План «Ковер» отменили в Пензенской области

Бербок призвала провести реформу Совета Безопасности ООН «малыми шагами», сообщает Politico.
Она уточнила, что не ожидает прорыва в течение своего срока на посту главы Генеральной Ассамблеи. Бербок считает необходимым добиваться изменений постепенно – через большую прозрачность и введение обязательства объяснять случаи применения права вето.
Бербок подчеркнула, что организация по-прежнему крайне важна для мира, несмотря на сложности в вопросах многостороннего взаимодействия. «Без ООН ни одно государство не было бы в большей безопасности», – сказала Бербок.
Важной задачей она назвала преодоление блокировок и повышение эффективности деятельности ООН, в частности, за счет слияния агентств, увеличения местного персонала и внедрения искусственного интеллекта. Она также отметила, что в условиях финансового давления необходима ревизия основных направлений работы организации, чтобы сосредоточиться на приоритетах.
Бербок выразила мнение, что пост генерального секретаря ООН должна занять женщина. Она подчеркнула, что организация, декларирующая защиту прав женщин, за 80 лет ни разу не выбрала женщину во главе.
Говоря о позиции США, Бербок заявила, что несмотря на политику «Америка важнее всего», видит важную поддержку многосторонности со стороны Вашингтона. По ее словам, критически важно, чтобы крупные державы брали на себя ответственность и не ставили под сомнение Устав ООН.
Российский МИД резко раскритиковал решение Германии выдвинуть Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия намерена инициировать процесс выбора генерального секретаря ООН в период своего председательства в Совете Безопасности.
Дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что новый генсек ООН должен будет вернуть странам понимание важности многосторонней глобальной политики, чего не смог сделать нынешний генеральный секретарь Антониу Гутерриш.