На тренера из Дагестана завели дело за участие в боях на стороне Украины

Тренера Ахмедова из Дагестана обвинили в участии в боях на стороне Украины
Бывший тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов стал фигурантом уголовного дела о терроризме после участия в боях на стороне Украины в составе запрещенной организации.
Уголовное дело по факту участия в деятельности террористической организации возбуждено в Дагестане против россиянина, который, как установлено, принимал участие в боевых действиях на стороне Украины против российских военных, передает РИА «Новости».
По данным агентства, речь идет о бывшем главном тренере сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеде Ахмедове. В ноябре 2023 года в его отношении уже было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.
В управлении ФСБ по Дагестану сообщили: «Следственным отделом УФСБ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации)».
Следствие полагает, что Ахмедов придерживается идеологии сепаратизма, выступает против присоединения Крым к России, самоопределения новых российских регионов, а также не согласен с решением о начале спецоперации на Украине. По информации ФСБ, в феврале 2022 года он добровольно присоединился к «Батальону имени Имама Шамиля», который признан террористической организацией и запрещен в России.
С момента вступления Ахмедов продолжает участвовать в боевых действиях против российских военных на территории Украины, сообщили в региональном управлении ФСБ. Расследование продолжается.
Ранее россиянин Роберт Погорелов, воевавший на стороне ВСУ, был признан виновным в государственной измене Верховным судом ДНР.