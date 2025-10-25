На тренера из Дагестана завели дело за участие в боях на стороне Украины

Тренера Ахмедова из Дагестана обвинили в участии в боях на стороне Украины

Tекст: Мария Иванова

Уголовное дело по факту участия в деятельности террористической организации возбуждено в Дагестане против россиянина, который, как установлено, принимал участие в боевых действиях на стороне Украины против российских военных, передает РИА «Новости».

По данным агентства, речь идет о бывшем главном тренере сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеде Ахмедове. В ноябре 2023 года в его отношении уже было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

В управлении ФСБ по Дагестану сообщили: «Следственным отделом УФСБ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации)».

Следствие полагает, что Ахмедов придерживается идеологии сепаратизма, выступает против присоединения Крым к России, самоопределения новых российских регионов, а также не согласен с решением о начале спецоперации на Украине. По информации ФСБ, в феврале 2022 года он добровольно присоединился к «Батальону имени Имама Шамиля», который признан террористической организацией и запрещен в России.

С момента вступления Ахмедов продолжает участвовать в боевых действиях против российских военных на территории Украины, сообщили в региональном управлении ФСБ. Расследование продолжается.

Ранее россиянин Роберт Погорелов, воевавший на стороне ВСУ, был признан виновным в государственной измене Верховным судом ДНР.