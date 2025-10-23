Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Президент Таджикистана Рахмон заявил о повышении угрозы от терроризма из-за ИИ
Искусственный интеллект стал инструментом, который повышает угрозу терроризма и затрагивает безопасность граждан и государственных органов, заявил таджикистанский президент Эмомали Рахмон.
Растет угроза злоупотребления искусственным интеллектом террористическими структурами, заявил Рахмон, передает ТАСС.
По его словам, кибертерроризм становится ключевым фактором, формирующим мировоззрение части молодежи, а террористы и экстремисты активно используют виртуальное пространство для продвижения радикальных идей и преступных планов.
ИИ в контексте использования террористами может затронуть безопасность как граждан, так и государственных органов.
Глава государства подчеркнул, что современные вызовы требуют от силовых структур и правоохранительных органов усилий по обеспечению информационной безопасности. По его мнению, это возможно через расширение технических возможностей, внедрение современного программного обеспечения и своевременный обмен данными между ведомствами.
В 2024 году российская компания Smart Engines разработала нейросеть, способную выявлять террористов и лиц, нарушающих закон, среди трудовых мигрантов.