Президент Таджикистана Рахмон заявил о повышении угрозы от терроризма из-за ИИ

Tекст: Алексей Дегтярев

Растет угроза злоупотребления искусственным интеллектом террористическими структурами, заявил Рахмон, передает ТАСС.

По его словам, кибертерроризм становится ключевым фактором, формирующим мировоззрение части молодежи, а террористы и экстремисты активно используют виртуальное пространство для продвижения радикальных идей и преступных планов.

ИИ в контексте использования террористами может затронуть безопасность как граждан, так и государственных органов.

Глава государства подчеркнул, что современные вызовы требуют от силовых структур и правоохранительных органов усилий по обеспечению информационной безопасности. По его мнению, это возможно через расширение технических возможностей, внедрение современного программного обеспечения и своевременный обмен данными между ведомствами.

В 2024 году российская компания Smart Engines разработала нейросеть, способную выявлять террористов и лиц, нарушающих закон, среди трудовых мигрантов.