруженных сил Украины в зонах боевых действий. Российские войска освободили населенные пункты Бологовка в Харьковской области, Дроновка и Проминь в ДНР, а также Першотравневое в Днепропетровской области. За прошедшую неделю российские подразделения освободили десять населенных пунктов.

