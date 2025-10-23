Захарова обвинила ЕС в двойных стандартах после слов Каллас о встрече в Будапеште

Tекст: Елизавета Шишкова

Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова главы внешнеполитической службы Евросоюза Каи Каллас о готовящемся визите президента России Владимира Путина в Будапешт на встречу с главой США Дональдом Трампом. Каллас ранее назвала эту новость «не очень приятной», передает РИА «Новости».

Захарова заявила: «Что вы говорите, прямо нехорошо? А она говорит не в национальном качестве, она это говорит как человек имеющий не только право, но и обязанность говорить от лица всего ЕС по внешнеполитической проблематике».

По словам Захаровой, ранее европейские лидеры, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, объясняли невозможность ареста некоторых иностранных лидеров во время визита в Венгрию ссылками на иммунитет. Она подчеркнула, что европейцы «сделали все, чтобы оправдать его присутствие», назвав такую позицию лицемерной и манипулирующей нормами права.

Захарова добавила, что сейчас отношение на Западе изменилось на противоположное: «Теперь то, что было хорошо, стало нехорошо». Она подчеркнула, что подобные заявления разрушают основы западного уклада, а нормы права применяются избирательно, когда это выгодно.

Напомним, Каллас заявила о негативной реакции Евросоюза на приезд Владимира Путина в Будапешт для переговоров с Дональдом Трампом.

Позже Трамп сообщил об отмене встречи с Владимиром Путиным, но не исключил, что переговоры могут состояться позднее.

Эксперты связали решение Трампа с расхождением позиций Москвы и Вашингтона по вопросу завершения украинского конфликта.