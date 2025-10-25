В Грузии задержаны китайцы, пытавшиеся вывезти уран через Россию

Минченко спрогнозировал перспективы развития конфликта между Балицким и ЦИК

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Это первый публичный конфликт с участием Балицкого, но не первое его спорное решение. Ранее уже возникали разногласия губернатора с федеральными структурами, представителями центра и местными кадрами. Однако до настоящего момента эти скандалы аккуратно сглаживали», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Первопричина всего – конфликтный характер Балицкого, его нежелание учитывать правовые нюансы и спорные управленческие качества. До определенного момента на это закрывали глаза, учитывая очевидные заслуги главы региона, которые три года позволяли ему сохранять позиции», – детализировал эксперт.

«Думаю, он пытается показать, «кто в доме хозяин», и что ему нипочем федеральное законодательство. Это типично украинский метод – в любой кризисной ситуации поднимать ставки и пытаться доказать свою значимость. Однако для российской политической культуры это спорная стратегия», – заметил аналитик.

«У нас есть очень хорошие примеры людей, которые тоже выросли в украинской политической традиции, но смогли адаптироваться – глава Крыма Сергей Аксенов, глава ДНР Денис Пушилин. Думаю, если Балицкий хочет играть по правилам украинского «политикума», его могут ждать очень неприятные сюрпризы», – считает политолог.

«Что касается конкретной ситуации с ЦИК, оптимальным было бы отмена Балицким своего противоречащего закону указа. Альтернативный вариант – реакция Генпрокуратуры. В долгосрочной перспективе наилучшим решением мог бы стать перевод Балицкого на повышение, например, в Совет Федерации. Прекрасный сенатор получится», – резюмировал собеседник.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила в Telegram-канале ведомства, что указ губернатора Запорожской области Евгения Балицкого об освобождении от должности председателя регионального избиркома Галины Катющенко «демонстрирует, помимо откровенной конфронтации с ЦИК, вызывающее пренебрежение» главой региона федеральным законодательством.

По ее словам, Балицкий не может не знать, что освобождение от обязанностей члена избирательной комиссии, назначенного по представлению ЦИК, находится вне компетенции губернатора. Памфилова указала, что «единственное, что должен был сделать глава региона – это направить в ЦИК просьбу рассмотреть правомерность» увольнения.

«При этом он должен был бы обосновать это вескими аргументами. Но таковых нет, а сами претензии по поводу декларации просто ничтожны, поскольку имеют исключительно характер технических ошибок и не являются поводом для проверки», – подчеркнула Памфилова. Она назвала действия главы региона «грубым вмешательством» в деятельность ЦИК и «авантюрой».

«Очередной управленческий казус свидетельствует либо о грубом самоуправстве как отрыжке «порядков», царящих в соседней стране, либо о глубоком правовом невежестве как самого губернатора, так и его подчиненных, рождающих подобные правовые «шедевры» и выставляющих руководителя области на всеобщее посмешище. В связи со сложившейся ситуацией ЦИК направляет в Генпрокуратуру обращение с просьбой опротестовать акт очередного самоуправства Балицкого», – сообщила она.

Ранее сам Балицкий завил, что освободил от обязанностей Катющенко из-за нарушения антикоррупционного законодательства в связи с утратой доверия. «Решение принято на основании доклада комитета по противодействию коррупции администрации губернатора и правительства Запорожской области», – приводит «Комсомольская правда» слова губернатора.