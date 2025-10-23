Орбан выступил за приостановку решения ЕС по Украине до саммита Россия – США

Tекст: Ирма Каплан

Орбан отметил, что Евросоюз находится в «странной ситуации» и руководству следует проявить ответственность перед принятием каких-либо решений по Украине. По его словам, на грядущем саммите США и России может быть достигнуто соглашение по урегулированию конфликта, поэтому ЕС не должен преждевременно обсуждать этот вопрос.

«Я считаю, что сегодня не следует проводить предметных переговоров по украинскому вопросу, учитывая скорый российско-американский мирный саммит», – приводит ТАСС слова Орбана YouTube-каналу Patriota.

Он добавил, что намерен предложить коллегам по ЕС «не принимать никаких решений, чтобы не снижать шансы на российско-американское соглашение».

Глава правительства Венгрии подчеркнул, что давно выступает за то, чтобы Евросоюз самостоятельно начал переговоры с Россией. Однако, по словам Орбана, эта идея ранее не встречала поддержки среди стран ЕС, но он вновь озвучит ее на встрече в Брюсселе.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ЕС запланировали начать подготовку к вступлению Украины и Молдавии.